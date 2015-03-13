14 марта: День числа "пи", Евдокия Плющиха и счастье Хемингуэйя

14 марта

Международный день действий в защиту рек и против плотин

День числа "пи"

14 марта (третий месяц, 14-е число) соответствует приближенной записи этого числа — 3,14. Кроме того, принято считать, что именно 14 марта 1706 года валлийский математик Уильям Джонс для обозначения отношения длины окружности к длине ее диаметра впервые использовал букву греческого алфавита "пи".

Православный календарь

День памяти святой преподобной мученицы Евдокии. Святая мученица Евдокия долго вела грешную жизнь. Под воздействием убеждений старца Германа отвергла эту жизнь и удалилась в монастырь. Она стала исцелительницей. Исповедовала христианскую веру, за что подверглась преследованию со стороны врагов учения Иисуса. После мучений была обезглавлена в 170 году.

Народные традиции

Евдокия. Евдокея. Евдокия Весновка. Евдокия Плющиха. Евдокия Мокрохвостка. Евдокия — подмочи порог. Евдокия Свистуха. Авдотья. Авдотья Весновка. Авдотья Плющиха). Плюшниха. Весенница. Плющиха. Плющихи. Плюшки. Свистунья. Подмочи порог. Замочи подол. Окличка весны. Пролетье. Первая встреча весны. Новичок (новый месяц по старому стилю).

Прозвище "Плющиха", "Плюшниха", "Плюшки" день получил в связи с тем, что снег начинается плющиться, слеживаться, становится волглым и грязным, что бывает после оттепели. "Плюшниха провела плюшки".

Свистунья — дуют и свистят весенние ветры. "Вот те на! Приехала Свистунья". На Евдокию просыпается сурок и начинает свистеть — это первый признак весны.

Весновка — считается, что святая Евдокия руководит у Бога весной. Она хранит ключи от весенних вод. "Захочет — пустит воду, не захочет или прогневается — задержит, а то и морозы напустит". Евдокия Весновка считалась большим веселым и торжественным праздиком.

В день св. Евдокии кличут весну: "Весна красна! Что ты нам принесла? Красное летичко!" Отсюда и название — Окличка весны. По обычаю днем Евдокии оканчивались сроки зимних наймов и начинались весенние: "С Евдокии до Егорья". "с Евдокии по Петров день (12 июля)" и т. п.

По Евдокии судят о лете и будущем урожае. "Какова Евдокия, таково и лето". "С Евдокеи погоже -все лето погоже". "Евдокия красна, и весна красна". "Евдокия весну снаряжает". "Смотри лето по Евдокии". "Отколе ветер в Евдокию, оттуда и все лето". "Если грачи прилетели до Евдокии — лето будет мокрое, а снег сойдет рано". "Тепло светит солнышко да Авдотьей поглядывает — либо снег, либо дождь". На Евдокию снег с дождем да теплый ветер — к мокрому лету; а мороз и ветер с севера — к лету холодному.

Если на Евдокию ясно — год прекрасный; если пасмурно — год плохой.

"На Евдокию снег — к урожаю". Если день ясный, солнечный — будет урожай огурцов, груздей, пшеницы, ржи и трав. Коли курочка на Евдокию напьется — то и овечка на Егорья (6 мая) наестся.

Если грач прилетел до 14 марта — быть лету мокрому, а снег рано сойдет. С Евдокии начинаются первые оттепели. Если на Евдокию холодно, скот кормить лишние две недели.

Примерно с этого времени начинают дуть весенние ветры. С какой стороны в этот день дует ветер, с той будут ветры весной и летом. На Евдокею снег — урожай, теплый ветер — мокрое лето. Ветер с севера — холодное лето.

С Евдокей еще встоячь собаку снегом заносит. С Евдокей ветры и вихри.

С Евдокии запевают веснянки — хороводные песни: мак, просо, плетень и др. Поют их до Троицы.

Это пора долгих капелей, первых проталин. Обычно на Авдотью сеют семена капусты на рассаду. Считается, что посеянные в этот день семена дадут рассаду, которая не может пострадать от мороза. Подготовка к посевной. "Пришли Евдокеи — мужику затеи: соху точить, борону чинить".

Первая встреча весны. День Евдокии красный (ясный) — на огурцы и грузди урожай. Новичок (народившаяся луна) под Евдокию с дождем — быть лету мокрому. На Евдокию снег — урожай; теплый ветер — мокрое лето; ветер с севера — холодное лето; если погоже — все лето пригоже.

На Евдокию-плющиху умывали детишек снежницей (талой водой), чтоб росли крепкими, оттирали худобушку с болящих, кропили ею стены, чтобы стены дышали. В этот день, по народному поверью, женщины, которые не могли забеременеть, должны были показать себя Яриле — богу плодородия. В полдень шла такая женщина на Красную горку (место, что славилось доброй славой, красотой). Несла она с собой крапивную настойку, три лучины от березы, уголья в бересте и ссохшийся венок из трав и цветов, плетенный на исходе лета.

