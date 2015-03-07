8 марта: Международный женский день, начало нэпа и вьетнамской войны

3:14 Your browser does not support the audio element. Общество День в истории Март

Православный календарь

День памяти преподобного Поликарпа Брянского (умер в XVI веке).

Фото: Pravda.Ru День в истории 8 марта

Именинники: Александр, Антонин, Демьян, Иван и Поликарп.

События

8 марта 1857 года можно считать "днем рождения" Международного женского дня.

В этот день работницы швейных и обувных фабрик Нью-Йорка прошли маршем по улицам города, протестуя против низких заработков и плохих условий труда. Они требовали 10-часовой рабочий день, светлые и сухие рабочие помещения, равную с мужчинами заработную плату. Работали в то время женщины по 16 часов в сутки, получая за свой труд гроши, в то время как мужчины уже работали по 10 часов. После 8 марта 1857 года женщины впервые стали членами профсоюзов. В 1908-м в этот день женщины вновь вышли на улицы и потребовали запрета детского труда, улучшения условий на фабриках и предоставления женщинам права голоса. На следующий год социалистическая партия Америки провозгласила последнее воскресенье февраля Национальным женским днем.

В 1910 году известная немецкая революционерка Клара Цеткин на Международной конференции женщин в датской столице Копенгагене предложила ежегодно отмечать Международный женский день 8 Марта — в память о давних нью-йоркских событиях. И призвала женщин мира включиться в борьбу за равноправие. Откликаясь на этот призыв, женщины многих стран включаются в борьбу против нищеты, за право на труд, уважение своего достоинства, за мир. В 1911 году этот праздник впервые отмечался в Австрии, Дании, Германии и Швейцарии. Тогда более миллиона мужчин и женщин приняли участие в манифестациях. С каждым годом число стран, в которых на том или ином уровне отмечалась эта дата, росло, и в 1975 году 8 марта было провозглашено ООН как Международный женский день.

В России впервые Международный женский день отмечался в 1913 году в Петербурге. В прошении на имя градоначальника было заявлено об организации "…научного утра по женскому вопросу". Власти дали разрешение, и 2 марта 1913 года в здании Калашниковской хлебной биржи на Полтавской улице собралось полторы тысяч человек. Повестка дня научных чтений включала вопросы: право голоса для женщин; государственное обеспечение материнства; о дороговизне жизни. В следующем году во многих государствах Европы 8 марта или приблизительно в этот день женщины организовали марши в знак протеста против войны. С первых лет советской власти 8 марта стал государственным праздником, с 1965 года этот день стал нерабочим.

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8 марта 1921 года начал работу Х съезд РКП(б), определивший переход к новой экономической политике (нэпу).

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8 марта 1929 года в Ленинграде, в честь Международного женского дня прошли торжественное собрание и концерт. Здесь публике впервые был представлен "оркестр театрализованного джаза" Леонида Утесова.

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8 марта 1965 года США высадили первые части своей морской пехоты в Южном Вьетнаме. Не пройдет и полутора лет, как во Вьетнаме будет уже 125 тысяч американских солдат, а потом последует и бесславное бегство "дяди Сэма".

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8 марта 1967 года дочь Сталина Светлана Аллилуева во время поездки в Индию отказалась вернуться в СССР.

За полгода до этого, с разрешения Политбюро, она отправилась в Индию, чтобы развеять над Гангом прах своего гражданского мужа, индийского коммуниста Браджеша Синкха, который скончался в Советском Союзе. Для 41-летней дочери Сталина это была первая поездка за границу. В Индии Аллилуева пробыла два месяца и хотела остаться еще, но советский посол Бенедиктов вручил ей билет на самолет. Аллилуева обратилась в американское посольство за политическим убежищем: "Я села на стул у стены, — вспоминает она, — поставила чемодан, положила на него пальто, и стала ждать — не знаю кого, не знаю чего. Мне было все равно, — будь что будет… А о деталях незачем волноваться: хуже, чем было — не будет". Одним из последствий побега Аллилуевой стала отставка председателя КГБ Семичастного.

