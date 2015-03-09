10 марта: Летающая крепость, операция "Арсенал" и рязановский "Гараж"

1:04 Your browser does not support the audio element. Общество День в истории Март

10 марта

День архивов

Православный календарь

День памяти святителя Тарасия, архиепископа Константинопольского (умер в 806 году).

Тарасий происходил из знатного рода. При дворе царя он достиг звания сенатора. Был возведен на престол церкови в 784 г. Все свое имение истратил на богоугодные дела.

Именинники: Виктория и Тарас.

События

10 марта 1812 года "Однажды утром я проснулся знаменитостью", — написал об этом дне английский поэт Джордж Гордон Байрон.

В конце февраля он выступил со своей первой речью в палате лордов, протестуя против смертной казни для разрушавших фабричные станки рабочих-луддитов (Лудд была фамилией первого работника, поступившего таким образом). Но не это стало причиной обрушившейся на поэта славы, а публикация начальных двух песен поэмы "Паломничество Чайльд Гарольда".

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10 марта 1924 года установлены дипломатические отношения между СССР и Норвегией.

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10 марта 1930 года в "Правде" напечатана статья М. Горького "О безответственных людях и о детской книге наших дней", разоблачающая вредную деятельность педологов в детской литературе.

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10 марта 1945 года в результате налета 334 бомбардировщиков Б-29 был уничтожен целый район Токио. "Летающие крепости" были специально переоборудованы, чтобы нести максимальную бомбовую нагрузку — 7 тонн зажигательных бомб. В пламени пожара погибло свыше 100 тысяч человек. В столице Японии будут закрыты все вузы и школы и каждый житель старше шести лет привлечен к работам.

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Смотрите фоторепортаж: "Летающая крепость"

10 марта 1969 года Джеймс Эрл Рэй в день своего рождения приговорен к 99 годам тюрьмы за убийство Мартина Лютера Кинга.

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10 марта 1980 года КГБ СССР начал операцию "Арсенал". Накануне Московской олимпиады необходимо было обезоружить преступные группировки.

Совместно с прокуратурой и милицией до 25 мая 1980 года было изъято: 6905 единиц огнестрельного оружия, в том числе 25 пулеметов, 146 автоматов, 1676 винтовок и карабинов, 828 пистолетов, 1750 стволов мелкокалиберного оружия, 2480 обрезов и самодельного нарезного оружия, а также 290 тысяч патронов, 965 гранат, 1189 килограммов взрывчатых веществ, 13 самодельных взрывных устройств. К уголовной ответственности привлекли 1025 человек, а к административной — 11 700. Пройдет десять лет — и такие операции станут для силовиков обычными.

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10 марта 1980 года на экраны вышла сатирическая комедия Эльдара Рязанова "Гараж".

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10 марта 1999 года возрождена Российская Нобелевская премия.

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10 марта 2002 года началось акунинское вторжение на телевидение. Но долго и громко рекламировавшаяся первая экранизация (по роману "Азазель") тихо провалилась, не вызвав даже гневной волны критических рецензий и читательских отзывов.

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Дни рождения

10 марта 1946 года родился киноактер Владимир Гостюхин.

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10 марта 1957 года - день рождения Усамы бен Ладена, саудовского шейха, террориста номер один.

Был подготовлен и использован американскими спецслужбами для борьбы с советскими войсками, когда те были введены в Афганистан. После их вывода врагом для шейха стала Америка.

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10 марта 1958 года родилась американская киноактриса Шэрон Стоун.

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Скорбные даты

10 марта 1861 года умер украинский поэт Тарас Шевченко.

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10 марта 1940 года ушел из жизни писатель Михаил Булгаков.

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10 марта 2003 года умерла киноактриса, легенда советского кино, народная артистка СССР Марина Ладынина.

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10 марта 2004 года ушел из жизни актер, народный артист Украины Борислав Брондуков.

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