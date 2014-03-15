От вечной любви до предательства: как Цезарь справлялся с изменами

Древнеримские мартовские иды — по-нашему 15 марта. В этот день в 44 году до нашей эры заговорщики убили Гая Юлия Цезаря. Этот неординарный политический деятель, полководец и писатель был далеко не рядовым в делах любви. Политические противники называли его "мужем всех женщин и женой всех мужчин". Ему принадлежит крылатое выражение: "Жена Цезаря — вне подозрений!"

Фото: commons.wikimedia.org by Вячеслав Ребров, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Цирк (Древний Рим)

Гай Юлий Цезарь, как писал бытописатель и придворный при дворе французских королей Брантом, "сам был не промах, недаром называли его петухом, что топчет всех курочек подряд; в Риме водилось немало рогачей по его милости, чему свидетельством еще и пословица, ходившая среди его солдат: Romani, servate uxores, moechum addicimus calvum, что означает: "Римляне, Цезарь идет, прячьте получше супруг; лысый наш вождь и развратник всех… вокруг!" Вот только уважаемый автор ошибается, когда утверждает, что Цезарь "избег звания рогоносца, которое заставлял носить других", благодаря своей находчивости и "мудрому изречению о невиновности жены Цезаря".

В пятитомной французской энциклопедии "История частной жизни" (под общей редакцией Филиппа Арьеса и Жоржа Дюби) можно прочесть следующее: "Мольеровских сюжетов на тему супружеской измены в Риме попросту не существовало, а если бы римляне имели о чем-то подобном представление, то Катон, Цезарь и Помпей стали бы образцово-показательными рогоносцами. Муж был хозяином своей жены, так же как он властвовал над дочерьми и прочими домочадцами; если жена ему изменяла, это, конечно, не доставляло ему удовольствия, это было нехорошо, но не более того: как если бы, например, неожиданно забеременела его дочь или рабы начали уклоняться от работы.

Если жена его обманывает, его обвинят в недостаточной бдительности или решимости, постольку поскольку он допустил супружескую измену; да еще, пожалуй, и в попустительстве общему падению нравов — по слабости его характера, подобно тому, как у нас обвиняют родителей трудных подростков в том, что те были излишне мягкими и избаловали своих детей, не сумев оградить их от контактов с уличной преступностью, представляющей серьезную угрозу общественной безопасности".

Собственно, сама история измены одной из жен Цезаря такова. Ежегодно римляне справляли праздник Bona Dea — Доброй Богини, на котором могли присутствовать исключительно женщины. В первых числах декабря 62 года до н. э. случился громкий скандал. Одна из служанок в доме верховного понтифика Цезаря обнаружила на женской половине мужчину, переодетого женщиной. Безбородому юноше из знатной семьи по имени Публий Клодий судьи вменяли не желание соблазнить Помпею, чтобы заняться преступной любовью с женой Цезаря, и не то, что он изобразил из себя трансвестита, а святотатство — оскорбление богини женщин в ее праздник.

Цезаря не смущало двусмысленное поведение супруги, а волновало то, что бабник Клодий пользовался популярностью у римского плебса и политические противники Цезаря мечтали заполучить его в свой стан. Для Гая Юлия предпочтительнее было иметь Клодия в числе своих друзей, а не врагов.

На суде Цезарь публично заявил, что не считает Помпею виновной в измене, а на вопрос судьи, почему же он с ней все-таки развелся, ответил, что на его жену не должно падать подозрение. Клодий был оправдан и стал верным помощником Цезаря в его борьбе за власть. Спустя десять лет после истории с адюльтером Клодия убили, впрочем, вовсе не по этой причине, а из-за его политических амбиций.

И спустя столетие римляне помнили об этом скандале, в результате дошедшем и до последующих поколений. Сенека писал: "Некоторые думают, будто деньги были заплачены в том суде, где Клодий обвинялся в тайном блуде с женою Цезаря и в осквернении таинств жертвоприношения, совершаемого, как принято говорить, от лица народа, видеть которое всякому мужчине возбраняется так строго, что даже нарисованных животных-самцов чем-нибудь прикрывают. Верно, судьи получили и деньги, но вдобавок (и это куда позорнее денежной сделки!) — возможность поблудить на закуску с замужними женщинами и подростками из знатных семей. В самом преступленье было меньше греха, чем в его оправдании. Обвиненный в прелюбодеянье поделился тем, в чем был обвинен, и перестал беспокоиться о своем благополучии, лишь когда уподобил себе своих судей".

Цезарь никогда не был верным супругом и непримиримые противники из числа соотечественников неоднократно упрекали его в безнравственности и разврате, говоря, что он был "мужем всех жен и женою всех мужей". Среди его любовниц были и царицы, например, мавританка Эвноя, жена Богуда. Если верить Светонию, больше всех женщин Цезарь любил Клеопатру.

"С нею он и пировал не раз до рассвета, на ее корабле с богатыми покоями он готов был проплыть через весь Египет до самой Эфиопии, если бы войско не отказалось за ним следовать; наконец, он пригласил ее в Рим и отпустил с великими почестями и богатыми дарами, позволив ей даже назвать новорожденного сына его именем", — писал этот летописец в "Истории двенадцати цезарей".

Весной 47 года до н. э. Цезарь и Клеопатра совершили двухмесячное путешествие на корабле в верховья Нила для осмотра великих памятников египетской старины. Однако египетской царице — земному воплощению богини Исиды — римский диктатор не спешил делать предложение руки и сердца. Более того, уехав в Рим, Цезарь оставил в Египте три легиона под командованием Руфиона, сына своего отпущенника, т. е. человека, стоявшего в иерархии лишь на ступеньку выше раба. По неписанному римскому обычаю даже отдельными легионами всегда командовали представители элиты. Это было прямое оскорбление царицы. Низкое происхождение военачальника в дополнение к его верности к дому Цезаря делала его безопасным для диктатора — Руфион не был способен проводить самостоятельную политику. Ну а как же быть с любимой женщиной? Да разве мало в Риме красоток?!

Цезарь не долго оставался холостяком. По деловым соображениям он в 59 году до н. э. женился на Кальпурнии, дочери видного политического деятеля, наместника Македонии и своего преемника по консульству Луция Кальпурния Пизона Цезонина (Lucius Calpurnius Piso Caesoninus). Именно его третья жена, после того как ей приснилось, что "в доме их рушится крыша, и что мужа закалывают у нее в объятиях: и двери их спальни внезапно сами собой распахнулись настежь", отговаривала Цезаря идти в сенат. Некоторые античные историки утверждают, что истыканный мечами Цезарь скончался на руках безутешной Кальпурнии.