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8 марта 1968 года в Тихом океане во время боевого патрулирования затонула советская дизельная подводная лодка К-129, погибло 96 моряков.

Советская дизельная подводная лодка К-129 Тихоокеанского флота затонула в 350 милях севернее Гавайских островов на глубине 5500 м во время боевого патрулирования… Существует три основные версии трагедии — затопление через шахту РДП при зарядке батарей по причине технической неисправности клапана, взрыв водорода из-за поломки систем вентиляции и, наконец, столкновение с американской подводной лодкой. Первая — официальная версия командования ВМФ СССР, на второй — настаивала американская сторона. К версии столкновения склонялись, правда неофициально, советские военно-морские специалисты.

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8 марта 1983 года президент США Рональд Рейган, отвергнув предложение комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса, о приостановке вместе с СССР гонки вооружений, назвал Советский Союз средоточием зла в современном мире, подлинной "империей зла".

8 марта 1987 года в концертном зале "Орленок" свою первую коллекцию показал Валентин Юдашкин.

На фотовыставке, которую он делал с Юрием Желудевым, были показаны первые 150 моделей. Через два года была создана фирма "Vali-мода", в 1991 году превратившаяся в Дом моды "Валентин Юдашкин".

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8 марта 1988 года в СССР террористы захватили самолёт Ту-154.

Многодетная семья Овечкиных из Иркутска: мать — Нинель Сергеевна, 51 год, дети: Ольга — 28 лет, Василий — 26, Дмитрий — 24, Олег — 21, Александр — 19, Игорь — 17 лет, Татьяна — 14, Михаил — 13, Ульяна — 10 лет, Сергей — 9 — намеревалась бежать из Советского Союза. Семеро из детей Овечкиных были участниками семейного джазового ансамбля "Семь Симеонов". В 1999 году на основе истории семьи Овечкиных был снят художественный фильм "Мама".

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Дни рождения

8 марта 1906 года родился Александр Артурович Роу (1906 — 28.12.1973), гениальный кинорежиссер — постановщик сказок ("Василиса Прекрасная", "Кащей Бессмертный", "Новые похождения Кота в сапогах", "Морозко", "Огонь, вода и медные трубы").

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8 марта 1922 года родился Евгений Семенович Матвеев (1922 — 1.6.2003), выдающийся киноактер и режиссер, народный артист СССР.

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8 марта 1941 года родился Андрей Александрович Миронов (1941 — 16.8.1987), легендарный советский актер театра и кино.

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Скорбные даты

8 марта 1814 года скончалась Мария Михайловна Лермонтова, урожденная Арсеньева. Матери поэта было от роду 21 год, 11 месяцев и 7 дней.

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8 марта 1825 года стало роковым для композитора Александра Алябьева.

В этот день он устроил у себя дома званый ужин для друзей. Изрядно выпив, стали играть в карты. И хозяин выдал пару увесистых пощёчин воронежскому помещику Тимофею Времеву, который отказался уплатить крупный проигрыш, намекая на "нечистую" игру. Через три дня помещик скончался, и Алябьеву предъявили обвинение в убийстве. Следствие длилось три года, и всё это время композитор провёл в тюрьме. Единственное, чего смогли добиться родственники Алябьева, так это разрешения поставить в его камеру фортепьяно. Тогда-то и был написан знаменитый алябьевский "Соловей". Несмотря на то, что вина композитора так и не была доказана, его осудили: лишили дворянства, всех гражданских прав, чинов, боевых наград и сослали в Сибирь.

8 марта 2004 года скончался Михаил Васильевич Грешилов, офицер-подводник, капитан 1 ранга, Герой Советского Союза.

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8 марта 2005 года был убит Аслан Масхадов, бывший полковник, второй президент самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия. Сначала с ним вели переговоры, как с государственным деятелем, пока он не стал одним из лидеров террористов и бандитов.

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