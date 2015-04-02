3 апреля: первый налет на Вьетнам и беда Бобби Фишера

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Православный календарь

Фото: Pravda.Ru День в истории 3 апреля

День памяти святого Кирилла, епископа Катанского (жил в I-II веках).

Народная традиция

День Кирилла. Кирилл — дери полоз. Так назван день за то, что в это время портятся дороги и ездить на санях становится затруднительно.

Набухают почки смородины. Появляются белые трясогузки. Огородники развязывают кусты малины.

Именинники: Кирилл, Фома и Яков.

События

3 апреля 1932 года советский хирург Юрий Юрьевич Вороной провел первую в мире операцию по пересадке почки человеку. Эту операцию принято считать началом современной трансплантологии.

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3 апреля 1965 года ВВС США произвели первый налет на Демократическую Республику Вьетнам. Особенно сильным бомбардировкам были подвергнуты мосты. А 3 апреля 1969 года, число погибших во Вьетнаме американцев достигло 33 641 человека и превысило количество жертв за всю корейскую войну.

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3 апреля 1968 года состоялась премьера фильма Стэнли Кубрика "Космическая одиссея 2001 года". Впоследствии фильм будет неоднократно признан лучшим в истории кинофантастики.

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ВСПОМИНАЯ КУБРИКА

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3 апреля 1972 года после долгого отсутствия в США вернулся Чарли Чаплин, покинувший страну по политическим мотивам. Депортации из Штатов предшествовали активные выступления артиста в поддержку СССР в годы войны, его призывы к правительству США открыть второй фронт, его статья "Я объявляю войну Голливуду". В 1952 году Америка отказалась от великого актера и режиссера, через 20 лет она решила примириться с гением.

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Греховодник Чарли Чаплин

3 апреля 1975 года американец Бобби Фишер был лишен звания чемпиона мира по шахматам в связи с его отказом отстоять этот титул во встрече с претендентом — советским гроссмейстером Анатолием Карповым. Карпов был провозглашен чемпионом мира.

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Дни рождения

3 апреля 1776 года родился один из основателей русской клинической школы Матвей Мудров.

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3 апреля 1924 года родился Марлон Брандо, знаменитый американский актер. Дважды он становился обладателем "Оскара", а всего номинировался на премию восемь раз.

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3 апреля 1930 года родился Гельмут Коль, знаменитый немецкий политик, бывший канцлер Германии.

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3 апреля 1934 года родился Александр Дзасохов, бывший президент Северной Осетии, бывший член Политбюро ЦК КПСС, последний секретарь ЦК КПСС по идеологическим вопросам.

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Надо выиграть время

3 апреля 1937 года родился Марк Розовский, театральный режиссер.

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3 апреля 1939 года родился Виктор Садовничий, математик, ректор Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова с 1992, академик РАН (1997).

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3 апреля 1948 года родился наш легендарный современник — Валентин Дикуль - доктор биологических наук, академик Международной академии информатизации, народный артист России, неофициальный чемпион мира по пауэрлифтингу (силовому троеборью) в абсолютной весовой категории, создатель уникальной методики реабилитации больных со спинномозговыми травмами.

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3 марта 1958 года родился Алек Болдуин, американский киноактер. Два его брата — также известные киноактеры, а женой была знаменитая Ким Бэйсингер.

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3 апреля 1961 года родился Эдди Мёрфи, американский киноактер.

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3 апреля 1971 года родилась Анастасия Заворотнюк, киноактриса, телеведущая, обреченная оставаться "прекрасной няней".

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Скорбные даты

3 апреля 1882 года скончался Джесси Джеймс, легендарный грабитель с американского Дикого Запада, "работавший" на пару с братом Фрэнком. За их преступления губернатор штата Миссури в 1881 году объявил о вознаграждении в 10000 долларов — братьев надо было явить живыми или мертвыми. Джесси, младший из братьев, сменив имя на Томас Говард, проживал в это время в городке Сент-Джозеф. По иронии судьбы, он как раз приклеивал к стене своего дома плакат с объявлением о награде за свою поимку, когда прочитавший сообщение член его банды Роберт Форд вдруг выхватил пистолет и пристрелил Джесси, а затем потребовал выплаты обещанного вознаграждения. Выплачено ли было оно — неизвестно, а вот старший брат сдался спустя несколько месяцев. Он сумел отвертеться от всех обвинений и завязал со своим прошлым.

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3 апреля 1991 года умер Грэм Грин, английский писатель.

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