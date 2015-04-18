Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Елена Тимошкина

19 апреля: День подснежника, присоединение Крыма и Спартак

6:16
Общество » День в истории » Апрель

19 апреля

День подснежника

День в истории 19 апреля
Фото: Pravda.Ru
День в истории 19 апреля

День работника ломоперерабатывающей отрасли

Православный календарь

День памяти святого преподобного Евтихия, архиепископа Константинопольского. Святитель Евтихий исцелял болезни, помогал голодающим во время нападения персов. Он вернулся на патриарший престол и через четыре года умер (в 589 году).

Народная традиция

Евтихий. День Евтихия Тихого. День Еремы Пролетного.

"На Евтихия день тихий — к урожаю ранних яровых". "Ерема пролетный ярится, ветром грозится, — хоть не сей рано яровины, семян не соберешь".

Появление цветочков у повислой березы.

Именинники: Еремей и Мефодий.

События

19 апреля 1563 года в Москве начала работать типография первопечатника Ивана Фёдорова.

Читайте также: "Не кляните меня, а исправьте ошибки"

19 апреля 1783 года был подписан Манифест императрицы Екатерины II о присоединении Крыма к России. Документ подготовил Потемкин, который получил за это титул светлейшего князя Таврического.

Читайте также: Потемкин присоединил Крым шутя

Практически каждый, кто когда-либо писал о фельдмаршале Михаиле Барклае-де-Толли, обращался в своем тексте к стихотворению "Полководец", написанному Александром Пушкиным 19 апреля 1835 года.

Читайте также:

Мельница мифов: Барклай — изменник или герой?

Парадоксы первой Отечественной войны

19 апреля 1894 года в Дармштадте наследник русского престола Николай II был помолвлен с Алисой Гессенской.

Читайте также: Царственное воспитание в семье Николая II

19 апреля 1935 года было основано спортивное общество "Спартак". Название это предложил Николай Петрович Старостин — легендарный советский футболист и хоккеист.

Читайте также:

МОИ ГОЛЫ — МОЕ БОГАТСТВО

Александр Бубнов: Клонирование "Спартака" — это абсурд

19 апреля 1943 года началось знаменитое восстание узников Варшавского гетто. Чтобы порадовать фюрера на его день рождения, Гиммлер приказал войскам очистить гетто, отправив его обитателей в лагеря смерти. Неожиданно фашисты встретили вооруженный отпор, были вынуждены отступить. Бои продолжались четыре недели, в результате чего большинство из 56 000 обитателей гетто погибли, а остальные отправлены в концлагеря. Потери нацистов составили несколько сотен солдат и офицеров.

Читайте также: Ирена Сендлерова: сад в варшавском гетто

19 апреля 1965 года в Советском Союзе проведен первый испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты УР-100, открывший новый виток гонки вооружений.

Читайте также: Россия и США померялись… дальностью

19 апреля 1993 года трагедией завершилась осада силами ФБР сторонников апокалиптического культа "Ветвь Давидова" в местечке Вако (шт. Техас). Во время штурма усадьбы "Маунт Кармол" погибли 86 членов секты во главе с предводителем Дэвидом Корешом, устроившие самосожжение.

Читайте также: Научат ли сектанты мученичеству?

19 апреля 1995 года произошел один из самых масштабных терактов в США. В результате взрыва в Оклахома-Сити был полностью разрушен административно-культурный центр. Жертвами террористов стали 168 человек. Полиция и ФБР провели расследование и перед судом предстали два человека — бывший сержант американской армии Тимоти Макуэй и его сослуживец Терри Николс.

Читайте также: "Выявлять террористов на стадии замысла"

19 апреля 1999 года в прокат вышел фильм "Ворошиловский стрелок" с Михаилом Ульяновым в главной роли.

Читайте также: Михаил Ульянов: от белого генерала до красного маршала

19 апреля 2005 года конклав католических кардиналов в Ватикане избрал 265-го по счёту Папу Римского — понтификом стал кардинал Йозеф Ратцингер, принявший имя Бенедикт XVI.

Читайте также:

Уход Бенедикта XVI: свято место опустело

Мог ли Йозеф Ратцингер cтать нацистом?

Дни рождения

19 апреля 1776 года родился Василий Головнин, прославленный мореплаватель, вице-адмирал. Под его руководством на кораблях "Диана" и "Камчатка" были совершены два кругосветных похода, а в 1811 году во время исследования Курильских островов адмирал был захвачен японцами, в плену у которых он провел два года.

Читайте также: Головнин: пленник Японии и автор бестселлера

19 апреля 1900 года в Луганске родился советский кинорежиссер-сказочник Александр Птушко.

