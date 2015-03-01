2 марта: Венчание Пушкина, отречение от престола и день рождения Горбачева

0:17 Your browser does not support the audio element. Общество День в истории Март

2 марта

День театрального кассира

Православный календарь

День памяти праведной Мариамны. Мариамна, сестра святого апостола Филиппа, проповедовала Евангелие в Малой Азии, где и скончалась. Год ее смерти неизвестен (I век)

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День памяти великомученика Феодора Тирона. Тирон (воин) отказался принести жертву идолам, за что его бросили в темницу на голодную смерть. Его сильно истязали. Сожжен на костре за веру Христову (в 306 году).День Феодора молчаливого. Печерского (XIII век).

День памяти священномученика Ермогена (Гермогена), патриарха Московского и всея Руси чудотворца.

Народные традиции

День Мариамны. Маремьяна Праведная. Праведница. Маремьяна Кикимора. Кикимора. Федор Тирон. День Гермогена.

О названии Кикимора в народе говорят по-разному: это и хозяйка дома; и жена домового или лешего; и уродливая старуха маленького роста; и девка с длинными черными волосами. Белым лицом и черными глазами. Она живет и в доме, и в курятнике, и в хлеву, и в бане, и на гумне. Она может быть вредной, но может и помогать людям. В народе о ней говорят: "Чу, кикимора пряжу прядет, спи, кикимора спрядет за тебя". Чтобы кикимора кур не воровала, вешали над насестью, на лыке, отбитое горло кувшина. Чаще всего кикимора по мелочам вредит обитателям дома, иногда помогает хозяевам, предупреждает о надвигающейся беде — выходит из подполья и плачет. Федору Тирону народ молится об оказании помощи в отыскании украденных вещей.

Трудно сказать, как превратилась святая праведница в народном календаре в Маремьяну-Кикимору. Кикимору люди представляли себе по-разному: и хозяйкой избы, и женой домового или лешего, и в виде уродливой старухи маленького роста, и девки с длинными черными волосами, белым лицом и черными глазами. Она может жить не только в доме, но и в бане, в хлеву, на гумнах, в курятнике, пустых строениях. Чаще всего кикимора по мелочам вредит обитателям дома, иногда помогает хозяевам, предупреждает о надвигающейся беде — выходит из подполья и плачет.

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Именинники: Агнеса, Ермоген, Мариамна и Федор.

Астрологический календарь

Рыбы (21 февраля — 20 марта)

На родившихся во II декаде (2 — 11 марта) влияет Венера. Венера — добрая планета. Планета чувствительности, скрытности, застенчивости, однолюбия. Дает физическую привлекательность и счастье, художественный вкус. Символ красоты, любви и лени. Руководит Тельцом и Весами. Дружит со всеми, кроме Сатурна. Венера покровительствует пятнице. Важные годы жизни: 25, 36, 52, 60, 72, 75.

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События

2 марта 1611 года выборный земский староста Кузьма Минин начал набирать в Нижнем Новгороде народное ополчение для борьбы с поляками. В то время он был мало кому известным говядарем (так в ту пору называли мясников), но твердо верил в свою историческую миссию. Усомнившимся в этом Минин рассказывал о своем ночном видении: во сне к нему, якобы, приходил преподобный Сергий Радонежский со словами о спасении России. Для спасения требовалось как минимум две вещи — люди и деньги. И, прежде всего — предводитель. Сам Минин не мог возглавить ополчение: он не был военным. Но он нашел того, кто это сделал — князя Дмитрия Пожарского.

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2 марта 1779 года "Санкт-Петербургские ведомости" сообщили о создании первого прообраза прожектора. "Искусство делать составное из многих частей зеркало, которое производит удивительное действие, умножая свет в 500 раз", как писала газета, изобрёл нижегородский механик-самоучка Иван Кулибин. Накануне Кулибин продемонстрировал свой прибор, осветив им из окон Академии противоположный берег Невы. Вскоре фонарь с зеркальным отражением стали употреблять в быту и на военном флоте России.

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2 марта 1831 года (18 февраля по ст ст), в Москве, в церкви у Никитских ворот, Александр Сергеевич Пушкин венчался с Натальей Николаевной Гончаровой. Впервые поэт встретился с будущей супругой в декабре 1828 года на балу, которые именовали ярмаркой невест. Натали слыла первой красавицей Москвы. Пушкин влюбился, стал посещать семью Гончаровых, а в марте 1829 года сделал предложение и… поучил отказ. Выждав год, в апреле 1830 года Александр Сергеевич повторил попытку. На сей раз предложение было принято.

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2 марта 1835 года для Царь-пушки отправлены в Москву лафеты, взамен сгоревших во время пожара 1812 года.

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2 марта 1837 года (18 февраля по ст. ст.) арестован 22-летний корнет лейб-гвардии Гусарского полка Михаил Лермонтов, написавший возмутительные стихи на смерть Пушкина.

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2 марта 1914 года фильмография Чарлза Спенсера Чаплина пополнилась фильмом "Джонни в кино" (A Film Johnnie).

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Знаменитости с усами

2 марта 1917 года император Николай II отрекся от престола в пользу Михаила; образование Временного правительства; установление двоевластия. По просьбе председателя Государственной думы Михаила Владимировича Родзянко Николай II одновременно с отречением от престола назначил Лавра Георгиевича Корнилова, популярного генерала "простого" происхождения, командующим Петроградским военным округом.

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2 марта 1919 года начало I конгресса Коминтерна в Москве; образование Коммунистического интернационала (Коминтерна).

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2 марта 1930 года в газете "Правда" опубликована статья И. В. Сталина "Головокружение от успехов".

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2 марта 1953 года началась гражданская война в Боснии.

