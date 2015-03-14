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Елена Тимошкина

15 марта: День потребителей и тюленей, а также Музей по изучению женщины

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Общество » День в истории » Март

15 марта

Всемирный день защиты прав потребителей

15 марта: День потребителей и тюленей, а также Музей по изучению женщины

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Международный день защиты тюленей

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Православный календарь

День святого мученика Феодота, Епископа Киринейского. Священномученик Феодот подвергся жестоким пыткам за веру Христову. Многие свидетели его мучений уверовали в Христа. Феодота заключили в тюрьму. Но римский император Константин повелел освободить Феодота, и он смог снова продолжать епископское служение. Умер в 326 году.

День памяти Захария I (Zacharius) (ум. 14 марта 741) — святой, папа римский с ноября/декабря 741. Родился в Сан-Северино в греческой семье (последний грек на римском престоле). До избрания папой был диаконом одной из римских церквей и пользовался славой человека праведной жизни и блестящего оратора.

Народная традиция

День Федота. Федот Ветронос. Ветронос.

"Ветронос — везде сует свой нос, задирает курам хвост". "Если на Федота снежный занос, ветер, метель — долго травы не будет". Если вместо оттепели будет мороз, то говорят: "Федот, да не тот". "На Федота суметы" (сугробы).

Прекращение устойчивых морозов. Оттепели. Средняя температура воздуха выше 5 градусов Цельсия. "Какова середина марта, таково и лето": ветер теплый — лето будет теплое и мокрое; если снег. Мороз. Ветер с севера — лето будет холодное; дождь — все лето дождливое".

На Федота занос (ветер, метель) — долго травы не будет. Каков день — таково и лето. Коли в этот день снег с утра, то жди урожая ранних хлебов, если снег к вечеру — будет урожай на поздние хлеба, а если снег метет весь день — затяжная будет весна. Подул теплый ветер — лето будет мокрое и теплое, если же снег, мороз и ветер с севера — лето будет холодное, а если пойдет дождь — все лето дождливое.

15-20 марта — посев семян на рассаду сельдерея, лука-порея, баклажан.

Именинники: Агафон, Арсений, Евфалия, Ефросин, Савватий и Федот.

События

15 марта 1493 года два из трех кораблей первой экспедиции Колумба вернулись в Испанию, привезя в Европу первых индейцев.

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15 марта 1822 года император Александр I утвердил знаменитое решение Госсовета "Об отсылке крепостных людей за дурные поступки в Сибирь на поселение". Исторический документ на века закрепит за сибирским краем "должность" быть местом ссылок и заключений.

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15 марта 1892 года был основан английский футбольный клуб "Ливерпуль".

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В ночь на 15 марта 1917 года (2 марта по ст. стилю), в царском поезде, в тупике железнодорожного вокзала Пскова состоялся акт отречения от престола последнего русского императора Николая II.

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15 марта 1917 года случилось явление Державной иконы Божией Матери. Весть о чудесном обретении иконы Богоматери облетела всю Россию. А само явление понималось и понимается ныне как знамение особого заступничества Матери Божией за Россию в годы скорби и тяжелых испытаний.

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15 марта 1918 года вышел первый (и единственный) номер "Газеты футуристов", одним из редакторов которой был Владимир Маяковский.

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ВСЯ ЖИЗНЬ — БОРЬБА С МИРОУСТРОЙСТВОМ

15 марта 1927 года началось строительство Днепрогэса - крупнейшей гидроэлектростанции в Европе.

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15 марта 1927 года при Академии наук СССР создан Музей по изучению женщины.

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15 марта 1933 года Адольф Гитлер провозгласил Германию "Третьим рейхом". Новая империя должна была стать наследницей Священной Римской империи и кайзеровской Германии и просуществовать тысячу лет.

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15-16 марта 1939 года фашистская Германия оккупировала Чехословакию.

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15 марта 1964 года - свадьба кинозвезд Элизабет Тейлор и Ричарда Бартона.

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15 марта 1969 года вышел на экраны фильм режиссера Ивана Лукинского "Деревенский детектив", в котором роль участкового Федора Анискина сыграл Михаил Жаров.

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15 марта 1990 года в ходе III Внеочередного съезда народных депутатов СССР был избран первый президент Советского Союза — Михаил Горбачев.

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Дни рождения

15 марта 1924 года родился Юрий Бондарев, знаменитый советский писатель ("Тишина", "Горячий снег", "Берег", "Выбор"), Герой Социалистического Труда.

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"Освобождение": война от рядового до маршала

15 марта 1930 года родился Жорес Алферов, выдающийся физик, директор Санкт-Петербургского физико-технического института имени А. Ф. Иоффе, вице-президент РАН, Нобелевский лауреат 2000 года "за развитие полупроводниковых гетероструктур для высокоскоростной и оптоэлектроники", депутат Госдумы.

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15 марта 1935 года родился Леонид Енгибаров, знаменитый клоун.

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15 марта 1937 года родился Валентин Распутин, писатель ("Прощание с Матерой", "Деньги для Марии", "Живи и помни", "Пожар").

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Скорбные даты

Согласно европейским историческим хроникам, именно 15 марта 44 года до нашей эры скончался Гай Юлий Цезарь, легендарный римский император.

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15 марта 1898 года скончался Генри Бессемер, выдающийся английский инженер. В 1856 году изобрел конвертерный способ производства стали, который ныне широко применяется в металлургии. В 1879 году был посвящен в рыцари.

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15 марта 1975 года скончался Аристотель Сократ Онассис, знаменитый греческий магнат-судовладелец.

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Автор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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