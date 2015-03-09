Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Елена Тимошкина

10 марта: Летающая крепость, операция "Арсенал" и рязановский "Гараж"

1:04
Общество » День в истории » Март

10 марта

День архивов

10 марта: Летающая крепость, операция "Арсенал" и рязановский "Гараж"

Православный календарь

День памяти святителя Тарасия, архиепископа Константинопольского (умер в 806 году).

Тарасий происходил из знатного рода. При дворе царя он достиг звания сенатора. Был возведен на престол церкови в 784 г. Все свое имение истратил на богоугодные дела.

Именинники: Виктория и Тарас.

События

10 марта 1812 года "Однажды утром я проснулся знаменитостью", — написал об этом дне английский поэт Джордж Гордон Байрон.

В конце февраля он выступил со своей первой речью в палате лордов, протестуя против смертной казни для разрушавших фабричные станки рабочих-луддитов (Лудд была фамилией первого работника, поступившего таким образом). Но не это стало причиной обрушившейся на поэта славы, а публикация начальных двух песен поэмы "Паломничество Чайльд Гарольда".

Читайте также: Лорд Байрон: "Надо умирать молодым!"

10 марта 1924 года установлены дипломатические отношения между СССР и Норвегией.

Читайте также:

Освоение Арктики: планы и реальность

НАТО посягает на Арктику и Севморпуть

10 марта 1930 года в "Правде" напечатана статья М. Горького "О безответственных людях и о детской книге наших дней", разоблачающая вредную деятельность педологов в детской литературе.

Читайте также:

Малышам России прилетел гей-привет из США

Какие книги читают наши дети

Книги-маяки: "Кондуит и Швамбрания"

Открывая старинную детскую книжку…

Алексей Плужников: "Читайте добрые книги"

Школьников загоняют в секс-шопы

Изабель Мийон: "Неправда, что дети жестоки"

10 марта 1945 года в результате налета 334 бомбардировщиков Б-29 был уничтожен целый район Токио. "Летающие крепости" были специально переоборудованы, чтобы нести максимальную бомбовую нагрузку — 7 тонн зажигательных бомб. В пламени пожара погибло свыше 100 тысяч человек. В столице Японии будут закрыты все вузы и школы и каждый житель старше шести лет привлечен к работам.

Читайте также:

"ЛЕТАЮЩИМИ КРЕПОСТЯМИ" КОМАНДОВАЛИ НА УОЛЛ-СТРИТЕ Почему за две недели до капитуляции Германии был стерт с земли чешский завод "Шкода"

Маршал Советского Союза Дмитрий Язов: МЫ — РУССКИЕ, МЫ ВСЕ ВЫДЮЖИМ…"

Смотрите фоторепортаж: "Летающая крепость"

10 марта 1969 года Джеймс Эрл Рэй в день своего рождения приговорен к 99 годам тюрьмы за убийство Мартина Лютера Кинга.

Читайте также: Америка пересматривает свою историю

10 марта 1980 года КГБ СССР начал операцию "Арсенал". Накануне Московской олимпиады необходимо было обезоружить преступные группировки.

Совместно с прокуратурой и милицией до 25 мая 1980 года было изъято: 6905 единиц огнестрельного оружия, в том числе 25 пулеметов, 146 автоматов, 1676 винтовок и карабинов, 828 пистолетов, 1750 стволов мелкокалиберного оружия, 2480 обрезов и самодельного нарезного оружия, а также 290 тысяч патронов, 965 гранат, 1189 килограммов взрывчатых веществ, 13 самодельных взрывных устройств. К уголовной ответственности привлекли 1025 человек, а к административной — 11 700. Пройдет десять лет — и такие операции станут для силовиков обычными.

Читайте также: Боевики хотят сорвать Олимпиаду

10 марта 1980 года на экраны вышла сатирическая комедия Эльдара Рязанова "Гараж".

Читайте также:

Эльдар Рязанов уходит. "Сволочи" остаются

Почему Счетная палата "наехала" на Швыдкого?

Парк "швыдкойского" периода

"Сволочи", это же патриотично!"

"Сволочи" в Архангельске: сочинение на безвольную тему…

"Сволочи" Швыдкого: "черная дыра" российского кино

Валентина Талызина: "Мне налили поровну…"

10 марта 1999 года возрождена Российская Нобелевская премия.

Читайте также: От Демидовской премии до Нобелевской — один шаг

10 марта 2002 года началось акунинское вторжение на телевидение. Но долго и громко рекламировавшаяся первая экранизация (по роману "Азазель") тихо провалилась, не вызвав даже гневной волны критических рецензий и читательских отзывов.

Читайте также:

Борис Акунин дурачит читателей

Никита Михалков от "Статского советника" до "Жмурок"

Поражение от победы. Кинолитературные повороты акунинских героев

Почти отшельник

Дни рождения

10 марта 1946 года родился киноактер Владимир Гостюхин.

Читайте также: Владимир Гостюхин: "Да, я похож на дальнобойщика!"

