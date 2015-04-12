13 апреля: Русский музей, челюскинцы и снова Катынь

Всемирный день рок-н-ролла
День мецената и благотворительности
День священномученика Ипатия, епископа Гангрского (умер в 326 году); ипатия чудотворца, целебника Печерского (жил в XIV веке); святителя Ионы, митрополита Московского и всея Руси чудотворца (умер в 1461 году).
Если весна ранняя и теплая, приступают к севу яровых. Раннее зацветание одуванчика. Раскрывают от зимнего укрытия пионы, розы, обрезают ягодные кустарники.
Именинники: Аполлон, Вениамин и Иннокентий.
13 апреля 1895 года подписан высочайший указ об учреждении в Михайловском дворце "Русского музея императора Александра III" (ныне — Государственный Русский музей). Открыт в марте 1898 года.
Читайте также: Русский музей — открытое окно в Россию
13 апреля 1904 года русская эскадра под руководством вице-адмирала С.О. Макарова вышла из Порт-Артура навстречу японскому флоту. Броненосец "Петропавловск", на котором находились командующий и художник В. В. Верещагин, подорвался на японских минах и затонул. После гибели адмирала эскадра под руководством принявшего командование контр-адмирала В. К. Витгефта не смогла противостоять японцам, которые начали переброску войск на Квантунский полуостров.
Читайте также:
Адмирал, которого воспевали даже враги
13 апреля 1934 года завершена операция по спасению челюскинцев в Арктике.
Читайте также: Как погибал советский "Титаник"
13 апреля 1943 года под Смоленском в районе Катыни немцы обнаружили массовые захоронения польских офицеров, расстрелянных весной 1940 года (почти четыре с половиной тысяч человек). После освобождения этой территории советскими войсками была создана специальная комиссия, которая объявила, что убийство поляков было совершено гитлеровцами. Отказ советского руководства провести объективное расследование и признать факт расстрела польских офицеров долгие годы омрачал отношения между двумя странами. Лишь в 1990 году (и именно в в этот день) было признано, что уничтожение поляков было совершено частями НКВД.
Читайте также:
Катынь: шляхта торгует исторической памятью
Катынь: макнули в грязь, не осуждая
13 апреля 1958 года на I Международном конкурсе пианистов им. Чайковского, который прошел в Москве, победил американец Ван Клиберн.
Читайте также: Ван Клиберн не играет "Мурку", но охотно пьет водку
13 апреля 1519 года родилась Екатерина Медичи, супруга короля Франции Генриха II, одна из самых влиятельных особ Франции в период войн между католиками и гугенотами (ее считают одним из организаторов Варфоломеевской ночи).
Читайте также: Марго — жемчужина любовного пыла
13 апреля 1748 года родился Джозеф Брама, знаменитый английский изобретатель. Созданный им замок он выставил на конкурс, пообещав награду в 200 гиней тому, кто сумеет его открыть. В течение 67 лет никому не удавалось этого добиться, пока наконец один механик не сумел справиться с этой задачей, потратив на взлом 51 час. Помимо супер-замка, Брама также изобрел гидравлический пресс, машину для нумерации банкнот и еще много полезных вещей.
Читайте также: Суперхобби: локпикеры — белые медвежатники
13 апреля 1842 года в городке Троицк Оренбургской губернии родился адвокат и судебный оратор Федор Плевако.
Читайте также: "Красный адвокат"
13 апреля 1866 года родился Буч Кэссиди, легендарный американский разбойник.
Читайте также: Преступники, которых мир запомнит
13 апреля 1883 года родился Демьян Бедный, поэт, горячо поддержавший Советскую власть.
Читайте также: Демьян Бедный: Праздник победы
13 апреля 1994 года умер Николай Крючков, киноактер, народный артист СССР, Герой Социалистического Труда.
Читайте также: Актерские байки Николая Крючкова
13 апреля 2003 года закончили свой нелегкий жизненный путь самые старые в мире сиамские близнецы Маша и Даша Кривошляповы.
Читайте также: Падчерицы Лаврентия Берии
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Некоторые автомобили сотрудники ДПС почти не останавливают. Рассказываем, какие машины считаются «невидимыми» для дорожной полиции — и почему.