18 апреля: Ледовое побоище, дактилоскопия и канонизация Жанны д'Арк

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18 апреля

Международный день памятников и исторических мест

Фото: Pravda.Ru День в истории 18 апреля

День воинской славы России — День победы русских войск под предводительством князя Александра Невского над немецкими рыцарями-крестоносцами на льду Чудского озера в 1242 г. ("Ледовое побоище")

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Православный календарь

День святого мученика Феодула, чтеца. Святой мученик Феодул исцелил многих больных и обратил много язычников к вере в Христа, за что был утоплен в море в 303 году.

Народная традиция

Федул Ветряник. Федул Ветреник. Ветреник. Теплый. Федулы-Ветреники. День Федула-ветреника. "Пришел Федул — тепляк подул". Если ненастье, то говорят: "Федул губы надул". "Св. Федул тепляком подул". "На Федула раскрывай оконницу". "На Федула просыпаются сверчки".

На Федула дует сиверок, с Федула — теплынью тянет. В это время обычно дуют теплые ветры. Оживление весны. Начало цветения душистого тополя, рябины, лещины. Цветет мать-и-мачеха.

Рождение потомства у лосей. Появление бабочек крапивницы, крушеницы, божьих коровок. Птицы заняты построением своих гнезд.

Освобождаются окна от двойных рам.

В саду с деревьев снимают гнезда вредителей, причем у калины срезают верхушки, где в основном зимуют вредители. Если на дне оврага пятно снега осталось с корову, пахать можно.

Именинники: Марк, Платон, Семен, Федора и Федул.

События

18 апреля 1242 года - день победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище).

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Александр Невский — православный рыцарь

18 апреля 1865 года были приняты "Временные правила по делам печати". Согласно этому закону цензура сохранялась лишь для небольших сочинений и брошюр. Толстые книги (свыше 160 страниц для отечественных и свыше 320 страниц для переводных изданий) могли выходить в свет без цензуры. Правда, если в книгах находили что-либо противозаконное, издатели книг могли предстать перед судом. Без особого разрешения властей также могли выходить в свет газеты и журналы и газеты. В том случае, если в них появлялось что-либо "вредное", то изданию объявлялось предостережение; после третьего предостережения издание запрещалось.

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С 18 апреля 1902 года для установления личности преступников в криминалистике стали использоваться отпечатки пальцев. Первой страной, где такая практика была применена, стала Дания.

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18 апреля 1909 года Ватикан канонизировал Жанну д'Арк, которую в средние века инквизиция сожгла на костре. "Орлеанская дева" была полностью оправдана.

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18 апреля 1923 года было основано спортивное общество "Динамо". Инициатором его создания был сам "железный Феликс" — товарищ Дзержинский.

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18 апреля 1946 года в Женеве было объявлено о роспуске Лиги наций. Решение было принято в связи с образованием ООН — Организации Объединенных Наций.

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18 апреля 1949 года в Дублине провозглашена Республика Ирландия.

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18 апреля 1956 года американская актриса Грейс Келли вышла замуж за князя Монако Ренье III. Вслед за гражданской церемонией заключения брака на следующий день состоялось и венчание в церкви.

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18 апреля 1980 года была провозглашена независимость нового африканского государства Зимбабве, бывшей Южной Родезии. В этот же день, но через год ее столица Солсбери будет переименована в Хараре.

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18 апреля 1983 года на Ближнем Востоке произошел крупный теракт. На заминированном грузовике смертник въехал в посольство США в Бейруте. В результате мощнейшего взрыва погибли 62 человека, в том числе 17 американцев.

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Дни рождения

18 апреля 1480 года родилась Лукреция Борджиа, герцогиня Феррары, дочь папы Александра VI и его спутницы жизни Ванессы Катанеи. Одна из самых знаменитых женщин Средневековья вошла в историю как покровительница ученых и поэтов, но после смерти была оболгана и стала считаться чуть ли не исчадием ада.

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18 апреля 1929 года родилась Галина Брежнева, дочь генсека, оказавшаяся вовлеченной в ряд громких околокриминальных дел эпохи застоя.

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18 апреля 1937 года родилась Светлана Немоляева, актриса. Помните Олечку из "Служебного романа"?

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18 апреля 1940 года родился Владимир Васильев, артист балета, народный артист СССР. Муж Екатерины Максимовой.

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18 апреля 1944 года родился Роберт Хансен, сотрудник ФБР, сотрудничавший с советской и российской разведками, за что и получил пожизненный срок.

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Скорбные даты

18 апреля 1955 года скончался Альберт Эйнштейн, легендарный немецкий физик-теоретик, создатель теории относительности, Нобелевский лауреат. Имя ученого уже давно стало синонимом слова "гений".

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18 апреля 2002 года скончался Тур Хейердал, знаменитый норвежский путешественник и этнограф. Организатор и участник ряда трансокеанских плаваний на плотах и древних лодках. Слышали про "Кон-Тики"?

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18 апреля 2003 года ушел из жизни молдавский кинорежиссёр, сценарист и поэт Эмиль Лотяну.

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