10 марта 1957 года - день рождения Усамы бен Ладена, саудовского шейха, террориста номер один.

Был подготовлен и использован американскими спецслужбами для борьбы с советскими войсками, когда те были введены в Афганистан. После их вывода врагом для шейха стала Америка.

Читайте также:

11 сентября 2001: зло породило зло

Взаимовыгодная борьба США и "Аль-Каиды"

ЕС взял под крыло соратника бен Ладена

10 марта 1958 года родилась американская киноактриса Шэрон Стоун.

Читайте также: Шэрон Стоун — модель умнее, чем Энштейн

Смотрите фоторепортажи:

Папарацци застукали Шэрон Стоун с незнакомцем

Шэрон Стоун на съемках нового фильма в Риме

"Утреннее сияние" Шэрон Стоун

Звезды Голливуда: Шэрон Стоун

Скорбные даты

10 марта 1861 года умер украинский поэт Тарас Шевченко.

Читайте также: Страсти по Тарасу Шевченко

10 марта 1940 года ушел из жизни писатель Михаил Булгаков.

Читайте также:

"Мастера и Маргариту" лучше никому не снимать

Зашифрованный роман — послание Булгакова

Булгаковский Мастер — Максим Горький?

Истории любви: муза Булгакова

МИХАИЛ БУЛГАКОВ: "Я — САТИРИК"

"Мастер и Маргарита": секретов больше нет

Неизвестный Булгаков: загадки и уроки судьбы

Почему Воланд так сильно постарел?

Фильм "Мастер и Маргарита" закончится не как у Булгакова

10 марта 2003 года умерла киноактриса, легенда советского кино, народная артистка СССР Марина Ладынина.

Читайте также:

А завтра была Победа и мирная жизнь

Марина Ладынина. Печальная сказка

10 марта 2004 года ушел из жизни актер, народный артист Украины Борислав Брондуков.

Читайте также:

Трагедия великого актера

Веселые люди невеселой эпохи

Автор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Темы рязань джорджия партия яблоко ростов-на-дону ханты-мансийск никита михалков максим шевченко михаил касьянов никита джигурда дмитрий медведев дмитрий булгаков сильвио берлускони константин тимофеев
Новости
Диетолог Белёва назвала рыбу, гречку, масло и овсянку самыми полезными продуктами при ожирении печени
WSJ: шансы Украины на прорыв уменьшились благодаря российским оборонительным линиям
В Москве на месте флагмана H&M весной откроют российскую Gloria Jeans
CNN: Россия может применить против Запада новое "оружие" — и весьма мощное
Прибыль организаций Удмуртии в 2022 году резко снизилась
Президент Франции Макрон заявил о намерении помочь Украине с контрнаступлением
Ищенко: Зеленский повторяет главные военные ошибки Гитлера
Зеленский пожаловался, что некоторые страны помогают Украине мало, "для галочки"
Маляр: ситуация в Бахмуте обострена, противник пытается прорвать оборону ВСУ
Великобритания и Франция пообещали обучить украинских морпехов
Популярное
Китай готовится к военному конфликту с США — Акопов

Китай готовится к войне с США.

РИА Новости: власти КНР убедились в неизбежности конфликта с Соединёнными Штатами Америки
РВ: бойцы ВС РФ накрыли артиллерийским огнём отряд ВСУ при бегстве из Артёмовска
Российские артиллеристы накрыли огнём отряд противника, бегущий из Бахмута
ВСУ готовят ловушку для армии РФ в Артёмовске — Баранец
В Минобороны назвали ночную ракетную атаку ударом возмездия
Красота в России всегда была и будет Сергей Лебедев Киберспецназ США ждёт отмашки от властей, чтобы обрушить на россиян лавину дипфейков Ольга Лебедева Жизнь под землёй — реальность или утопия? Ирина Шлионская
Стало известно, как сбежавшие из РФ актёры живут за границей
ВКС РФ применили "Кинжалы" для срыва наступления ВСУ
Апокалипсис становится реальным: эксперт о солнечной активности и магнитных бурях
Апокалипсис становится реальным: эксперт о солнечной активности и магнитных бурях
Последние материалы
Ищенко: Зеленский повторяет главные военные ошибки Гитлера
"В боевых обстоятельствах особо ценится верность": казаки и их четвероногие талисманы
Рыбы, рожденные 10 марта, сентиментальны
Зеленский пожаловался, что некоторые страны помогают Украине мало, "для галочки"
10 марта: Летающая крепость, операция "Арсенал" и рязановский "Гараж"
Великобритания и Франция пообещали обучить украинских морпехов
Маляр: ситуация в Бахмуте обострена, противник пытается прорвать оборону ВСУ
Биолог Багрянцева: варёная колбаса не вызывает опухолей, а копчёная может
Аналитик Юшков: чтобы пережить следующую зиму без российского газа, Европе придётся поменять свою позицию
В "Современнике" заявили, что не увольняли Лию Ахеджакову — она остаётся в труппе
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников