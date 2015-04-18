19 апреля: День подснежника, присоединение Крыма и Спартак

День подснежника
День работника ломоперерабатывающей отрасли
День памяти святого преподобного Евтихия, архиепископа Константинопольского. Святитель Евтихий исцелял болезни, помогал голодающим во время нападения персов. Он вернулся на патриарший престол и через четыре года умер (в 589 году).
Евтихий. День Евтихия Тихого. День Еремы Пролетного.
"На Евтихия день тихий — к урожаю ранних яровых". "Ерема пролетный ярится, ветром грозится, — хоть не сей рано яровины, семян не соберешь".
Появление цветочков у повислой березы.
Именинники: Еремей и Мефодий.
19 апреля 1563 года в Москве начала работать типография первопечатника Ивана Фёдорова.
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19 апреля 1783 года был подписан Манифест императрицы Екатерины II о присоединении Крыма к России. Документ подготовил Потемкин, который получил за это титул светлейшего князя Таврического.
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Практически каждый, кто когда-либо писал о фельдмаршале Михаиле Барклае-де-Толли, обращался в своем тексте к стихотворению "Полководец", написанному Александром Пушкиным 19 апреля 1835 года.
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Мельница мифов: Барклай — изменник или герой?
Парадоксы первой Отечественной войны
19 апреля 1894 года в Дармштадте наследник русского престола Николай II был помолвлен с Алисой Гессенской.
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19 апреля 1935 года было основано спортивное общество "Спартак". Название это предложил Николай Петрович Старостин — легендарный советский футболист и хоккеист.
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Александр Бубнов: Клонирование "Спартака" — это абсурд
19 апреля 1943 года началось знаменитое восстание узников Варшавского гетто. Чтобы порадовать фюрера на его день рождения, Гиммлер приказал войскам очистить гетто, отправив его обитателей в лагеря смерти. Неожиданно фашисты встретили вооруженный отпор, были вынуждены отступить. Бои продолжались четыре недели, в результате чего большинство из 56 000 обитателей гетто погибли, а остальные отправлены в концлагеря. Потери нацистов составили несколько сотен солдат и офицеров.
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19 апреля 1965 года в Советском Союзе проведен первый испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты УР-100, открывший новый виток гонки вооружений.
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19 апреля 1993 года трагедией завершилась осада силами ФБР сторонников апокалиптического культа "Ветвь Давидова" в местечке Вако (шт. Техас). Во время штурма усадьбы "Маунт Кармол" погибли 86 членов секты во главе с предводителем Дэвидом Корешом, устроившие самосожжение.
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19 апреля 1995 года произошел один из самых масштабных терактов в США. В результате взрыва в Оклахома-Сити был полностью разрушен административно-культурный центр. Жертвами террористов стали 168 человек. Полиция и ФБР провели расследование и перед судом предстали два человека — бывший сержант американской армии Тимоти Макуэй и его сослуживец Терри Николс.
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19 апреля 1999 года в прокат вышел фильм "Ворошиловский стрелок" с Михаилом Ульяновым в главной роли.
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19 апреля 2005 года конклав католических кардиналов в Ватикане избрал 265-го по счёту Папу Римского — понтификом стал кардинал Йозеф Ратцингер, принявший имя Бенедикт XVI.
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Мог ли Йозеф Ратцингер cтать нацистом?
Дни рождения
19 апреля 1776 года родился Василий Головнин, прославленный мореплаватель, вице-адмирал. Под его руководством на кораблях "Диана" и "Камчатка" были совершены два кругосветных похода, а в 1811 году во время исследования Курильских островов адмирал был захвачен японцами, в плену у которых он провел два года.
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19 апреля 1900 года в Луганске родился советский кинорежиссер-сказочник Александр Птушко.
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19 апреля 1902 года родился Вениамин Каверин, известный писатель. Читали "Два капитана"?
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19 апреля 1922 года родился Эрих Хартман, немецкий летчик-истребитель. Считается самым результативным летчиком в истории мировой авиации.
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19 апреля 1824 года скончался Джордж Гордон Байрон, знаменитый английский поэт.
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19 апреля 1882 года скончался Чарльз Роберт Дарвин, знаменитый английский естествоиспытатель, автор широко известной теории эволюции и естественного отбора.
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19 апреля 1985 года умер Павел Батов, генерал армии, дважды Герой Советского Союза (1943, 1945).
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19 апреля 1990 года умер Сергей Филиппов, легендарный комедийный актер. "Карнавальная ночь", "Двенадцать стульев", "Иван Васильевич меняет профессию" — кто не видел эти фильмы?
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