26 марта: отмена смертной казни, на подводных лодках вокруг света и шенген

1:03 Your browser does not support the audio element. Общество День в истории Март

26 марта

День больных эпилепсией

Православный календарь

Перенесение мощей святителя Никифора, патриарха Константинопольского.

Умер в 846 году.

Именинники: Александр, Алла, Африкан, Никифор, Терентий и Христина.

События

26 марта 1851 года в Костроме был открыт памятник в честь подвига Ивана Сусанина скульптора Демута-Малиновского.

Он представлял собой гранитный постамент, на котором стояла круглая колонна из розового гранита, увенчанная бюстом царя Михаила Федоровича. У подножия колонны был изображен коленопреклоненный молящийся Сусанин, а на колонне укреплены двуглавый орел и герб Костромы. Надпись на задней стороне постамента гласила: "Ивану Сусанину, за царя, спасителя веры и царства, живот свой положившему, благодарное потомство". В 1918 году памятник был уничтожен.

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26 марта 1947 года в СССР издан указ об отмене смертной казни.

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26 марта 1953 года американский врач Джонас Эдвард Солк объявил об успешном испытании вакцины против полиомиелита.

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26 марта 1953 года Л.П. Берия представил в Президиум ЦК проект амнистии, согласно которому подлежало немедленному освобождению около половины людей, находящихся в заключении. На следующий день проект был утвержден Президиумом ЦК, а через некоторое время из тюрем вышли даже воры и убийцы.

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26 марта 1964 года на Бродвее прошла премьера мюзикла "Смешная девчонка" с Барброй Стрейзанд в главной роли. Ровно через четыре года все та же "Смешная девчонка" уже покорила киноэкран. Барбру Стрейзанд признали самой эксцентричной актрисой года.

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26 марта 1966 года завершен переход (фактически кругосветный) советских атомных подводных лодок ракетной К-116 и торпедной К-133 с Западной Лицы (база Северного флота) на Камчатку. За неполные 53 суток атомоходы прошли под водой почти 20 000 морских миль по маршруту вокруг Южной Америки через пролив Дрейка.

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26 марта 1971 года провозглашена Республика Бангладеш.

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26 марта 1979 года в американском Кемп-Дэвиде Египет и Израиль подписали мирный договор.

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26 марта 1995 года в семи странах ЕС вступили в силу Шенгенские соглашения об отмене визового контроля на границах. Европа стала еще "прозрачнее"!

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26 марта 1999 года в Югославии сбит американский самолет-"невидимка" F117A. Потом сообщали, что он сбит то ли югославским самолетом, то ли зенитной ракетой.

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26 марта 2000 года на выборах президента Российской Федерации победу уже в первом туре одержал Владимир Путин, набрав 52,77 процента голосов избирателей.

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Дни рождения

26 марта 1914 года родился Уильям Уэстморленд, американский генерал, командующий американскими войсками во Вьетнаме. Английская "Гардиан" в своем некрологе назвала его генералом, так никогда и не признавшим поражения США во Вьетнамской войне, потому что он этого не понял.

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26 марта 1938 года родился Алексей Петренко, известный актер театра и кино. Роли, которые ему довелось исполнить, говорят сами за себя: Петр Первый, Иван Грозный, атаман Платов, Распутин, Сталин, Свидригайлов, Кнуров, генерал Радлов, генерал Егоров, генерал Иволгин.

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26 марта 1946 года родился Владимир Пресняков, член ВИА "Самоцветы", композитор.

26 марта 1948 года родился Стивен Тайлер (Талларико), вокалист американской группы Aerosmith.

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26 марта 1949 года родился Патрик Зюскинд, немецкий писатель ("Парфюмер").

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26 марта 1951 года родился Алексей Булдаков, киноактер, знаток особенностей национальных охоты и рыбалки.

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26 марта 1960 года родилась Дженнифер Грей, американская киноактриса ("Грязные танцы").

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26 марта 1985 года родилась Кира Найтли, английская киноактриса ("Пираты Карибского моря").

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Скорбные даты

26 марта 1814 года скончался Жозеф Гийотен, известный французский врач и масон. Изобрел самое известное французское орудие казни — гильотину.

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26 марта 1827 года скончался Людвиг Ван Бетховен, великий немецкий композитор.

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26 марта 1902 года скончался английский и южноафриканский политический деятель, разбогатевший на добыче алмазов, Сесил Родс, основатель крупнейших алмазных и золотопромышленных компаний.

Обширные территории бассейна рек Замбези и Лимпопо составили колонию, которая в 1895 году была названа в честь Родса Родезией. Родезия делилась на Северную и Южную и находилась под протекторатом Великобритании. Северная Родезия в 1964 году стала независимой Республикой Замбия, а Южная в 1980-ом — независимой Республикой Зимбабве.

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26 марта 1945 года в Москве на 63-м году жизни от туберкулеза умер Маршал Советского Союза Борис Шапошников, неоднократно возглавлявший Генштаб Красной Армии и написавший книгу о Генштабе, названную "Мозг армии".

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26 марта 1959 года умер Рэймонд Чандлер, американский автор крутых детективов. Главный герой его произведений — частный сыщик Филип Марлоу.

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26 марта 1996 года скончался Дэвид Паккард, выдающийся американский инженер, один из основателей компании Hewlett-Packard.

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26 марта 2005 года скончалась Клара Лучко, легендарная киноактриса ("Кубанские казаки", "Цыган"), народная артистка СССР.

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26 марта 2007 года ушел из жизни выдающийся актер Михаил Ульянов.

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