9 апреля: День независимости Грузии, однополые браки и Черчилль

5:20 Your browser does not support the audio element. Общество День в истории Апрель

Православный календарь

День памяти святой мученицы Матроны Солунской. Матрона пострадала за веру в Бога. Она была жестоко избита и умерла от ран (в IV веке).

Народная традиция

Матрена. Матрона. Матрена Наставница. Матрена Настовница. Матрона Пестовица. Матрены Настовицы. Наставница. Наставницы. Полурепница. Полурепницы.

Название дня дано от того, что в это время бывают утренние заморозки. Снег от них замерзает, и люди ходят как по "насту". Полурепницей называют за то, что в это время отбирают половину репы для семян.

Время прилета овсянки, пигалиц, чибисов — настовниц. "Чибис прилетел, на хвосте воду принес". "Если чибис кричит с утра — к ясной погоде; низко летает — к сухой". На Матрену "овсянка затягивает свою песенку: "Покинь сани, возьми воз". "Щука хвостом лед разбивает".

Вскрываются реки. Ранний срок зацветания серой ольхи.

Именинники: Гавриил, Иван, Матрена и Федосий.

События

9 апреля 1241 года в битве при Легнице (в Силезии) войска хана Батыя разбили польских и немецких рыцарей.

Читайте также: Золотая Орда: оккупанты или союзники?

9 апреля 1927 года на судебном процессе по делу Сакко и Ванцетти обвиняемым вынесен смертный приговор. Несмотря на доказанную в ходе процесса невиновность обвиняемых и массовые протесты в США и во всем мире против вынесенного приговора, в августе Сакко и Ванцетти были казнены.

Читайте также: Безвинные жертвы Фемиды Сакко и Ванцетти

9 апреля 1946 года принято закрытое постановление Совета Министров СССР о создании КБ-11 при Лаборатории № 2 АН СССР. Появилась организация по разработке советского ядерного оружия. Сегодня она называется Российский федеральный ядерный центр — Всероссийский Научно-исследовательский институт экспериментальной физики.

Читайте также: Российский гений и его флеровий

9 апреля 1963 года Уинстон Черчилль стал первым иностранцем, которому Конгресс США присвоил звание почетного гражданина США.

Читайте также: Черчилль и Рузвельт — авторы Холокоста?

9 апреля 1970 года Пол Маккартни объявил, что больше не будет сотрудничать с Джоном Ленноном, положив, таким образом, конец существованию легендарной группы "Битлз". Гласная причина распада "ливерпульской четверки" до сих пор не ясна.

Читайте также: Beatles. История и реальность. "Ты помнишь, как все начиналось?"

9 апреля 1989 года — трагические события в Тбилиси, когда начался разгон митингующих людей на площади перед Домом правительства.

Читайте также: И.Родионов: солдат в Тбилиси сделали палачами

9 апреля 1991 года грузинский парламент принял "Акт о восстановлении независимости Грузии". Сегодня отмечается День независимости Грузии.

9 апреля 2003 года командование сил США в Ираке объявило о полном контроле над столицей страны — Багдадом. На центральной площади города американские морские пехотинцы повалили статую Саддама Хусейна. Позднее будет не раз отмечено, что ликующую толпу иракцев изображали менее 150 человек, которые сами свалить памятник не сумели.

Читайте также:

Ирак, Сирия, Египет: столкновение цивилизаций

Почему Горбачев не спас Саддама?

Ирак: насилие и террор без конца и края

9 апреля 2005 года наследник британского престола принц Чарльз женился на Камилле Паркер-Боулз.

Читайте также: Чарльз и Диана: "убийственная" любовь — 6

9 апреля 2013 года сенат Франции одобрил норму о легализации однополых браков.

Читайте также:

У кого сила, брат? У злобного меньшинства

Родина, нация и семья — на свалку Европы

Как американские НКО разрушают Францию

Дни рождения

9 апреля 1926 года родился Хью Хефнер, основатель знаменитого мужского журнала "Playboy".

Читайте также: "Крольчиха" родит 83-летнему "Плейбою" сына

Смотрите фоторепортажи:

Супруга мистера Playboy не получит ни гроша

Неунывающий основатель Playboy женится на беглой невесте

Молодая невеста бросила основателя Playboy за 4 дня до свадьбы

9 апреля 1933 года родился Жан Поль Бельмондо, знаменитый французский актер, настоящий герой и мечта миллионов женщин.

Читайте также: Второе дыхание Жан-Поля Бельмондо

Смотрите фоторепортаж: Бельмондо исполнилось 80 лет

9 апреля 1966 года родилась Синтия Никсон, американская актриса театра и кино, наибольшую известность которой принесла роль Миранды в сериале "Секс в большом городе".

Смотрите фоторепортаж: Звезда "Секса в большом городе" вышла замуж за подругу

Скорбные даты

9 апреля 1553 года скончался Франсуа Рабле, французский писатель-гуманист.

Читайте также: Франсуа Рабле: Задерните занавес, фарс сыгран

9 апреля 1945 года скончался Вильгельм Канарис, немецкий адмирал, руководитель Абвера.

Читайте также: Появится ли Буш, если убить Гитлера?