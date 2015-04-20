21 апреля: День бухгалтера, Кулибина и Елизаветы II

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21 апреля

День главного бухгалтера

Фото: Pravda.Ru День в истории 21 апреля

День местного самоуправления в РФ

Православный календарь

День памяти святых апостолов Иродиона, Агава, Руфа, Асигкрита, Флегонта, Ерма. Эти апостолы за бесстрашное служение Христу были преданы язычниками мученическим кончинам (умер в I веке). Апостол Агав обладал даром пророчества.

Народные традиции

День Родиона. Родион Ледолом. Родивон Ледолом. Родивон. Родион и Руф. Иродион. Руфов день. Ревучие воды. Ледокол. Агафы-Руфы. День Родиона-Иродиона-Ревучая вода — Ледолома.

"День Руфа — земля рухнет". "На святого Руфа путь рушится". Начало пахоты под овес.

"На Родивона уставь соху, паши под овес". Овес сеять хоть в воду, да в пору, а рожь — обожди часок, да посей в песок. "Топчи овес в грязь, так и будешь князь". "Хоть грязь топчи, а овес мечи". "Хоть грязь топчи. А овес мечи". "Лягушка с голосом — сей овес".

Если кроты и хомяки весною начинают выбрасывать из своих нор землю, то это знак, что надо сеять овес. Овес сей, когда береза распускается. Посев овса продолжается до тех пор, пока цветут яблочные и грушевые деревья и пока не перестанут летать длинные черные мухи, которые вместе со цветом этих деревьев пропадают: эти мухи называются овсяные.

По старинному поверью в этот день солнце встречается с месяцем, что означается солнечным, светлым днем. Это значит будет хорошее лето. "Худая встреча" — пасмурный день, ненастье — плохое лето.

Долгота дня возрастает на 2,5 часа. Температура воздуха повышается иногда до 10 градусов Цельсия и выше. Раскрываются почки у лесного шиповника.

По лесному календарю Бианки с 21 апреля по 20 мая — "Месяц возвращения перелетных птиц на родину" — второй месяц весны.

В огородах начинает зеленеть лук-батун, щавель.

Именинники: Нифонт и Родион.

События

21 апреля 1908 года американский полярный исследователь Фредерик Кук достиг Северного полюса планеты.

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21 апреля 1939 года в Ленинграде открылся кинотеатр "Москва", первый трехзальный кинотеатр в СССР.

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21 апреля 1946 года открыта Троице-Сергиева Лавра. Крупнейший русский православный мужской монастырь основан преподобным Сергием Радонежским.

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21 апреля 1960 года Бразилия получила новую столицу — город Бразилиа, возведённый на пустом месте всего за четыре года. Автором проекта стал архитектор Оскар Нимейр. 21 апреля все три ветви власти республики одновременно были перенесены сюда из Рио-де-Жанейро.

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21 апреля 2004 года израильский физик Мордехай Вануну вышел на свободу после 18 лет тюремного заключения, полученных за разглашение тайн ядерной программы Израиля.

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Дни рождения

21 апреля 1735 года родился Иван Кулибин, символ русского изобретательства, легендарный русский изобретатель-самоучка.

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21 апреля 1758 года родилась Арина Родионовна Яковлева, крепостная крестьянка, знаменитая няня А. С. Пушкина. В 1799 году она получила вольную, но осталась в семье родителей поэта и нянчила их детей. Пушкин не забывал ее до конца жизни и посвятил любимой няне несколько стихотворений. "С нею только мне нескучно", — напишет он.

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21 апреля 1926 года родилась Елизавета II, царствующая ныне королева Великобритании.

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Скорбные даты

21 апреля 1910 года умер Марк Твен (Сэмюэл Ленгхорн Клеменс) (30.11.1835 — 1910), знаменитый американский писатель. Твен умер от стенокардии. За год до смерти он сказал: "Я пришёл в 1835 году с Кометой Галлея, через год она снова прилетает, и я рассчитываю уйти вместе с ней". Так оно и случилось.

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21 апреля 1938 года в Москве по ложному обвинению в совершении государственных преступлений расстрелян писатель Борис Пильняк.

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