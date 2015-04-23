24 апреля: протопоп Аввакум, Волга-Волга и геноцид армян

8:31 Your browser does not support the audio element. Общество День в истории Апрель

24 апреля

Международный день солидарности молодежи

Фото: Pravda.Ru День в истории 24 апреля

День памяти жертв геноцида армян

Всемирный день лабораторных животных

Православный календарь

День святого мученика Антипа, епископа Пергамо-Асийского. Мученик Антипа — ученик святого апостола Иоанна Богослова. За то, что он не захотел по языческому обычаю принести жертвы идолам, был брошен в раскаленного медного вола (в 68 году).

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Народная традиция

Антип Половод. День Антипа водопола. Водопол. Водополье.

В народе священномученик Антипа почитается как целитель разных человеческих болезней и в особенности как утешитель зубной боли. О дне Антипы говорят: "Антип воду распустил".

"Половодье Антипа в овражке топит". Если на Антипа воды не вскрылись — лето будет плохое.

Начало распускания почек у липы, желтой акации, ранних сортов яблони. Появляются всходы крапивы. Снег после половодья — большое для озими невзгодье. По Антиповой воде о хлебушке гадай.

В этот день медведь из берлоги выходит.

Самый поздний срок половодья. Если на Антипа воды не вскроются, то лето будет плохое. Верили, что Антип избавляет от зубной боли. Существовало великое множество заговоров-заклинаний от зубной боли. У каждого знахаря свои, только ему известные.

Одни читали так: "Месяц в небе, медведь в лесу, камень в поле. Все вы — три брата. Как сойдутся в чистом поле гулять, тогда только у раба Божьего (имя), молитвенного и крещеного, начнут зубы играть. Тьфу, тьфу, тьфу!".

Другие заговаривали по-своему: "Ты, мисяцю молодый! Пытай ты мертвых и живых: у мертвого зубы не болять? У мертвого зубы николы не болять, кости задубилы, зубы занимилы. Даруй, Господи, чтоб у мены, раба Божьего (имя), зубы занимилы, николы не болилы". Третьи брали небольшую кисть красной рябины, водили ею вокруг больных зубов по часовой стрелке и три зари читали: "Рябина, рябина, по веку тебя не есть, уничтожь мою болезнь!" После этого надо было эту рябину выбросить и больше ее никогда не есть.

А если надо было вырвать зуб, то считалось, что его можно вырвать только в понедельник, если хочешь избежать беды, потому что понедельник — день ведьм и русалок, когда им в жертву приносили зуб. Но не каждому дано было вылечивать болезни заговорами; больше всего это удавалось тем, кто рожден в семье первым и особенно последним. (Смотрите так же: снятие зубной боли народными средствами).

Именинники: Антип, Мартиниан, Иван, Яков.

События

По преданию, именно 24 апреля 1184 до нашей эры греки смогли проникнуть в осажденную Трою при помощи огромного деревянного коня.

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24 апреля 1771 года около японского острова Исигаки была зафиксирована самая большая волна цунами высотой 85 метров.

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24 апреля 1877 года началась русско-турецкая война 1877-1878 годов, в которой Россия одержала победу. В результате заключенного позднее Сан-Стефанского договора наша страна получила часть Армении. Турция была вынуждена признать независимость Румынии, Черногории и Сербии, а также обязывалась предоставить самоуправление Боснии и Герцоговине.

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24 апреля 1915 года в Турции произошла массовая резня армян. Из полутора миллионов проживавших в Османской империи армян были уничтожены почти две трети, включая женщин, детей и стариков. Ныне в Армении эта трагическая дата отмечается как "День памяти жертв геноцида".

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24 апреля 1916 года — начало Пасхального восстания в Ирландии против британского владычества. К 30 апреля восстание было подавлено. 14 руководителей восстания во главе с Патриком ПИРСОМ были казнены, многие участники высланы. Дальнейший рост освободительного движения ирландцев привел к образованию в 20-е годы независимого государства.

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24 апреля 1938 года в Москве прошла премьера музыкальной комедии Григория Александрова "Волга-Волга" с Любовью Орловой и Игорем Ильинским в главных ролях.

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24 апреля 1953 года британская королева Елизавета II присвоила рыцарское звание Уинстону Черчиллю, знаменитому политику.

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24 апреля 2003 года Тарик Азиз, вице-премьер в правительстве Саддама Хусейна, а еще ранее министр иностранных дел Ирака, сдался американцам. Самая узнаваемая фигура в иракском руководстве после Саддама, он был всего лишь восьмеркой пик в американской колоде карт разыскиваемых руководителей Ирака.

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24 апреля 2004 года украинец Виталий Кличко завоевал вакантный титул чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе по версии WBC, победив Корри Сандерса. В настоящее время Виталий, оставивший из-за травмы ринг, носит титул почетного чемпиона мира, дающий ему право на поединок с чемпионом WBC в случае своего возвращения.

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Дни рождения

"Не родись красивой, и ты добьешься успеха. Никого не люби, и ты будешь нравиться всем", — так высказывалась Барбара Стрейзанд, которая родилась 24 апреля 1942 года.

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24 апреля 1952 года родился Жан-Поль Готье, известный французский модельер. После работы у Пьера Кардена он создал в 1978 году свою первую коллекцию, которая шла вразрез с направлением моды и во многом была навеяна лондонским "уличным" стилем. Эффектные, а подчас забавные, его наряды оказывают большое влияние на французский рынок готовой одежды.

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Скорбные даты

24 апреля 1682 года в Пустозерском остроге под Архангельском был заживо сожжен в земляном срубе основатель русского старообрядчества "неистовый" протопоп Аввакум.

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24 апреля 1852 года умер Василий Жуковский, известный русский поэт.

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24 апреля 1963 года скончался Леонид Луков, кинорежиссер, народный артист РСФСР, лауреат двух Сталинских премий. Им сняты такие популярные картины, как "Большая жизнь", "Два бойца", "Александр Пархоменко", "Рядовой Александр Матросов", "Разные судьбы", "Олеко Дундич".

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24 апреля 1967 года умер Владимир Комаров, летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза.

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24 апреля 2005 года умер Аркадий Вайнер, прославленный писатель, мастер детективного жанра, который вместе с братом Георгием придумал Глеба Жеглова и Володю Шарапова.

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