Надевала на "голову" этой горы венок из трав и цветов, посредине втыкала три лучины, промеж лучин попускала чарочку с крапивной настойкой, угодья ссыпала возле лучины и сухих стеблей. Падала на землю, вскрикивая, начинала с себя одежду нимать. Каталась по снегу по Красной горе, загорались лучины, загорался венок, вскипала настойка крапивная. Выпивала она ту настойку, надевала на тело, снегом раскаленное, одежду и шла в дом, где была желанна своему мужу — шел от нее вешний дух, что опьяняет, и чрево готово было понести желанное семя.

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Именинники: Антон, Антонина, Евдокия, Маркел и Нестор.

События

14 марта 1844 года - начало публикации романа Александра Дюма "Три мушкетера" в парижской газете "Ле Сьекль" (Le Siecle).

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14 марта 1946 года Эрнест Хемингуэй после трех разводов женился на Мэри Уэлш, с которой не расставался до своей смерти. Он встретился с нею в 1944 году во Франции и уже на восьмой день знакомства предложил стать его женой. То, что он был женат, а она замужем, для него не было преградой.

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14 марта 1951 года американские войска, выступающие как силы ООН, без боя вошли в Сеул.

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США — через тернии к Третьей мировой войне

14 марта 1966 года на широкий экран вышла первая часть легендарной и оскароносной эпопеи Сергея Бондарчука "Война и мир" - "Андрей Болконский" с Вячеславом Тихоновым, Людмилой Савельевой и самим Бондарчуком в главных ролях.

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14 марта 1974 года в газетах был опубликован указ о присвоении званий народных артистов СССР двум звездам отечественного кинематографа: Ноне Мордюковой и Евгению Матвееву.

В те дни они готовились к съемкам в очередных фильмах: Мордюкова должна была сыграть одну из главных ролей у Алексея Салтыкова в "Семье Ивановых" и сняться в эпизоде у Сергея Бондарчука в шолоховской экранизации "Они сражались за Родину", а Матвеев — главную роль в собственном фильме "Любовь земная".

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14 марта 1983 года спустя четыре года после развода американский киноактер Харрисон Форд женился во второй раз — на сценаристке Мелиссе Матисон ("Инопланетянин"). От первого брака у Форда два сына, второй подарил ему сына и дочь.

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14 марта 2000 года в США прошла премьера фильма "Эрин Брокович" с Джулией Робертс в главной роли.

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Дни рождения

14 марта 1835 года родился Джованни Вирджинио Скиапарелли, итальянский астроном. В 1877 году обнаружил на Марсе сеть тонких линий, которые назвал каналами. Трудно сказать, удачно или нет было выбрано название, но зато какой толчок оно дало человеческой фантазии: вплоть до того, что "и на Марсе будут яблони цвести".

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14 марта 1864 года родился Альфред Редль, второе лицо в австро-венгерской военной разведке, полковник, сотрудничавший с российской внешней разведкой.

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14 марта 1879 года родился "человек столетия" — Альберт Эйнштейн - легендарный немецкий физик-теоретик, создатель теории относительности, Нобелевский лауреат 1921 года. Фамилия "Эйнштейн" уже давно стала синонимом слова "гений".

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14 марта 1930 года родился Василий Песков, знаменитый журналист, любитель животных и первооткрыватель таежных тупиков.

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14 марта 1948 года родился Билли Кристал, американский актер-комик ("Сбрось маму с поезда", "Когда Гарри встретил Салли", "Анализируй это", "Анализируй то").

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14 марта 1958 года родился Альберт II, князь Монако.

Пока был принцем, о нем писали как о спортсмене, донжуане, просто завидном женихе. Он пять раз принимал участие в зимних Олимпиадах в соревнованиях бобслеистов, c 1985 года член Международного олимпийского комитета. Было немало претенденток на его руку и сердце, некоторые из них даже судились за предполагаемое отцовство своих детей, самые злобные обвиняли в нетрадиционности. Перед коронацией сам наследник положил конец всем пересудам, признав своим ребенком 22-летнего Александра Косте. Но у рожденного вне брака сына нет никаких шансов стать наследником. Сегодня наследницей Альберта является его старшая сестра Каролина.

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Скорбные даты

14 марта 1883 года скончался Карл Маркс, основоположник научного коммунизма.

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14 марта 1932 года умер Джордж Истмэн, первый производитель фотокамеры "Кодак".

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14 марта 1938 года скончался Николай Бухарин, один из самых известных российских большевиков, не избежавший сталинских репрессий.

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14 марта 1997 года ушел из жизни Леонид Осипенко, контр-адмирал, командир первой советской атомной подводной лодки "К-3", Герой Советского Союза.

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