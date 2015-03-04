5 марта: Cнимок Че Гевары и смерть "отца народов"

0:36 Your browser does not support the audio element. Общество День в истории Март

Православный календарь

День памяти святого Льва Катанского. Лев Катанский славился добротой и милосердием, христианской любовью к нищим и странникам. Имел дар врачевания и чудотворения. Согласно материалам о его жизни имеются такие данные: чародей Илиодор устроил бесчинства в храме, где Лев совершал богослужение. Лев Катанский вывел его и, приказав развести костер, встал вместе с чародеем в костер. Чародей сгорел, а Лев силой Божией остался невредим (умер в 780 году).

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Народные традиции

День Льва Катанского. Лев Катанский. На Льва Катанского нельзя глядеть на падающие звезды, народ советует не смотреть на падающие звезды. "Кто в этот день заболеет, умрет" (смотрите 4 марта).

Раннее разрушение устойчивого снежного покрова. Могут быть оттепели, но могут быть и морозы.

5-10 марта — посев семян на рассаду помидоров, баклажанов, перца.

Именинники: Агафон, Корнилий и Лев.

События

5 марта 1558 года Европа узнала табак. В этот день в Испанию из Мексики вернулся ученый-медик Франсиско де Толедо. Ученый был командирован королем Филиппом II для изучения неизвестных европейцам растений и продуктов питания. Франсиско описал множество разнообразных растений, в том числе и средство от болезней — траву для курения.

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Согласно европейским исторически хроникам, 5 марта 1616 года коллегия кардиналов во главе с папой Павлом V, просматривавшая список недавно изданных книг, вынесла решение: труд Николая Коперника "О вращениях небесных сфер" считать еретическим и внести его в "Список запрещенных книг". Сегодня уже никто не сомневается в правоте ученого — Земля движется вокруг Солнца, а не наоборот.

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5 марта 1861 года, а это было Прощеное воскресенье перед Великим постом, по всем российским церквам читали манифест Александра Второго об отмене крепостного права.

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5 марта 1901 года было объявлено об отлучении графа Льва Толстого от Русской православной церкви. Решение об этом было принято Святейшим Синодом 15 февраля и вызвало бурную полемику в обществе. В решении было сказано: "Известный миру писатель, русский по рождению, православный по крещению и воспитанию своему, граф Толстой, в прельщении гордого ума своего, дерзко восстал на Господа и на Христа Его и на святое Его достояние, явно пред всеми отрекся от вскормившей его матери, Церкви Православной, и посвятил свою литературную деятельность и данный ему от Бога талант на распространение в народе учений, противных Христу и Церкви…"

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5 марта 1922 года в Германии прошла премьера легендарного фильма режиссера Фридриха Мурнау "Носферату — симфония ужаса". Немая лента сопровождалась органной музыкой и рассказывала, фактически, события знаменитого романа Брэма Стокера "Дракула". В конце XX века герой фильма граф Орлок (прототипом которого был, естественно, знаменитый кровосос) был назван самым страшным вампиром кинематографа. Примечательно, что в 20-х/30-х годах фильм шел и в советском прокате — под названием "Вампир Носферату".

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5 марта 1936 года — первый полет нового британского истребителя Supermarine Spitfire 1.

Смотрите фоторепортаж: Легенды авиации: "Спитфайр"

5 марта 1940 года Политбюро ЦК ВКП(б) вынесло решение: приговорить к расстрелу без рассмотрения дел польских офицеров и интеллигентов, захваченных в плен Красной Армией в сентябре и октябре 1939 года.

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5 марта 1940 года образовано КБ авиаконструктора П.О. Сухого.

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5 марта 1946 года в американском Фултоне (штат Миссури) британский премьер-министр Уинстон Черчилль произнес свою знаменитую речь, в которой объявил: "От Штеттина на Балтике до Триеста на Адриатике над Европой опустился железный занавес".

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5 марта 1949 года Андрей Громыко назначен первым заместителем министра иностранных дел СССР.

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5 марта 1960 года сержант армии США Элвис Пресли был уволен из рядов вооруженных сил. Теперь можно было вновь заняться музыкой и стать мегазвездой.

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5 марта 1960 года фотограф Альберто Диас Гутьеррес, известный под творческим псевдонимом Альберто Корда, сделал снимок героического партизана Че Гевары.

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5 марта 1997 года впервые за четверть века Северная и Южная Корея сели за стол переговоров.

