14 апреля: трубы Иерихона, ГКЧП и исландский вулкан

6:01 Your browser does not support the audio element. Общество День в истории Апрель

Православный календарь

День памяти преподобной Марии Египетской.

Фото: Pravda.Ru День в истории 14 апреля

Читайте также: Магдалина: "Дай мне место у Христовых ног"

Народная традиция

День Марии Египетской. Мария Египетская. Мария — зажги снега. Марья — заиграй овражки. Марья — пустые щи.

Мария считается покровительницей раскаявшихся блудниц и блудников и судьей (на Страшном Суде) тех, кто не раскаялся.

"Марья половодье начинает". "Снег за колодой (под кустом) растаял". Если в этот день разольется полая вода — будет много травы и хороший покос. Если лед сходит быстро, то год будет легкий, удачливый. "Вода идет в ясные ночи — к погожей уборке".

"Марья-пустые щи" день зовется потому, что в это время выходит запас капусты. "Захотел ты в апреле кислых щей".

Распускает почки осина. Зацветает плотная хохлатка. Раннее цветение ивы-бредины. Распускается сирень. Выползают лесные муравьи.

Если еще лежит снег, огородники подбрасывают его к яблоням, утаптывая, как можно выше, с целью сохранить кору яблонь от повреждения мышами, зайцами, солнечными ожогами. А если снег сошел и тепло, то стволы яблонь защищают от выползающих насекомых (личинок, тли, гусениц и т. д.). Снимают гнезда гусеницы-боярышницы (она висит путиной в старых листьях).

Именинники: Геронтий, Ефим, Мария и Макар.

События

Согласно библейской легенде, 14 апреля 1282 года до нашей эры от звука труб завоевателей пали стены легендарного Иерихона.

Читайте также: Иерихон — ключ к Земле Обетованной

14 апреля 1939 года вышло в свет первое издание романа Джона Стейнбека "Гроздья гнева".

Читайте также: США стирают память об американском Голодоморе

14 апреля 1958 года в Москве завершился Первый Международный конкурс имени Чайковского, в котором приняли участие 67 исполнителей из 21 страны. Первые премии получили — американский пианист Ван Клиберн и советский скрипач Валерий Климов.

Читайте также: Ван Клиберн не играет "Мурку", но охотно пьет водку

14 апреля 1993 года в Военной коллегии Верховного Суда РФ начались слушания по делу ГКЧП. Двенадцати подсудимым было предъявлено обвинение в измене Родине в форме заговора с целью захвата власти.

Читайте также: ГКЧП "похоронили" пять генералов

14 апреля 1999 года 75 человек погибли на юге Косова в результате воздушного удара авиации НАТО по двум колоннам возвращавшихся от границы с Албанией в Косово албанских беженцев. Причиной очередной ошибки в выборе цели представителем НАТО были названы якобы двигавшиеся в начале и хвосте колонн военные грузовики.

Читайте также: Сербия: Россия выводы сделала

14 апреля 2010 года - новая фаза извержения исландского вулкана Эйяфьядлайёкюдль привела к появлению огромного столба пепла, что уже на следующий день послужило причиной прекращения полетов в Швеции, Дании, Норвегии, Великобритании. В течение 6 следующих дней вулкан-"террорист" фактически парализовал все авиасообщение над Западной и Северной Европой.

Читайте также: Вулканы испепелят Землю синхронно

Дни рождения

По легенде, 14 апреля 216 года родился Мани, легендарный персидский проповедник, основатель манихейства — дуалистического религиозно-философского учения, исходящего из вечной борьбы двух изначальных принципов — света и тьмы.

Читайте также: Ересь Мани: от Вавилона до Енисея

14 апреля 1862 года родился Петр Столыпин - крупнейший государственный деятель и патриот России. Целью жизни Столыпина являлась великая и процветающая Российская империя.

Читайте также: Петр Столыпин "без галстука"

14 апреля 1923 года родилась Лидия Вертинская, художница, киноактриса. Вдова Александра Вертинского, мать Марианны и Анастасии Вертинских.

Читайте также: Анастасия Вертинская: об отце, славе и жизни

14 апреля 1933 года родился Юрий Оганесян, физик-ядерщик, академик РАН (2003).

Читайте также: Чаепития в Академии: новые "острова" физики

14 апреля 1945 года родился Ричи Блэкмор, английский рок-музыкант, гитарист групп Deep Purple и Rainbow.

Читайте также:

Взлеты и падения "сковородки со струнами"

Джими Хендрикс: "Я в первую очередь музыкант"

14 апреля 1957 года родился Михаил Плетнев, пианист и дирижер.

Читайте также: За что Плетнева не любят пошляки?

Скорбные даты

14 апреля 1682 года скончался Аввакум, легендарный протопоп, основатель русского старообрядчества. Вскоре после реформ патриарха Никона, Аввакум стал во главе церковного раскола, за что был сослан в Сибирь.

Читайте также: Протопоп Аввакум: смерть за веру

14 апреля 1888 года скончался ученый Николай Миклухо-Маклай, знаменитый путешественник, антрополог, биолог и этнограф — исследователь Новой Гвинеи. Папуасы Новой Гвинеи называли его "Человек с Луны". "Я так доволен в своем одиночестве! — писал он в дневнике.- Мне кажется, что, если бы не болезнь, я здесь не прочь был бы остаться навсегда, то есть не возвращаться никогда в Европу".

Читайте также: Драмы науки: как Миклуха стал Маклаем

14 апреля 1930 года скончался Владимир Маяковский, знаменитый поэт, воспевавший Октябрьскую революцию. Покончил с собой.

Читайте также: Истории любви: рок Владимира Маяковского

14 апреля 2009 года умер Морис Дрюон, французский писатель, связанный своим родством с Россией.

Читайте также:

Морис Дрюон: Понять Россию

Дрюон жив!