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2 марта 1954 года было опубликовано постановление Пленума ЦК КПСС "О дальнейшем увеличении производства зерна в стране и об освоении целинных и залежных земель". Это стало началом освоения целины.

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2 марта 1969 года — первый испытательный полет французского сверхзвукового пассажирского самолета "Конкорд".

Мы писали в 2002-м: ЗАКАТ ЭПОХИ СВЕРХЗВУКОВЫХ САМОЛЕТОВ. НАД АТЛАНТИКОЙ ЕДВА НЕ РАЗБИЛСЯ ЕЩЕ ОДИН "КОНКОРД"

2 марта 1969 года произошел бой между советскими пограничниками и китайскими войсками за остров Даманский на Уссури; теперь принадлежит Китаю.

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Китайцы сдвигают российскую границу

2 марта 1977 года ливийский лидер Муаммар Каддафи обратился к 35 членам Организации африканского единства с призывом порвать отношения с Израилем.

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Из тюрем ЦРУ — в правительство Ливии

2 марта 1979 года в прокат вышел фильм Александра Орлова "Женщина, которая поет". Сыгравшая героиню Алла Пугачева через год будет названа зритеоем актрисой года.

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2 марта 2001 года - сообщение СМИ о намерении прокуратуры обратиться с запросом в к властям США в связи с расследованием уголовного дела в отношении группы высокопоставленных российских чиновников.

Генеральная прокуратура России намерена обратиться с повторной просьбой о правовой помощи к властям США в связи с расследованием уголовного дела в отношении группы высокопоставленных российских чиновников — действующих и бывших. Речь идет о выяснении обстоятельств перечисления в 1994 году американским Bank of New York двух миллионов долларов инвестиционно-коммерческому банку "Нижегородец" и возможных должностных злоупотреблений, а также проведении других следственных действий, направленных на установление степени виновности конкретных должностных лиц. В связи с этим в феврале 1999 года Генеральная прокуратура РФ направила международное правовое поручение с просьбой провести следственные действия на территории США министерством юстиции этой страны. Однако, как отметили источники "Интерфакса", никакого ответа с американской стороны не последовало. Согласно источникам в правоохранительных органах, в деле фигурируют бывший губернатор Нижегородской области Борис Немцов, первый зампредседателя Центробанка РФ, а в то время и. о. главы ЦБ Татьяна Парамонова, бывший первый вице-премьер, ныне глава РАО ЕЭС России Анатолий Чубайс, экс-министр финансов Владимир Пансков и другие должностные лица.

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2 марта 2008 года в России состоялись выборы президента РФ, в которых убедительную победу одержал Дмитрий Анатольевич Медведев.

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2 марта 2010 года на аллее актёров Троекуровского кладбища Москвы был похоронен актер Владислав Борисович Галкин. На похоронах присутствовал узкий круг друзей и родственников. Владислав был найден мёртвым 27 февраля в собственной квартире по адресу г. Москва, улица Садовая-Спасская, дом 12/23, кв 19. За день до этого тревогу забил отец актёра, сообщивший другу семьи о том, что Владислав более суток не выходит на связь. В квартиру актёра приехали друзья, однако на звонки в дверь никто не ответил. Вызванная бригада спасателей вскрыла дверь квартиры в 14:07. Экспертиза показала, что актёр умер приблизительно за два-три дня до обнаружения тела, а причиной смерти была названа острая сердечная недостаточность с остановкой сердца. В свидетельстве о смерти в качестве причины указана "кардиомиопатия (внезапная остановка сердца)". Также в ходе вскрытия врачи пришли к однозначному выводу, что организм актёра был серьёзно изношен вследствие нервного истощения и злоупотребления алкоголем.

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2 марта 2011 года глава корпорации Apple Стив Джобс выступил на презентации нового планшета — iPad 2.

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Дни рождения

2 марта 1824 года в Туле родился Константин Дмитриевич Ушинский, русский педагог-демократ, основоположник научной педагогики в России."Самая важная часть воспитания — писал Ушинский — образование характера. Никогда не обещайте ребенку, чего нельзя выполнить, и никогда не обманывайте его". Во времена, когда порка считалась неотъемлемой частью воспитания во многих дворянских семьях и гимназиях, Ушинский утверждал, что страх телесного наказания не сделает злого сердца добрым, а смешение страха со злостью — самое отвратительное явление в человеке.

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2 марта 1913 года родился Георгий Николаевич Флеров (1913 — 19.11.1990), физик, академик, Герой Социалистического Труда.

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2 марта 1931 года родился первый и последний Президент СССР Михаил Сергеевич Горбачев.

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2 марта 1938 года родился Слава (Вячеслав Михайлович) Зайцев (1938), художник-модельер.

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2 марта 1968 года родился Дэниэл Крэйг (Daniel Craig) (1953), английский киноактер, сыгравший героя в трех последних фильмах Бондианы.

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2 марта 1969 года родился Михаил Евгеньевич Пореченков (1969), актер театра и кино, телеведущий "Запретной зоны".

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Скорбные даты

2 марта 1855 года (18 февраля по старому стилю) в Санкт-Петербурге умер император Николай I - российский император с 1825 года, третий сын императора Павла I, отец российского императора Александра II. Родился 7 июля (25 июня по ст. ст.) 1796.

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2 марта 1939 года умер Говард (Хауард) Картер (Howard Carter) (9.5.1873 — 1939), английский археолог, открывший в 1922 году гробницу Тутанхамона.

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2 марта 2007 года скончался Анри Труайя (Лев Тарасов) (Henri Troyat) (1.11.1911 — 2007), французский писатель русского происхождения, член Французской академии.

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2 марта 2008 года умер Софико (Софья Михайловна) Чиаурелли (21.5.1937 — 2008), грузинская актриса театра и кино. Вдова Котэ Махарадзе.

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