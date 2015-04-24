25 апреля: встреча на Эльбе, Петр Чайковский и Аль Пачино

3:04 Your browser does not support the audio element. Общество День в истории Апрель

25 апреля

Всемирный день борьбы против малярии

Православный календарь

День памяти святого мученика Василия, исповедника, епископа Парийского. Василий выступал за почитание святых икон. Претерпел за это гонения, голод и нищету. Умер в 754 году.

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Народная традиция

День Василия Парийского. Василий Парийский — Выверни оглобли.

Кончился санный путь: "Выверни оглобли, закинь сани на поветь". В народе этот день считается лесным праздником: медведь встает и выходит из берлоги, зайцы бегают днем. "Заяц, заяц, выскочи из куста", "заяц на слуху", т. е. не подпускает, не лежит.

Становится теплее, земля прогревается, сохнет. "Василий Парийский землю парит". "Весна землю парит, земле пару поддает".

Раннее цветение черемухи. Распускается ива. Зацветают душистый тополь, черемуха. Массовый вылет шмелей. Летают пчелы. Выходят из нор лисицы.

В садах: начало вегетации яблонь, зацветают ранние сорта крыжовника, вишни.

Почва поспела — взбивай гряды. Хорошо семена в землю спать уложишь — хорошо и разбудишь. Сыт будешь!

Именинники: Анфиса, Василий, Давид, Зинон, Иван и Исакий.

События

Не успели москвичи опомниться от сильного пожара, случившегося 22 апреля 1547 года, как через три дня, 25 апреля 1547 года, загорелся посад на Болвановке, что в Китай-городе, между Москвой-рекой и Неглинной. На сей раз огонь уничтожил 8 тысяч домов, и опять тысячи людей остались без крова.

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25 апреля 1719 года вышел в свет роман Даниеля Дефо "Робинзон Крузо". За свою жизнь Дефо написал около 560 сочинений — романов, памфлетов и газетных статей. Однако бессмертную славу ему принесло одно произведение, изданное, когда автору было 59 лет.

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25 апреля 1792 года на Гревской площади в Париже появилось необычное сооружение: доктор Жозеф Гийотен построил машину для обезглавливания преступников. В этот же день "агрегат" был испытан, казнив разбойника. Сначала машину назвали Луизеттой, но вскоре она стала называться гильотиной. Применение такого рода "высшей меры" было запрещено только в сентябре 1981 года — вместе с отменой смертной казни.

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24 апреля 1901 года появились первые автомобильные номера - в Нью-Йорке, США.

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24 апреля 1920 года — начало советско-польской войны. Проходившая с переменным успехом и тяжелыми потерями с обеих сторон война завершилась подписанием 18 марта 1921 года мирного договора в Риге.

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24 апреля 1945 года в районе Торгау на Эльбе встретились войска армий СССР и США.

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Спустя 60 лет, или как из черного сделать белое

25 апреля 1953 года в знаменитом британском журнале Nature была опубликована статья ученых из Кембриджа американца Джеймса Уотсона и англичанина Фрэнсиса Крика, в которой впервые была предложена структура ДНК - "молекулы жизни", хранящей всю генетическую информацию.

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В начале была… рибонуклеиновая кислота

25 апреля 1974 года - точка отсчета новой жизни Португалии. В этот день младшие и средние офицеры из Движения вооруженных сил свергли правивший профашистский диктаторский режим Марсело Каэтано.

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25 апреля 1983 года в западногерманском журнале "Штерн" опубликованы выдержки из так называемого дневника Гитлера. Первоначально мнение экспертов об их подлинности разделилось, но позже было доказано, что это фальшивка.

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25 апреля 1983 года 10-летняя американская школьница Саманта Смит получила приглашение посетить Советский Союз от генерального секретаря ЦК КПСС Юрий Андропова, прочитавшего присланное ему Самантой письмо, в котором она говорила о своей боязни ядерной войны между нашими государствами.

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25 апреля 1988 года на процессе в Израиле вынес смертный приговор Ивану Демьянюку, палачу из Треблинки. Позже Верховный суд страны отменил приговор из-за недостаточности улик.

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25 апреля 2005 года произошла крупнейшая за последние 40 лет железнодорожная катастрофа в Японии. В результате крушения скоростного поезда погибли 107 и пострадали еще 458 человек.

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Дни рождения

25 апреля 1214 года родился Людовик IX Святой, легендарный король Франции. Именно он возглавил седьмой крестовый поход, закончившийся его пленением. После долгих переговоров король и его свита были освобождены за солидный выкуп. Через несколько лет Людовик начал еще один крестовый поход, в котором и погиб — от чумы. Ныне от канонизирован — единственный из королей Франции.

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25 апреля 1840 года родился Петр Чайковский, великий русский композитор, один из лучших мелодистов, дирижёр, педагог, музыкально-общественный деятель.

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25 апреля 1842 года родился Федор Плевако - выдающийся адвокат, которого знала вся Россия.

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25 апреля 1874 года родился Гульельмо Маркони, итальянский инженер, маркиз и Нобелевский лауреат. Почему-то на Западе считают, что это он, а не Попов, изобрел радио.

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25 апреля 1883 года родился легендарный командарм, маршал, трижды Герой Советского Союза Семен Буденный. Он сумел не только завоевать огромную воинскую славу, но и стать народным героем.

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25 апреля 1900 года родился Вольфганг Паули, выдающийся швейцарский физик, Нобелевский лауреат.

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25 апреля 1928 года родился Юрий Яковлев, знаменитый советский актер (Театр им. Вахтангова), народный артист СССР, лауреат Государственной премии СССР. Помните "Гусарскую баллада", комедию про Ивана Васильевича или "Кин-дза-дза"?

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25 апреля 1937 года родился Виктор Коротеев, геолог, академик РАН (1992).

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25 апреля 1940 года родился Аль (Альфред) Пачино, легендарный американский киноактер.

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25 апреля 1952 года родился Владислав Третьяк, знаменитый хоккейный вратарь, трехкратный олимпийский чемпион, десятикратный чемпион мира. Живая легенда.

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25 апреля 1969 года родилась Рене Зеллвегер, американская киноактриса ("Дневник Бриджет Джонс", "Чикаго"). Уже трижды выдвигалась на "Оскар", но за главные роли в названных фильмах почетного приза не удостоилась, победив в 2004 году как лучшая актриса второго плана (роль Руби в фильме "Холодная гора").

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Скорбные даты

25 апреля 30 года до нашей эры ушла из жизни последняя царица Египта из династии Птоломеев Клеопатра.

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25 апреля 1744 года скончался Андерс Цельсий, знаменитый шведский астроном и физик, предложивший в 1742 году температурную шкалу, названную его именем.

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25 апреля 1970 года умерла Екатерина Савинова, киноактриса. Самая известная ее роль — Фрося Бурлакова в кинокомедии "Приходите завтра".

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25 апреля 1982 года скончался Борис Андреев, актер.

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