Читайте также: Александр Птушко - режиссер сакрального кино 

19 апреля 1902 года родился Вениамин Каверин, известный писатель. Читали "Два капитана"?

Читайте также: Книги-маяки: "Два капитана" — компас земной

19 апреля 1922 года родился Эрих Хартман, немецкий летчик-истребитель. Считается самым результативным летчиком в истории мировой авиации.

Читайте также: Узник №1 — немецкий летчик по кличке "Черт"

Скорбные даты

19 апреля 1824 года скончался Джордж Гордон Байрон, знаменитый английский поэт.

Читайте также: Лорд Байрон: "Надо умирать молодым!"

19 апреля 1882 года скончался Чарльз Роберт Дарвин, знаменитый английский естествоиспытатель, автор широко известной теории эволюции и естественного отбора.

Читайте также: В чем ошибался Дарвин

19 апреля 1985 года умер Павел Батов, генерал армии, дважды Герой Советского Союза (1943, 1945).

Читайте также: Лики войны: Командарм Батов и цвет его Победы

19 апреля 1990 года умер Сергей Филиппов, легендарный комедийный актер. "Карнавальная ночь", "Двенадцать стульев", "Иван Васильевич меняет профессию" — кто не видел эти фильмы?

Читайте также: Сергей Филиппов: сто и одна актерская роль

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Темы крым
Новости Все >
Минус два килограмма за два дня: рабочие детокс-лайфхаки перед важным событием
Австралийцы вторглись в Японию — и никто не ожидал такого финала
Доли в квартирах: как избежать подводных камней и не потерять деньги
Массовая гибель доисторических существ: учёные раскрывают шокирующие детали
Новые возможности льняного бизнеса! Что принесёт первый монокультурный завод России
Ушёл из жизни один из самых известных дрессировщиков России
Вашим фруктовым деревьям сейчас необходима забота
Её искали по всему миру: пропавшая Ferrari Майкла Джордана нашлась спустя 15 лет
Цветы, кожа и ваниль: что делает весенние ароматы-2025 такими чувственными
Почему в Москве просят молчать в парках — и это жизненно важно
Сейчас читают
Её выбрасывают миллионы — а она способна оживить любой сад
Садоводство, цветоводство
Её выбрасывают миллионы — а она способна оживить любой сад Аудио 
Неожиданное место в Солнечной системе признали идеальным для жизни
Наука и техника
Неожиданное место в Солнечной системе признали идеальным для жизни Аудио 
Назад в будущее: двигатель Volkswagen лишился ремня и стал опасно надёжным
Авто
Назад в будущее: двигатель Volkswagen лишился ремня и стал опасно надёжным Аудио 
Популярное
Назад в будущее: двигатель Volkswagen лишился ремня и стал опасно надёжным

Volkswagen снова вернулся к шестерёнкам вместо ремня ГРМ — зачем понадобилась такая конструкция и может ли она быть лучше современных решений?

Назад в будущее: двигатель Volkswagen лишился ремня и стал опасно надёжным
16 лет скитаний: как домашняя кошка нашла путь домой
16 лет скитаний: как домашняя кошка нашла путь домой
Один день решит всё: когда в апреле нельзя сажать огурцы
Знак новый — правило старое: за что теперь штрафуют на перекрёстке
Память, которой не хватает: как поисковые отряды возвращают к жизни забытых солдат Дмитрий Плотников Почему тень атаки Израиля на Иран подходит всё ближе, несмотря на паузу Трампа Юрий Бочаров Разведка США доложила о рисках продолжения войны с РФ на Украине Любовь Степушова
Простая закуска с эффектным вкусом: яйца с крабовыми палочками
Мангал отошел на второй план? Вот что россияне теперь считают главным на даче
Как пахнуть свежестью без капли духов — 5 лайфхаков
Как пахнуть свежестью без капли духов — 5 лайфхаков
Последние материалы
Доли в квартирах: как избежать подводных камней и не потерять деньги
Австралийцы вторглись в Японию — и никто не ожидал такого финала
Массовая гибель доисторических существ: учёные раскрывают шокирующие детали
Новые возможности льняного бизнеса! Что принесёт первый монокультурный завод России
Ушёл из жизни один из самых известных дрессировщиков России
Её искали по всему миру: пропавшая Ferrari Майкла Джордана нашлась спустя 15 лет
Вашим фруктовым деревьям сейчас необходима забота
Цветы, кожа и ваниль: что делает весенние ароматы-2025 такими чувственными
Почему в Москве просят молчать в парках — и это жизненно важно
Брокколи, которую съедят даже дети: один приём меняет всё
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.