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Дни рождения

5 марта 1512 года родился Герард Меркатор (Gerardus Mercator) (Gerhard KREMER) (1512 — 2.12.1594), фламандский картограф.

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5 марта 1658 года родился Антуан де Ламот Кадиллак, лейтенант французской армии, управляющий французскими владениями в Северной Америке, основатель Детройта.

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5 марта 1703 года родился Василий Тредиаковский, писатель, придворный поэт при императрице Анне Иоанновне, реформатор русского стихосложения.

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5 марта 1760 года родился Кацусика Хокусай (Katsushika Hokusai) (/21.10?/ 1760 — 10.5.1849), японский рисовальщик, мастер ксилографии. За свою жизнь нарисовал примерно 30 тысяч картин, то есть две за день! Сам называл себя стариком, помешанном на искусстве.

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5 марта 1871 года родилась Роза Люксембург (Rosa Luxemburg) (1871 — 15.1.1919), основательница компартии Германии.

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5 марта 1914 года родился Владимир Сергеев, создатель систем управления межконтинентальных баллистических ракет, начальник и главный конструктор ОКБ № 692 (Харьков), дважды Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской и Государственной премий.

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5 марта 1922 года родился Василий Петров, легендарный артиллерист, дважды Герой Советского Союза.

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5 марта 1933 года родился Михаил Рощевский, физиолог, академик (1990).

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5 марта 1936 года родился Владимир Никитович Маслаченко (1936 — 28.11.2010), футболист, вратарь московского "Спартака" и сборной СССР, заслуженный мастер спорта, спортивный телекомментатор.

Мы писали раньше: "Да как вы теперь посмотрите в глаза нам, ветеранам?!"

5 марта 1953 года родился Валерий Корзун, летчик-космонавт, Герой Российской Федерации.

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Скорбные даты

5 марта 1815 года умер Франц Антон Месмер (Franz Anton Mesmer) (23.5.1734 — 1815), австрийский врач, который предлагал лечить болезни с помощью "животного магнетизма". Предшественник методов современного гипноза.

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5 марта 1827 года скончался Алессандро Вольта (Alessandro Giuseppe Antonio Anastasio Volta) (18.2.1745 — 1827), итальянский физик и физиолог.

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5 марта 1827 года умер Пьер Симон Лаплас (Pierre Simon Laplace) (23.3.1749 — 1827), французский астроном, математик.

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5 марта 1914 года умер Георгий Седов, исследователь Арктики.

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5 марта 1953 года скончался "отец народов" Иосиф Сталин. Страна погрузилась в траур. Сталин был олицетворением великой державы, страны, любить которую обязан был каждый.

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5 марта 1953 года скончался Сергей Прокофьев. За "великой" смертью Сталина кончина известного композитора осталась незамеченной. Он умер на 40 минут позже и по той же причине: кровоизлияние в мозг. Внезапно скончался в своей квартире — в доме номер 6 в проезде Художественного театра. Гроб с телом Сталина поставили неподалеку — в Колонном зале Дома Союзов. Из-за оцепления друзья и близкие не могли пройти к дому, чтобы проститься с Сергеем Сергеевичем. (Его первая жена Лина Льюбера, испанка по национальности, вообще узнала о смерти отца своих сыновей через полгода, и то случайно, так как вскоре после женитьбы Прокофьева на Мире Мендельсон, авторе либретто к его "Дуэнье" и "Войне и миру", Лина оказалась в лагере.) Тело Прокофьева с большими сложностями двумя днями позже доставили в Дом композиторов, там прошла очень скромная гражданская панихида, и похоронный автобус отправился на Новодевичье кладбище. Смерть гения незаметно потонула в истерической скорби по вождю.

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5 марта 1966 года скончалась знаменитая поэтесса Анна Ахматова, судьба которой также весьма тесно связана и со Сталиным, и с Прокофьевым. В 1921-м ее муж, Николай Гумилев, был расстрелян за антиреволюционную деятельность. В начале 1930-х сын Ахматовой Лев Гумилев был репрессирован, его трижды арестовывали, и он провел в лагерях в общей сложности 14 лет. Все эти годы поэтесса неустанно, но бесплодно молила Сталина об освобождении сына. А Сергей Прокофьев сочинил вокальный цикл на стихи поэтессы.

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5 марта 1967 года умер Мохаммед Мосаддык (1881 — 1967), политический и государственный деятель Ирана.

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5 марта 2013 года умер Уго Чавес, президент Венесуэлы (1999-2013).

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