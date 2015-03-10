11 марта: вывод советских войск из Венгрии, самый большой кактус и теракт в Мадриде

0:14 Your browser does not support the audio element. Общество День в истории Март

11 марта

День работников органов наркоконтроля

Европейский день памяти жертв терроризма

День сотрудников ЧОП

Православный календарь

День памяти святого Порфирия, епископа Гизского.

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Именинники: Порфирий и Севастьян.

События

11 марта 1302 года, согласно Шекспиру, были обручены Ромео и Джульетта.

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11 марта 1669 года началось самое разрушительное в его истории извержение вулкана Этна (Сицилия, Италия).

Потоки лавы уничтожили 10 сел и к середине апреля достигли города Катания. Его стены оказались достаточно прочны, чтобы отвести лаву в море. Экономический ущерб от уничтожения плодородных земель и разрушения зданий был огромен, но приписываемых этому извержению огромных человеческих жертв не было.

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11 марта 1918 года советское правительство переехало из Петрограда в Москву.

Предшествовало этому решению заключение Брестского мира, означавшего фактическую капитуляцию России перед Германией. Петроград оказался уязвим как столица, потому возглавлявший Петроградский Совет в те дни Григорий ЗИНОВЬЕВ говорил: "Положение Петрограда как столицы резко изменилось… Берлинский пролетариат поможет нам перенести ее обратно в красный Петроград. Но мы, конечно, не можем сказать, когда это будет. Может быть и обратное, что нам придется перенести столицу и на Волгу или Урал, — это будет диктоваться положением международной революции".

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11 марта 1926 года начался VII съезд РЛКСМ. Комсомол стал называться Всесоюзным Ленинским коммунистическим союзом молодежи (ВЛКСМ).

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11 марта 1931 года в СССР запрещены продажа и ввоз Библии.

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11-12 марта 1938 года Германия оккупировала Австрию. 13 марта принят закон "О воссоединении Австрии с Германской империей" — аншлюс.

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11 марта 1941 года президент Рузвельт подписал закон о ленд-лизе - поставках военной техники и материалов странам-союзникам по антигитлеровской коалиции.

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11 марта 1970 года в Нью-Йорке прошла премьера фильма Фрэнсиса Форда Копполы "Крестный отец".

По результатам вынесенных ему оценок зрителями он занимает первое место в самой популярной интернетовской кинобазе The Internet Movie Database.

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11 марта 1972 года в Пальма-де-Мальорке начался судебный процесс над почтальоном Габриэлем Грандосом.

Не утомляя себя исполнением служебных обязанностей, сей уникум бросал письма в мусорный ящик. Всего он выбросил 42 тысячи 768 писем. Прокурор, просчитав моральный ущерб, нанесенный адресатам и отправителям, потребовал для ленивого почтальона 384 тысячи 912 лет тюремного заключения. Другими словами, по девять лет за каждое не доставленное письмо. Понятно, что суд оценил меру ответственности почтальона не столь сурово. Но этот процесс стал хорошим стимулом для всех почтовиков выполнять свои обязанности предельно аккуратно.

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11 марта 1984 года на экраны Японии вышел аниме-фильм Хаяо Миядзаки "Навсикая из Долины ветров". В международном интернет-голосовании он занимает пятое место среди картин данного жанра (три из них того же Миядзаки), а на родине и вовсе поднялся на второе место.

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11 марта 1990 года начался вывод советских войск из Венгрии.

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11 марта 1998 года в Индии был обнаружен самый большой в мире кактус высотой 18,5 метров.

До сих пор неизвестно, сколько же видов кактусов существует на планете. Пока их насчитывают около трех тысяч. Растут они в основном в засушливых районах Америки. Гигантские кактусы живут свыше 200 лет. До 75 лет они обычно не дают ветвей. Вес крупных кактусов вдвое больше веса слона, причем три четверти веса растения приходится на долю воды, хранящейся в стволах.

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11 марта 2004 года. Теракт в Мадриде.

В результате одновременных взрывов в пригородных электропоездах и обрушения крыши вокзала Аточа испанской столицы погибли 198 человек, более 1200 были ранены.

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11 марта 2005 года Гарри Каспаров объявил о своем уходе из профессиональных шахмат.

Гарри Кимович не скрывал, что, помимо шахматно-литературных занятий, теперь всерьез примется за политику.

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11 марта 2011 года небывалое по мощности в истории Японии землетрясение у восточного побережья острова Хонсю вызвало сильное цунами и привело к серьезной аварии на атомной электростанции "Фукусима I".

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Дни рождения

11 марта 1908 года родился Владимир Петрович Вайншток (1908 — 18.10.1978), кинорежиссер, сценарист. Если произнести его имя, то только специалисты скажут, кто он такой и что сделал. Обычный же любитель кино несомненно вспомнит названные ниже работы, но вряд ли назовет фамилию их создателя. А был он режиссером-постановщиком фильмов "Дети капитана Гранта" (1936), "Остров сокровищ" (1938), "Всадник без головы" (1973), "Вооружен и очень опасен" (1978), им же (обычно в содружестве) написаны сценарии не только для большинства собственных, но и для таких популярных кинокартин, как "Мертвый сезон", "Миссия в Кабуле", "26 дней из жизни Достоевского".

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11 марта 1926 года родился киноактер Георгий Юматов.

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11 марта 1972 года родилась Мария Валерьевна Аронова (1972), актриса театра и кино. Главная ее сцена — Театр им. Вахтангова, а обычный зритель знает ее по ролям в сериалах "Клубничка" и "Солдаты".

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Скорбные даты

11 марта 1943 года погиб Леонид Никитич Хрущёв (10.11.1917 — 1943), летчик, старший сын Н. С. Хрущева.

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11 марта 2006 года ушел из жизни Слободан Милошевич, бывший президент Югославии, узник Международного трибунала.

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11 марта 2013 года умер Борис Васильев, писатель ("А зори здесь тихие…").

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