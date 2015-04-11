12 апреля: День космонавтики, Синий платочек и Судьба человека

Всемирный день космонавтики и авиации
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Православный календарь
День памяти преподобного Иоанна Лествичника (в 2025 году праздновали 30 марта). В 16 лет Иоанн принял иночество. Через 19 лет он избрал уединенное место в пустыне, где пребывал в безмолвии и строгом постничестве 40 лет. В возрасте 75 лет был избран игуменом Синайской обители. Умер в 649 году. Он почитается как великий подвижник и автор "Лествицы рая", сочинения о пути постепенного восхождения человека к нравственному совершенству. Достижение этой цели требует от человека нелегкого самоотвержения и усиленных подвигов.
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День Иоанна Лествичника. В народе в этот день пекут из теста лестницы. Символизирующие восхождение человека на небеса в будущей жизни.
Существует поверье, что на день Иоанна Лествичника домовой бесится. По поводу домового в народе есть поговорки: "Домовой стучит, возится". "Домовой лошади гриву завил". "Домового можно увидеть во время светлой заутрени, в хлеву, в заднем углу". "У нежити своего обличья нет, она ходит в личинах".
Лопаются почки у клена. 12-20 апреля — средний срок начала тяги вальдшнепов. Если тяга вдруг прекращается — жди скорого похолодания или снега.
Именинники: Аполлос, Ева, Иван, Зосим и Софрон.
12 апреля 1942 года певица Клавдия Шульженко впервые исполнила песню "Синий платочек" на слова, написанные Михаилом Максимовым. С этим текстом ("Строчит пулеметчик/За синий платочек,/Что был на плечах дорогих!") песня стала одной из самых любимых как на фронте, так и в тылу. Произошло это на концерте для военных железнодорожников депо Волхов. Первые слушатели наградили певицу и поэта невиданным во фронтовых условиях подарком — куском торта и стаканом клюквы!
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Синий платочек эпохи репрессий
Сын Клавдии Шульженко Игорь Кемпер: Маме всегда не хватало комфорта
12 апреля 1959 года на экраны вышел фильм Сергея Бондарчука "Судьба человека".
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12 апреля 1961 года гражданин СССР Юрий Алексеевич Гагарин на космическом корабле "Восток" впервые в мире совершил орбитальный облет Земли, открыв эпоху пилотируемых космических полетов.
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"Небо, сними шляпу! Я к тебе иду!"
Полководец русской космонавтики
12 апреля 1823 года родился Александр Островский, драматург, автор 47 пьес, среди которых "Гроза", "Лес", "Бесприданница", "Таланты и поклонники".
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12 апреля 1839 года родился Николай Пржевальский, путешественник.
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12 апреля 1887 года родилась Елизавета Васильева (дев. Дмитриева, псевдоним Черубина де Габриак), поэтесса, участница одной из самых громких литературных мистификаций. Ее звезда вспыхнула на мгновенье и сразу угасла, следом пришли Ахматова и Цветаева. И если Марина приняла ее, то Ахматова никогда не простила ей истории с Гумилевым.
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12 апреля 1961 года родился Юрий Гальцев, артист-эксцентрик, человек с резиновым лицом. Даже не пытайтесь определить жанр в котором он выступает, так как в следующий раз он все равно вас удивит. А в честь кого ему дано имя, догадаться очень легко.
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12 апреля 1938 года скончался Федор Шаляпин, певец, принесший всемирную славу русскому оперному искусству.
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12 апреля 1974 года умер Евгений Вучетич, скульптор, народный художник СССР, Герой Социалистического Труда. Был награжден пятью Сталинскими и Ленинской премией. Последней, как и званием Героя, — за памятник-ансамбль Героям Сталинградской битвы в Волгограде. Среди других знаменитых творений скульптора памятник Воину-освободителю в берлинском Трептов-парке, подаренная ООН аллегорическая композиция "Перекуем мечи на орала" и стоявший прежде на Лубянской площади в Москве памятник Феликсу Дзержинскому.
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12 апреля 1979 года ушел из жизни Леонид Быков, актер и кинорежиссер.
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