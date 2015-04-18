19 апреля: День подснежника, присоединение Крыма и Спартак

6:16 Your browser does not support the audio element. Общество День в истории Апрель

19 апреля

День подснежника

Фото: Pravda.Ru День в истории 19 апреля

День работника ломоперерабатывающей отрасли

Православный календарь

День памяти святого преподобного Евтихия, архиепископа Константинопольского. Святитель Евтихий исцелял болезни, помогал голодающим во время нападения персов. Он вернулся на патриарший престол и через четыре года умер (в 589 году).

Народная традиция

Евтихий. День Евтихия Тихого. День Еремы Пролетного.

"На Евтихия день тихий — к урожаю ранних яровых". "Ерема пролетный ярится, ветром грозится, — хоть не сей рано яровины, семян не соберешь".

Появление цветочков у повислой березы.

Именинники: Еремей и Мефодий.

События

19 апреля 1563 года в Москве начала работать типография первопечатника Ивана Фёдорова.

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19 апреля 1783 года был подписан Манифест императрицы Екатерины II о присоединении Крыма к России. Документ подготовил Потемкин, который получил за это титул светлейшего князя Таврического.

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Практически каждый, кто когда-либо писал о фельдмаршале Михаиле Барклае-де-Толли, обращался в своем тексте к стихотворению "Полководец", написанному Александром Пушкиным 19 апреля 1835 года.

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Парадоксы первой Отечественной войны

19 апреля 1894 года в Дармштадте наследник русского престола Николай II был помолвлен с Алисой Гессенской.

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19 апреля 1935 года было основано спортивное общество "Спартак". Название это предложил Николай Петрович Старостин — легендарный советский футболист и хоккеист.

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19 апреля 1943 года началось знаменитое восстание узников Варшавского гетто. Чтобы порадовать фюрера на его день рождения, Гиммлер приказал войскам очистить гетто, отправив его обитателей в лагеря смерти. Неожиданно фашисты встретили вооруженный отпор, были вынуждены отступить. Бои продолжались четыре недели, в результате чего большинство из 56 000 обитателей гетто погибли, а остальные отправлены в концлагеря. Потери нацистов составили несколько сотен солдат и офицеров.

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19 апреля 1965 года в Советском Союзе проведен первый испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты УР-100, открывший новый виток гонки вооружений.

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19 апреля 1993 года трагедией завершилась осада силами ФБР сторонников апокалиптического культа "Ветвь Давидова" в местечке Вако (шт. Техас). Во время штурма усадьбы "Маунт Кармол" погибли 86 членов секты во главе с предводителем Дэвидом Корешом, устроившие самосожжение.

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19 апреля 1995 года произошел один из самых масштабных терактов в США. В результате взрыва в Оклахома-Сити был полностью разрушен административно-культурный центр. Жертвами террористов стали 168 человек. Полиция и ФБР провели расследование и перед судом предстали два человека — бывший сержант американской армии Тимоти Макуэй и его сослуживец Терри Николс.

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19 апреля 1999 года в прокат вышел фильм "Ворошиловский стрелок" с Михаилом Ульяновым в главной роли.

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19 апреля 2005 года конклав католических кардиналов в Ватикане избрал 265-го по счёту Папу Римского — понтификом стал кардинал Йозеф Ратцингер, принявший имя Бенедикт XVI.

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Дни рождения

19 апреля 1776 года родился Василий Головнин, прославленный мореплаватель, вице-адмирал. Под его руководством на кораблях "Диана" и "Камчатка" были совершены два кругосветных похода, а в 1811 году во время исследования Курильских островов адмирал был захвачен японцами, в плену у которых он провел два года.

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19 апреля 1900 года в Луганске родился советский кинорежиссер-сказочник Александр Птушко.

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19 апреля 1902 года родился Вениамин Каверин, известный писатель. Читали "Два капитана"?

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19 апреля 1922 года родился Эрих Хартман, немецкий летчик-истребитель. Считается самым результативным летчиком в истории мировой авиации.

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Скорбные даты

19 апреля 1824 года скончался Джордж Гордон Байрон, знаменитый английский поэт.

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19 апреля 1882 года скончался Чарльз Роберт Дарвин, знаменитый английский естествоиспытатель, автор широко известной теории эволюции и естественного отбора.

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19 апреля 1985 года умер Павел Батов, генерал армии, дважды Герой Советского Союза (1943, 1945).

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19 апреля 1990 года умер Сергей Филиппов, легендарный комедийный актер. "Карнавальная ночь", "Двенадцать стульев", "Иван Васильевич меняет профессию" — кто не видел эти фильмы?

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