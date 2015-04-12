13 апреля: Русский музей, челюскинцы и снова Катынь

4:44 Your browser does not support the audio element. Общество День в истории Апрель

13 апреля

Всемирный день рок-н-ролла

Фото: Pravda.Ru День в истории 13 апреля

День мецената и благотворительности

Православный календарь

День священномученика Ипатия, епископа Гангрского (умер в 326 году); ипатия чудотворца, целебника Печерского (жил в XIV веке); святителя Ионы, митрополита Московского и всея Руси чудотворца (умер в 1461 году).

Народные приметы

Если весна ранняя и теплая, приступают к севу яровых. Раннее зацветание одуванчика. Раскрывают от зимнего укрытия пионы, розы, обрезают ягодные кустарники.

Именинники: Аполлон, Вениамин и Иннокентий.

События

13 апреля 1895 года подписан высочайший указ об учреждении в Михайловском дворце "Русского музея императора Александра III" (ныне — Государственный Русский музей). Открыт в марте 1898 года.

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13 апреля 1904 года русская эскадра под руководством вице-адмирала С.О. Макарова вышла из Порт-Артура навстречу японскому флоту. Броненосец "Петропавловск", на котором находились командующий и художник В. В. Верещагин, подорвался на японских минах и затонул. После гибели адмирала эскадра под руководством принявшего командование контр-адмирала В. К. Витгефта не смогла противостоять японцам, которые начали переброску войск на Квантунский полуостров.

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13 апреля 1934 года завершена операция по спасению челюскинцев в Арктике.

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13 апреля 1943 года под Смоленском в районе Катыни немцы обнаружили массовые захоронения польских офицеров, расстрелянных весной 1940 года (почти четыре с половиной тысяч человек). После освобождения этой территории советскими войсками была создана специальная комиссия, которая объявила, что убийство поляков было совершено гитлеровцами. Отказ советского руководства провести объективное расследование и признать факт расстрела польских офицеров долгие годы омрачал отношения между двумя странами. Лишь в 1990 году (и именно в в этот день) было признано, что уничтожение поляков было совершено частями НКВД.

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13 апреля 1958 года на I Международном конкурсе пианистов им. Чайковского, который прошел в Москве, победил американец Ван Клиберн.

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Дни рождения

13 апреля 1519 года родилась Екатерина Медичи, супруга короля Франции Генриха II, одна из самых влиятельных особ Франции в период войн между католиками и гугенотами (ее считают одним из организаторов Варфоломеевской ночи).

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13 апреля 1748 года родился Джозеф Брама, знаменитый английский изобретатель. Созданный им замок он выставил на конкурс, пообещав награду в 200 гиней тому, кто сумеет его открыть. В течение 67 лет никому не удавалось этого добиться, пока наконец один механик не сумел справиться с этой задачей, потратив на взлом 51 час. Помимо супер-замка, Брама также изобрел гидравлический пресс, машину для нумерации банкнот и еще много полезных вещей.

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13 апреля 1842 года в городке Троицк Оренбургской губернии родился адвокат и судебный оратор Федор Плевако.

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13 апреля 1866 года родился Буч Кэссиди, легендарный американский разбойник.

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13 апреля 1883 года родился Демьян Бедный, поэт, горячо поддержавший Советскую власть.

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Скорбные даты

13 апреля 1994 года умер Николай Крючков, киноактер, народный артист СССР, Герой Социалистического Труда.

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13 апреля 2003 года закончили свой нелегкий жизненный путь самые старые в мире сиамские близнецы Маша и Даша Кривошляповы.

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