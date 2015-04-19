20 апреля: Адольф Гитлер и экологическое бедствие

День донора в России
День мобилизационных подразделений МВД России
День китайского языка
День святого мученика Руфина, диакона и девицы Акилины и с ними 200 воинов. Мученики Акилина, Руфин и 200 воинов пострадали за исповедование христианской веры. Все они были усечены мечом в 310 году.
День преподобного Данилы Переяславского (умер в 1540 году).
День Акулины. Акулина. Акилина.
Если на Акулину дождь, то яровые будут плохие, а калина уродится хорошая. "Хороша калина — плоха яровина".
Полное оттаивание почвы. Переход среднесуточной температуры воздуха через + 5 градусов Цельсия.
Раскрываются почки у бородавчатой березы, черного тополя. Зазеленели верба и жасмин. Набухают почки и раскрывается крыжовник, черная смородина. В зависимости от погодных условий крыжовник и смородина могут зазеленеть.
Появляются первые грибы — сморчки.
Если снег сошел и сухо, нужно полить облепиху, чеснок. В целях уничтожения вредителей обрезают розы, разокучивают их.
Именинники: Акилина, Акулина, Георгий, Данила, Серапион и Юрий.
20 апреля 1788 года Екатерина издала указ об отмене обычая сечь кнутом преступника, уложив несчастного на спину так называемого "ассистента".
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20 апреля 1814 года, перед тем как отбыть в ссылку на остров Эльба, отрекшийся Наполеон простился со своей гвардией во дворе замка Фонтенбло.
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20 апреля 1913 года - трагическая гибель детей Айседоры Дункан. Автомобиль, в котором ехали ее семилетняя дочь и пятилетний сын вместе с няней, заглох на подъеме в гору. Шофер вышел, чтобы посмотреть двигатель, и в этот момент машина поехала вниз. Набрав скорость, она свалилась в реку. Все пассажиры утонули.
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Истории любви: босоножка и крестьянский поэт
Истории любви: поэт и танцовщица
20 апреля 1953 года постановлением Совета министров СССР так называемые "спецобъекты" в Крыму - Ливадийский, Юсуповский и Воронцовский дворцы с прилегающими к ним парками и зелеными насаждениями — были переданы из МВД СССР в ведение Управления курортами ВЦСПС.
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Массандра — дворец как из сказки Шарля Перро
20 апреля 1999 года в американском городке Литлтон (шт. Колорадо) 18-летний Эрик Харрис и 17-летний Дилан Клеболд открыли огонь по своим одноклассникам и преподавателям, убив 13 и ранив 23 человека.
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20 апреля 2010 года крупнейшим экологическим бедствием обернулся взрыв на нефтяной платформе Deepwater Horizon в Мексиканском заливе. Она была построена южнокорейскими специалистами и экплуатировалась компанией BP p. l. c. (прежняя "Бритиш Петролеум"). 11 из 126 работавших на платформе человек пропали без вести, 17 пострадали от взрыва и вспыхнувшего пожара, а из разрушенной скважины в море стала выливаться нефть. Надежно перекрыть ее удалось только в сентябре.
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Дни рождения
20 апреля 1889 года родился Адольф Гитлер.
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20 апреля 1927 года родился Павел Луспекаев, актер.
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20 апреля 1935 года родился Юрий Семенов, генеральный конструктор РКК "Энергия" (1989-2005), академик РАН (2000), лауреат Государственных и Ленинской премий, Герой Социалистического Труда.
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20 апреля 1949 года родилась Джессика Лэнг, американская киноактриса ("Кинг-Конг", "Почтальон всегда звонит дважды", "Тутси", "Фрэнсис"). Долгое время у нас ее звали Джессикой ЛАНЖ. Возможно, сказался французский период в жизни актрисы, когда в начале карьеры она обучалась в парижской школе мимов. У нее сравнительно мало больших работ, но есть не только 6 выдвижений, но и 2 завоеванных "Оскара": в 1983-м за лучшую женскую роль второго плана в фильме "Тутси" ("Милашка"), а 12 лет спустя за главную женскую роль в фильме "Голубое небо".
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20 апреля 1949 года родился Александр Мальцев, хоккеист ("Динамо" Москва, сборная СССР), двукратный олимпийский чемпион, девятикратный чемпион мира, заслуженный мастер спорта. В чемпионатах СССР провел 530 игр, забросил 329 шайб, за сборную сыграл 316 матчей, в которых забил 209 голов (на Олимпийских играх и чемпионатах мира — 126 и 94).
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20 апреля 1958 года родился Вячеслав Фетисов, хоккеист, защитник ЦСКА, сборной СССР и "Детройт Ред Уингз" — победитель всех самых престижных в мире хоккея соревнований (два олимпийских золота, семь титулов чемпиона мира, два Кубка Стэнли, Кубок Канады и пр.). После краткой и не отмеченной особыми успехами тренерской деятельности был назначен в 2002 году председателем Госкомспорта России.
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20 апреля 1912 года умер Брэм Стокер, английский писатель. В раннем детстве был инвалидом: не мог не только ходить, но даже стоять. Сумел преодолеть все напасти и в Дублинском университете уже считался великолепным атлетом и футболистом. Славу Стокеру принес роман "Дракула", опубликованный в 1897 году.
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Брэм Стокер — отец всех вампиров
20 апреля 1985 года умер Руди Гернрайх, американский модельер, опережавший время.
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20 апреля 1992 года скончался Бенни (Алфред Готорн) Хилл, английский комический актер, создавший свое шоу.
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20 апреля 2013 года ушла из жизни Дина Дурбин, канадская киноактриса. Сообщение о смерти поступило только 30 апреля, почему есть вопросы с ее точной датой.
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