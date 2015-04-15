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Елена Тимошкина

16 апреля: рыцарь Ньютон, Ленин в Петрограде и Чарли Чаплин

3:50
Общество » День в истории » Апрель

16 апреля

Всемирный день голоса

День в истории 16 апреля
Фото: Pravda.Ru
День в истории 16 апреля

Православный календарь

День памяти преподобного Никиты, исповедника, игумена Мидийского. Никита исповедник был чудотворцем. За твердую веру он принял много испытаний и умер в 824 году.

День святой мученицы Агафии.

Народная традиция

Агафья. Никита. Никитин день. Никита Водопол.

День Никиты — пробуждение "водяного дедушки" — ледоход. В день св. Агафии освящают в церкви хлеб и вешают на рога коровам, чтобы лучше доили. Рыбаки "угощали" водяного, утопляя чужую лошадь: "Вот тебе, дедушка, гостинец на новоселье: люби да жалуй нашу семью".

Оживление весны (с 16 апреля по 6 мая). Средний срок зацветания серой ольхи. Ранний срок цветения вяза. Разворачиваются почки у малины. "Коли на Никиту лед на реке не прошел, то лов рыбы будет плохой".

Посадка груши. Сливы. Смородины. Обрезка деревьев и кустарников.

Именинники: Никита и Федосья.

События

16 апреля 1705 года английская королева Анна произвела Исаака Ньютона в рыцари.

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16 апреля 1866 года состоялось очередное покушение на царя. Революционер-террорист Д. В. Каракозов у Летнего сада стрелял в императора Александра II, но промахнулся. Покушавшийся был тут же арестован и вскоре повешен.

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16 апреля 1917 года В.И. Ленин приехал в Петроград, где и состоялось его знаменитая "речь с броневика" - у Финляндского вокзала.

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16 апреля 1964 года в Великобритании вышел первый альбом группы Rolling Stones, который музыканты назвали просто именем коллектива. Пройдет пара недель — и они станут первыми в британском хит-параде, а потом и завоюют мир.

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16 апреля 1970 года в Риге открыт мемориальный Музей красных латышских стрелков. Ныне экспозиция музея изменена, и он называется Музеем 50-летней оккупации Латвии, а прежних героев втаптывают в грязь не только на родине, но и в России, причем независимо от своих убеждений.

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16 апреля 1988 года в японский прокат был запущен анимационный фильм — "Мой сосед Тоторо", героями которого являются две маленькие девочки и помогающие им лесные духи.

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Дни рождения

16 апреля 1867 года родился Уилбур Райт, старший из братьев — пионеров воздухоплавания.

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16 апреля 1889 года родился великий американский актер Чарли (Чарльз Спенсер) Чаплин. Созданный им образ маленького бедного человечка с добрым сердцем и грустными глазами покорил зрителей.

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16 апреля 1912 года родился Евгений Самойлов, актер театра и кино народный артист СССР.

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16 апреля 1927 года родился Бенедикт XVI (Йозеф Ратцингер), бывший Папа Римский. Имя Бенедикт он взял в честь святого Бенедикта Нурсийского, жившего в VI веке и считающегося основателем западноевропейского монашества.

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Автор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Темы владимир ленин
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