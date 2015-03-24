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Елена Тимошкина

25 марта: Осада Козельска, открытие Титана и образование ЕЭС

2:00
Общество » День в истории » Март

25 марта

Международный день солидарности с сотрудниками, содержащимися под стражей и пропавшими без вести

25 марта: Осада Козельска, открытие Титана и образование ЕЭС

Международный день памяти жертв рабства и трансатлантической работорговли

День работника культуры

Православный календарь

День памяти преподобного Феофана, исповедника Сигрианского.

Преподобный Феофан основал монастырь и стал его игуменом. Он принимал участие во всех монастырских работах и был примером трудолюбия и подвига. Обладая даром исцеления, он лечил от болезней, изгонял бесов. Феофаном была написана книга "Хронография" — история христианской церкви с 295 по 813 годы. Пострадал за иконопочитание в 818 году.

День памяти святителя Григория Двоеслова, папы Римского.

Он написал много церковных сочинений. Умер в 604 году.

Народные традиции

День Феофана. Феофан Проломи Наст.

В народе говорят, что если на Феофана утром туман, то будет урожай на лен и коноплю. Если в этот день лошадь заболеет, то все лето работать не сможет. Поселяне были убеждены, что лошади от ключевой воды добреют, больше того — они не боятся лихого глаза. С этой целью их водили к источнику и поили с серебра, т. е. погружали в воду серебряную монету или золотое кольцо. Уверяли, что это спасает и от удара молнии.

Сход снежного покрова. Прекращение санного покрова. Полное оттаивание почвы. Посев в грунт семян редиса.

Именинники: Григорий, Семен, Феофан.

События

Согласно летописям, 25 марта 1238 года монголо-татарские орды осадили Козельск. Небольшой населенный пункт русичей отчаянно сопротивлялся 50 дней.

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Сатурн с его кольцом — самая удивительная планета в солнечной системе. У Сатурна 18 спутников. Самый крупный из них — Титан — был открыт 25 марта 1655 года нидерландским астрономом Христианом Гюйгенсом. Своими обширными морями и умеренными горными системами Титан как никакое другое тело солнечной системы похож на Землю.

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25 марта 1811 года император Наполеон Бонапарт издал декрет о выделении 80 тысяч акров земли для выращивания сахарной свеклы, а также начале строительства сахарных заводов и подготовке для них специалистов. До этих пор свекла использовалась только как корм для скота, но в период наполеоновских войн континентальная Европа оказалась отрезанной от Вест-Индии, поставлявшей производимый из сахарного тростника сахар.

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25 марта 1957 года образовано Европейское экономическое сообщество (ЕЭС). Тот знаменитый союз (ставший прообразом объединенной Европы) заключили Франция, Бельгия, Люксембург, Нидерланды и ФРГ.

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25 марта 1974 года на советские экраны вышел последний фильм Василия Шукшина "Калина красная".

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Дни рождения

25 марта 1947 года родился Элтон Джон (Реджинальд Кеннет Дуайт), известнейший британский композитор и певец, рыцарь. Помимо творчества, знаменит также своей коллекцией очков и нетрадиционной ориентацией.

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25 марта 1966 года родилась Сара Джессика Паркер, американская киноактриса, играющая главную героиню в телесериале "Секс в большом городе". Не раз выдвигалась за эту роль на все главные награды американского кино как лучшая комедийная актриса, получила три "Золотых глобуса" и "Эмми".

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Скорбные даты

25 марта 1918 года скончался Клод Дебюсси, выдающийся французский композитор.

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Автор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Темы индия василий шукшин дмитрий медведев московская область калининградская область
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