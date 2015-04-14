15 апреля: День экологии и культуры, гибель Титаника и Примадонна

9:01 Your browser does not support the audio element. Общество День в истории Апрель

15 апреля

День экологических знаний

Фото: Pravda.Ru День в истории 15 апреля

День специалиста по радиоэлектронной борьбе ВС РФ

Международный день культуры

Православный календарь

День преподобного Тита Чудотворца. Тит за добродетельную жизнь удостоился от Бога дара чудотворения и этим помог многим людям (умер в IX веке).

День святого мученика Поликарпа. Поликарп пострадал за обличение императора в невинно пролитой христианской крови. Он был обезглавлен в IV веке.

Народная традиция

Тит Ледолом. Поликарпов день. День Поликарпа.

В это время выходят зимние запасы. "Ничего нет, ни крохи, ни зерна, ни капли". "Поликарпов день — начало бесхлебицы".

Если в этот день вешние воды текут медленно, лед тонет — будет тяжело народу в этом году. Про этот день говорят: "Ворона каркала, каркала, да мужику Поликарпов день и накаркала".

Коли лед не ушел, то лов рыбы будет плохим.

Последние сроки заморозков в воздухе. Ранний срок распускания почек у крыжовника. Зацветает примула (баранчики). Появление подснежников, крокусов. Поздний срок прилета скворцов, жаворонков, зябликов. В это время на поверхность выбирается колорадский жук. Начало интенсивного токования глухарей.

Начало посадки вишни, пересадки земляники. Снимают зимнюю обвязку с деревьев. Если еще не развязали малину — развязать.

15-20 апреля — последние сроки посева семян на рассаду арбуза. Высев семян огурцов в теплицах.

С 15 апреля (при готовности почвы к копке) — высев в грунт семян: редиса, салата, шпината, моркови, летней редьки, чеснока, щавеля, хрена, ревеня, укропа, лука-батуна, лука-порея, пастернака, петрушки, свеклы, сельдерея, капусты, брюквы, пряных растений (кинза, эстрагон, горчица, базилик, тмин, кориандр и др).

Именинники: Поликарп и Тит.

События

15 апреля 1912 года в Атлантическом океане затонул пассажирский лайнер "Титаник". Гигантский лайнер вошел в историю как символ хрупкости всего, что связано с человеческой жизнью. Он считался непотопляемым.

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15 апреля 1955 года в американском городе Дез-Пленз, штат Иллинойс, Рэй Крок открыл свой первый ресторан "Макдоналдс".

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15 апреля 1959 года в США с 11-дневным визитом доброй воли прибыл новый премьер-министр Республики Куба Фидель Кастро. Он очаровал американцев, сказав, что Куба поддерживает договор о взаимной обороне, на Гуантанамо будет сохранена военно-морская база США, и вызвал аплодисменты заявлением, что новое руководство вовсе не коммунисты.

В этот же день, но в 1961 году самолет Б-26 приземлился на авиабазе в Майами, откуда было совершено нападение на Кубу. Бомбардировка тремя самолетами, взлетевшими с территории США и пилотировавшимися кубинскими эмигрантами, военно-воздушных баз революционной Кубы. Эта акция предшествовала попытке вторжения на остров Свободы противников Кастро через несколько дней.

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15 апреля 1989 года на стадионе "Хиллсборо" в Шеффилде перед полуфинальным матчем на Кубок Англии между "Ливерпулем" и "Ноттингем Форест" произошла сильнейшая давка. В результате трагедии погибли 95 болельщиков, и еще 170 пострадало.

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15 апреля 1999 года Памела Андерсон заявила, что удалила грудные имплантаты и очень этому рада.

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Дни рождения

15 апреля 1452 года родился выдающийся итальянский живописец, архитектор, ученый Леонардо да Винчи. Леонардо не имел фамилии в современном смысле; "да Винчи" означает "родом из городка Винчи". Полное его имя "Леонардо, сын господина Пьеро из Винчи" (Leonardo di ser Piero da Vinci).

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15 апреля 1886 года родился Николай Гумилев, знаменитый поэт, один из ведущих представителей акмеизма.

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История одного автографа

15 апреля 1894 года родился Никита Хрущев, 1-й секретарь ЦК КПСС (с 1953 г.), а с 1958 г. и председатель Совета Министров СССР. В октябре 1964 года был смещен со своих постов. При жизни день рождения советского руководителя отмечался 17 апреля, и только к его 100-летию в архивах Курска нашли метрическую запись, позволившую определить точную дату.

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15 апреля 1912 года родился Ким Ир Сен, легендарный "вождь" Северной Кореи.

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15 апреля 1921 года родился Георгий Береговой, летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза.

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15 апреля 1933 года родился Борис Стругацкий, известный писатель-фантаст. Один из знаменитых "братьев Стругацких".

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15 апреля 1949 года родилась Алла Пугачева, знаменитая отечественная певица, примадонна российской эстрады.

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15 апреля 1990 года родилась Эмма Уотсон, английская киноактриса (Гермиона из "Гарри Поттера").

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Скорбные даты

15 апреля 1764 года ушла из жизни Жанна-Антуанетта Пуассон, в замужестве Д'Этиоль, более известная как маркиза де Помпадур. Девчонка с улицы, она сумела влюбить в себя короля и 20 лет негласно править Францией.

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15 апреля 1765 года скончался Михаил Ломоносов, выдающийся ученый, поэт. Открытия гения были сделаны почти во всех областях тогдашней науки.

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15 апреля 1980 года скончался Жан Поль Сартр, знаменитый французский писатель и философ. В 1964 году был удостоен Нобелевской премии по литературе, от которой отказался.

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15 апреля 1990 года скончалась Грета Гарбо (Грета Ловиса Густафссон), великая голливудская киноактриса.

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Неравная борьба знаменитостей с возрастом

15 апреля 1999 года погиб Никола Труссарди, знаменитый итальянский модельер. Разбился в автокатастрофе.

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15 апреля 2003 года умер Василий Петров, легендарный артиллерист, дважды Герой Советского Союза.

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15 апреля 2012 года умер Александр Пороховщиков, актер театра и кино.

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