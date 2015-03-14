15 марта: День потребителей и тюленей, а также Музей по изучению женщины

0:04 Your browser does not support the audio element. Общество День в истории Март

15 марта

Всемирный день защиты прав потребителей

Читайте также: Обман потребителей: от ОСАГО до кредитов

Международный день защиты тюленей

Читайте также: Братья меньшие: битва с людьми неравна?

Православный календарь

День святого мученика Феодота, Епископа Киринейского. Священномученик Феодот подвергся жестоким пыткам за веру Христову. Многие свидетели его мучений уверовали в Христа. Феодота заключили в тюрьму. Но римский император Константин повелел освободить Феодота, и он смог снова продолжать епископское служение. Умер в 326 году.

День памяти Захария I (Zacharius) (ум. 14 марта 741) — святой, папа римский с ноября/декабря 741. Родился в Сан-Северино в греческой семье (последний грек на римском престоле). До избрания папой был диаконом одной из римских церквей и пользовался славой человека праведной жизни и блестящего оратора.

Народная традиция

День Федота. Федот Ветронос. Ветронос.

"Ветронос — везде сует свой нос, задирает курам хвост". "Если на Федота снежный занос, ветер, метель — долго травы не будет". Если вместо оттепели будет мороз, то говорят: "Федот, да не тот". "На Федота суметы" (сугробы).

Прекращение устойчивых морозов. Оттепели. Средняя температура воздуха выше 5 градусов Цельсия. "Какова середина марта, таково и лето": ветер теплый — лето будет теплое и мокрое; если снег. Мороз. Ветер с севера — лето будет холодное; дождь — все лето дождливое".

На Федота занос (ветер, метель) — долго травы не будет. Каков день — таково и лето. Коли в этот день снег с утра, то жди урожая ранних хлебов, если снег к вечеру — будет урожай на поздние хлеба, а если снег метет весь день — затяжная будет весна. Подул теплый ветер — лето будет мокрое и теплое, если же снег, мороз и ветер с севера — лето будет холодное, а если пойдет дождь — все лето дождливое.

15-20 марта — посев семян на рассаду сельдерея, лука-порея, баклажан.

Именинники: Агафон, Арсений, Евфалия, Ефросин, Савватий и Федот.

События

15 марта 1493 года два из трех кораблей первой экспедиции Колумба вернулись в Испанию, привезя в Европу первых индейцев.

Читайте также: Первенство Колумба снова под сомнением

15 марта 1822 года император Александр I утвердил знаменитое решение Госсовета "Об отсылке крепостных людей за дурные поступки в Сибирь на поселение". Исторический документ на века закрепит за сибирским краем "должность" быть местом ссылок и заключений.

Читайте также: Уголки России: сердце Сибири — Тобольск

15 марта 1892 года был основан английский футбольный клуб "Ливерпуль".

Читайте также:

ФУТБОЛЬНЫЙ БИЗНЕС. Как это делают в Англии

ФУТБОЛЬНЫЙ БИЗНЕС. Как это делают в Англии — II

В ночь на 15 марта 1917 года (2 марта по ст. стилю), в царском поезде, в тупике железнодорожного вокзала Пскова состоялся акт отречения от престола последнего русского императора Николая II.

Читайте также: Царственное воспитание в семье Николая II

15 марта 1917 года случилось явление Державной иконы Божией Матери. Весть о чудесном обретении иконы Богоматери облетела всю Россию. А само явление понималось и понимается ныне как знамение особого заступничества Матери Божией за Россию в годы скорби и тяжелых испытаний.

Читайте также: Державная неба и земли Владычица

15 марта 1918 года вышел первый (и единственный) номер "Газеты футуристов", одним из редакторов которой был Владимир Маяковский.

Читайте также:

Недетская болезнь желтизны в журнализме

ВСЯ ЖИЗНЬ — БОРЬБА С МИРОУСТРОЙСТВОМ

15 марта 1927 года началось строительство Днепрогэса - крупнейшей гидроэлектростанции в Европе.

Читайте также: Эксперт: Водные ресурсы деградируют

15 марта 1927 года при Академии наук СССР создан Музей по изучению женщины.

Читайте также: СОЗДАНИЕ МУЗЕЕВ — ПРОЦЕСС УВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ

15 марта 1933 года Адольф Гитлер провозгласил Германию "Третьим рейхом". Новая империя должна была стать наследницей Священной Римской империи и кайзеровской Германии и просуществовать тысячу лет.

Читайте также: В поисках ядерного оружия Третьего рейха

15-16 марта 1939 года фашистская Германия оккупировала Чехословакию.

Читайте также:

Прага между Красной Армией и власовцами

Чехия и Бавария делят итоги Второй мировой

15 марта 1964 года - свадьба кинозвезд Элизабет Тейлор и Ричарда Бартона.

Смотрите фоторепортаж: Элизабет Тейлор: Восемь браков и семь мужей

Читайте также: Шестьдесят лет карьеры, полвека любви

15 марта 1969 года вышел на экраны фильм режиссера Ивана Лукинского "Деревенский детектив", в котором роль участкового Федора Анискина сыграл Михаил Жаров.

Читайте также: Виль Липатов против "золотой молодежи"

15 марта 1990 года в ходе III Внеочередного съезда народных депутатов СССР был избран первый президент Советского Союза — Михаил Горбачев.

Читайте также: Обиды дорогого Михаила Сергеевича

Дни рождения

15 марта 1924 года родился Юрий Бондарев, знаменитый советский писатель ("Тишина", "Горячий снег", "Берег", "Выбор"), Герой Социалистического Труда.

Читайте также:

"Горячий снег" и горькая цена Победы

"Мы перестали спотыкаться о совесть"

"Освобождение": война от рядового до маршала

15 марта 1930 года родился Жорес Алферов, выдающийся физик, директор Санкт-Петербургского физико-технического института имени А. Ф. Иоффе, вице-президент РАН, Нобелевский лауреат 2000 года "за развитие полупроводниковых гетероструктур для высокоскоростной и оптоэлектроники", депутат Госдумы.

Читайте также: Чаепития в Академии: Неожидаемые результаты

15 марта 1935 года родился Леонид Енгибаров, знаменитый клоун.

Читайте также: Самого умного клоуна сгубили жара и смог

15 марта 1937 года родился Валентин Распутин, писатель ("Прощание с Матерой", "Деньги для Марии", "Живи и помни", "Пожар").

Читайте также: ПОСЛЕДНИЙ БОЙ РУССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ

Скорбные даты

Согласно европейским историческим хроникам, именно 15 марта 44 года до нашей эры скончался Гай Юлий Цезарь, легендарный римский император.

Читайте также: Мельница мифов: Цезарь и кесарево сечение

15 марта 1898 года скончался Генри Бессемер, выдающийся английский инженер. В 1856 году изобрел конвертерный способ производства стали, который ныне широко применяется в металлургии. В 1879 году был посвящен в рыцари.

Читайте также: Чужие мозги сделали США супердержавой

15 марта 1975 года скончался Аристотель Сократ Онассис, знаменитый греческий магнат-судовладелец.

Читайте также: Проклятие и любовь Аристотеля Онассиса