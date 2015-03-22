23 марта: День метеорологов, космическая трагедия на Земле и звездные войны

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23 марта

Всемирный день метеорологов

День работников гидрометеорологической службы России

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Православный календарь

День мучеников Кондрата и других (умерли в 268 году).

Народная традиция

"День туманом мглист — будет лен волокнист". "Туман съедает снег". Могут быть ранние грозы.

Именинники: Августа, Анастасия, Викториан, Василиса, Виктор, Галина, Денис, Куприян, Клавдий, Кондрат, Леонид, Никифор, Павел, Серапион, Федора и Хариесса.

События

23 марта 1869 года Лейпцигский университет присудил профессору Фридриху Ницше докторскую степень на основании опубликованных им статей.

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23 марта 1876 года русский инженер-электротехник Павел Яблочков получил в Париже патент на изобретение "электрической свечи".

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Павел Яблочков: "Русский свет" над Парижем

Мельница мифов: от Эдисона до Ильича

23 марта 1918 года немецкие войска начали обстрел Парижа из гигантской пушки, прозванной "Большая Берта". Орудие имело калибр 420 мм и весило 125 тонн. Ствол гигантской пушки был длиной 34 метра, а само оружие могло послать снаряд весом 120 кг на 131 км. За полгода по столице Франции был произведен 351 выстрел, но ущерб от такого супероружия был несоизмерим с его размерами: всего 256 убитых и 620 раненых жителей.

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23 марта 1919 года Бенито Муссолини основал новое политическое движение, которое получило название "Fasci di Combattimento". Так родился сам термин и появилась первая фашистская организация.

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23 марта 1933 года Адольф Гитлер получил диктаторские полномочия.

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23 марта 1956 года была провозглашена первая в мире исламская республика — Пакистан.

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23 марта 1956 года в Тбилиси прошли демонстрации студентов, протестовавших против развенчания И. В. Сталина.

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23 марта 1961 года произошла "космическая трагедия" на Земле. Член первого отряда космонавтов старший лейтенант Валентин Бондаренко погиб в результате пожара в барокамере Института авиационной космической медицины. Трагедия произошла на 11-й день 150-суточного эксперимента. Тем не менее, почти через три недели состоится легендарный гагаринский старт.

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Советский космос: Тихие жертвы

23 марта 1983 года президент США Рональд Рейган, выступая по национальному телевидению, впервые выступил с инициативой разработки стратегической оборонной инициативы (СОИ), вскоре получившей название программы "звездных войн". На военных спутниках должны быть размещены лазеры, сбивающие боеголовки противника и собственные атомные боеприпасы.

23 марта 1998 года президент России Борис Ельцин отправил в отставку кабинет Виктора Черномырдина. Первым вице-премьером и временно исполняющим обязанности председателя правительства был назначен 35-летний Сергей Владиленович Кириенко.

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СОРОК ДВА ДНЯ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ

23 марта 1998 года легендарный фильм "Титаник" завоевал 11 премий "Оскар". Примечательно, что ни одна из наград Американской киноакадемии в актерских номинациях "Титанику" не досталась: лучшими актерами были названы Хелен Хант и Джек Николсон, а за роли второго плана награды получили Ким Бессинджер и Робин Уильямс.

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Сладкая ложь Голливуда — секреты самых известных фильмов

23 марта 1999 года Всемирная организация здравоохранения объявила, что уровень заболеваемости туберкулезом в мире достиг критической точки.

23 марта 2001 года орбитальная станция "Мир" завершила триумфальный полет. Станция затонула в 8 часов 59 минут 24 секунды в заданном районе Тихого океана. Ее горящие фрагменты упали в море к югу от главного из островов Фиджи.

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Дни рождения

23 марта 1887 года родился Феликс Юсупов, граф, убийца знаменитого "царского монаха" — Григория Распутина.

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23 марта 1904 года родилась Джоан Кроуфорд (Люсиль Лесюэр), американская киноактриса.

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23 марта 1908 года родился Анатолий Ляпидевский - легендарный советский летчик. Первый Герой Советского Союза, удостоенный этого звания "за мужество и отвагу, проявленные при спасении челюскинцев" и награжденный медалью "Золотая Звезда" под номером один.

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23 марта 1912 года родился Вернер Фон Браун, знаменитый немецкий ученый-ракетчик. Именно под его руководством нацисты пытались создать "оружие возмездия", а затем США пытались обогнать СССР.

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23 марта 1919 года родился Александр Морухов, трюмный машинист-подводник, старшина 1 статьи, Герой Советского Союза.

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23 марта 1926 года родился Арчил Гомиашвили, выдающийся грузинский актер. Смотрели "12 стульев" Леонида Гайдая?

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Скорбные даты

23 марта 1983 года умер Барни Кларк, американский дантист, которому первому была сделана пересадка искусственного сердца (2.12.1982), после которой он прожил 112 дней.

23 марта 1994 года умерла Джульетта Мазина, итальянская актриса, жена Ф. ФЕЛЛИНИ.

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23 марта 1995 года скончался Владимир Ивашов, киноактер ("Герой нашего времени", "Бриллианты для диктатуры пролетариата", "Через Гоби и Хинган"). Первой же и самой известной его работой стала роль Алеши Скворцова в знаменитом фильме Г. Чухрая "Баллада о солдате". Муж Светланы Светличной.

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23 марта 2011 года умерла Элизабет Тейлор, американская киноактриса, звезда Голливуда.

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23 марта 2013 года ушел из жизни Борис Березовский, российский политический деятель периода разброда и шатаний, член-корреспондент РАН, то ли бизнесмен от политики, то ли политик от бизнеса.

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