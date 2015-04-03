4 апреля: день рождения Москвы и золотая лихорадка

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4 апреля

Международный день просвещения по вопросам минной опасности и помощи в деятельности, связанной с разминированием

Православный календарь

День святого мученика Василия Анкирского, пресвитера Анкирской церкви. Умер в 363 году.

События

4 апреля 1147 года в летописях впервые упоминается Москва. В этот день князь Юрий Владимирович Долгорукий устроил великий пир в честь князя Новгород-Северского Святослава Ольговича.

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4 апреля 1581 года капитан Фрэнсис Дрейк (в прошлом — знаменитый пират) завершил свое кругосветное путешествие. На борт его судна "Пеликан" прибыла королева Елизавета I и после торжественного обеда посвятила капитана в рыцари.

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Считается, что именно 4 апреля 1896 года на канадской реке Юкон началась "золотая лихорадка". Толпы авантюристов потянулись сюда после сообщения об обнаружении россыпей драгоценного металла.

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4 апреял 1919 года в Италии открыта пассажирская авиалиния Рим — Неаполь на дирижаблях.

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4 апреля 1919 года на общем собрании членов секции Союза работников науки, искусства и литературы была принята резолюция о футуризме:

1. Принимая во внимание, что Комиссариат Народного Просвещения не только не поддерживает в должной мере пролетарское искусство и не идет ему навстречу, но упорно отстаивает искания в творчестве, не имеющие ничего общего с коммунизмом и даже враждебные коммунизму, — общее собрание всех секций Союза работников науки, искусства и литературы признало необходимым настаивать, чтобы пролетарскому искусству и коммунистическому творчеству были широко открыты двери в Советской Социалистической Республике, в интересах действительного просвещения рабочего класса и трудящихся масс.

2. Принимая во внимание, что футуризм и кубизм являются, главным образом, представителями буржуазного разлагающего искусства, собрание предлагает Комиссариату народного Просвещения обратить внимание на неограниченное преобладание футуризма, кубизма, имажинизма и т. п. в Советской Социалистической Республике и всеми мерами содействовать широкому распространению и поддержке произведений всех тех, которые пытаются создать истинное пролетарское искусство в совершенном соответствии с коммунизмом".

13 апреля в "Известиях" будет опубликовано письмо наркома А. В. ЛУНАЧАРСКОГО, в котором он заявил о своем выходе из членов Союза в связи с принятой резолюцией, содержащей выпады против Наркомпроса.

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4 апреля 1949 года на свет появился блок НАТО. 12 стран — США, Бельгия, Великобритания, Голландия, Дания, Исландия, Италия, Канада, Люксембург, Норвегия, Португалия и Франция подписали в Вашингтоне Североатлантический договор. В 1952 году к альянсу присоединились Греция и Турция, в 1955 году — ФРГ, в 1982 — Испания. В 1999 году членами НАТО стали Венгрия, Польша и Чехия.

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4 апреля 1961 года в Лондоне арестован советский шпион Джордж Блейк.

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4 апреля 1972 года Москва отказала в визе шведским представителям для вручения Нобелевской премии по литературе Александру Солженицыну.

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Дни рождения

4 апреля 1818 года родился Майн (Томас) Рид, знаменитый английский писатель. Читали "Всадник без головы"?

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4 апреля 1903 года родился Поль (Павел Матвеевич) Арман (Пауль Матисович Тылтыньш), командир танковой бригады, полковник, Герой Советского Союза (1937) — №27.

Арман — его подпольная кличка. В революционную борьбу он включился в буржуазной Латвии, инженерное образование получил во Франции, а потом приехал в Советскую Россию к старшему брату, стал военным. Под именем капитана Грейзе был направлен в Испанию на помощь республиканцам. За проявленные там доблесть и мужество ему первому из танкистов было присвоено звание Героя Советского Союза. Погиб на Волховском фронте.

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4 апреля 1914 года родилась Елена Мазаник, Герой Советского Союза. Уничтожила палача Белоруссии гауляйтера Кубе.

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4 апреля 1928 года родилась Элина Быстрицкая, одна из самых знаменитых актрис советского кинематографа и театра.

Народная артистка Советского Союза, кавалер многих государственных наград. Во время войны ее, фронтовую медсестру, звали "сыном полка". А после роли Аксиньи в "Тихом Доне" тридцать старейших донских казаков предложили актрисе зваться Аксиньей Донской. Быстрицкая сохранила свою фамилию, но удостоена звания Почетной казачки.

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4 апреля 1932 года родился кинорежиссер Андрей Тарковский.

Мировую известность Тарковскому принесла уже первая его полнометражная работа — "Иваново детство" по мотивам военного рассказа В. Богомолова "Иван". Этот фильм был удостоен многих престижных кинематографических премий, в том числе и "Золотого льва святого Марка" Венецианского фестиваля. Картины — "Солярис", "Зеркало", "Сталкер", "Ностальгия", "Жертвоприношение" — признаны шедеврами мирового кинематографа. Фильм "Страсти по Андрею" с Анатолием Солоницыным в главной роли, выпущенный в прокат в 1971 с сокращениями под названием "Андрей Рублев", был включен в число 100 лучших фильмов в истории кино.

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4 апреля 1938 года родился Илья Резник, знаменитый поэт-песенник.

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4 апреля 1967 года родился Дмитрий Нагиев, актер, шоумен, телеведущий.

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4 апреля 1979 года родился Хит Леджер, австралийский киноактер ("Горбатая гора", "Темный рыцарь").

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Скорбные даты

4 апреля 1617 года скончался Джон Непер, выдающийся шотландский математик, изобретатель логарифмов.

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4 апреля 1929 года скончался Карл Фридрих Бенц, легендарный немецкий автоинженер.

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4 апреля 1931 года умер Андре Мишлен, известный французский промышленник, создатель фирмы по производству автопокрышек.

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4 апреля 1990 года умер Марк Фрадкин, композитор, автор песен "Комсомольцы-добровольцы", "Течет Волга".

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4 апреля 2004 года скончался Никита Богословский, легендарный композитор, автор песен "Любимый город", "Темная ночь" и еще десятков других шлягеров.

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