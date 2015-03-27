28 марта: Большой театр, захват Мадрида и Указ об амнистии

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Православный календарь

День памяти мучеников Агапия, Пуплия и других. (Умерли в 303 году).

Именинники: Александр, Денис, Никандр и Тимолай.

События

28 марта 1776 года в Москве основан Большой театр, главный национальный театр России, символ величия нашего государства и его культуры.

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28 марта 1933 года Йозеф Геббельс, министр просвещения и пропаганды в гитлеровском правительстве, встретился с деятелями кино. Главное, чего требовал Геббельс, — режиссеры и актеры должны чувствовать себя немцами, а фильмы должны рассказывать о славном прошлом и давать примеры для подражания в настоящем.

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28 марта 1939 года силы генерала Франко захватили Мадрид. На следующий день защитники республики прекратят сопротивление и гражданская война будет окончена.

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28 марта 1953 года в СССР был опубликован знаменитый Указ об амнистии. После смерти Сталина амнистировались все лица до 18 лет, беременные женщины и женщины с малолетними детьми до 10 лет, мужчины старше 55 лет и женщины старше 50 лет, а также лица, страдавшие тяжкими неизлечимыми недугами. Амнистия не касалась сидевших за крупные хищения социалистической собственности, бандитизм, умышленное убийство и контрреволюционную деятельность, но амнистировались все, кто имел срок до 5 лет, а остальным сроки скостили вдвое.

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28 марта 1979 года в США произошла крупнейшая (до Чернобыля) в истории авария на АЭС - в знаменитом "Три-Майл Айленд" (Three Mile Island — трёхмильный остров) в Пенсильвании.

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Дни рождения

28 марта 1868 года родился Максим Горький (Алексей Максимович Пешков), знаменитый советский писатель.

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28 марта 1912 года родилась Марина Раскова, летчица, Герой Советского Союза.

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28 марта 1928 года родился Збигнев Бжезинский, американский политолог, бывший советник Белого дома по национальной безопасности, ярый антисоветчик. Впрочем, последнее не совсем верно. Как показывает последнее время, его взгляды строятся не на идеологической основе, а на самой примитивной русофобии.

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28 марта 1933 года родился Александр Митта, известный отечественный кинорежиссер ("Сказ про то, как царь Петр арапа женил", "Экипаж", "Сказка странствий" и, конечно, "Граница. Таежный роман").

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28 марта 1935 года родился Фрэнк Джадд, английский лорд, отказавшийся примириться с проведением референдума в Чечне, так как это не соответствовало его рекомендациям.

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28 марта 1986 года родилась Леди Гага (Стефани Джерманотта), эпатажная американская певица.

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Скорбные даты

28 марта 1584 года скончался Иван IV Васильевич "Грозный", великий князь, первый русский царь — с 1547 года.

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28 марта 1881 года скончался Модест Мусоргский, выдающийся композитор.

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28 марта 1985 года скончался Марк Шагал, знаменитый художник.

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28 марта 1987 года умерла Мария фон Трапп, прототип героини мюзикла и фильма "Звуки музыки".

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