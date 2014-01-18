Любовь с иронией: как Елена Ленская пережила увлечения Леонида Утёсова

О личной жизни выдающегося певца Леонида Утесова сложено немало историй, да что там — фильмы сняты. Леониду Осиповичу приписывали много романов, однако в течение целых 49 лет артист был женат на Елене Ленской. На интрижки своего супруга Елена Осиповна смотрела разумно и даже с юмором. В итоге роман Утесов-Ленская пережил все любовные увлечения артиста.

Фото: commons.wikimedia.org by w:Lenfilm, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Леонид и Эдит Утёсовы. Исполнение песни Будьте здоровы, живите богато

Любовь на всю жизнь и романы на стороне

"Одни утверждали, что у Леонида Осиповича были только один свет в окошке и одна любовь в душе — его жена Елена Осиповна. Другие усмехались, что мир не видывал такого бабника, как Утесов. А третьи заверяли, что в нем вполне уживались единственная и на всю жизнь любовь к жене — и многочисленные сердечные увлечения, присущие творческим натурам", — утверждают авторы книги "Утесов. Песня длиною в жизнь" Аркадий Инин и Наташа Павловская. Создатели киноромана о Леониде Осиповоче Утесове стараются подтолкнуть нас к мысли о том, что "истина, как всегда, где-то посередине". Идиотская мысль, которую раскритиковал еще гениальный Гете, написав, что "между двумя крайними точками зрения лежит не истина, а проблема".

Бегство из Одессы из-за замужней Лолы

Женитьбе Утесова на Елене Осиповне Ленской предшествовала интрижка с хорошенькой манекенщицей. 18-летний Лёдя (так его звали друзья) выступал со сцены не только с чтением произведений разных авторов и с песенными номерами, но и участвовал в показе мод. Юный конферансье втюрился в 25-летнюю модель с заграничным именем Лола и с украинской фамилией — она была замужем за полицейским приставом Одессы. Когда Ледя узнал, что представитель власти грозился его убить, то поспешил сделать ноги из города. Позже Утесов вспоминал: "Хотя было мне восемнадцать лет и юноша я был спортивный, но у пристава был пистолет и шашка, да и роста он был огромадного!"

Первая встреча с будущей женой

В 1913 году Ледя бежал из Одессы в Херсон, но поскольку в этом городе для длительных гастролей у него не набиралось зрителей, он по совету знакомых навострил лыжи в Александровск (ныне город Запорожье). Добирались туда в начале прошлого века сначала на пароходе по Днепру до Никополя, а оттуда узкоколейной железной дорогой. Прибыв в Никополь, Ледя проводил вечер в местной достопримечательности — ресторанчике, где коротая время за бутылочкой, предавался сладким грезам о новой любви. Страсть к итальянке улетучилась во время бегства из любимого города. В это время в зал вошла пара — небольшого росточка девушка и мужчина, которого Утесов заметил еще на пароходе. "Мужчина глазами указал на меня своей даме и что-то шепнул, — рассказывал Утесов. — Она взглянула на меня и сделала презрительную гримасу".

В Александровске Утесов должен был служить в театре Азамата Рудзевича. Он ходил на репетиции, присматриваясь, в каком бы амплуа ему выступать. Вот как описал их встречу биограф певца Матвей Гейзер: "На третий день после его приезда на сцену вышла актриса, показавшаяся ему знакомой, — это была та самая девушка, которая скорчила презрительную гримасу при виде Утесова в Никополе. Рудзевич представил их друг другу. Звали новую знакомую Леночка, а фамилия ее была Ленская. Оказалось, что это театральный псевдоним, а по рождению она — Голдина. С виду Елена выглядела куда моложе Лёди, хотя был ей тогда двадцать один год". Псевдоним у Леночки был хоть и театральный, но как и большинство тогдашних барышень известной национальности, она "делала" революцию. Может в партийных кругах у нее не было псевдонима, но разные прокламации грамотная девушка писала, переписывала и переводила.

Дождь, ресторан и брак на 49 лет

"Чтобы отомстить ей за недавнее "фу", я решил быть галантным до конца и пригласил ее обедать в ресторан, — описывал знакомство с будущей женой сам Утесов. — Но за обедом, в беседах и шутках, на которые мы оба не скупились, она, ей-богу, начинала мне нравиться по-настоящему. Я заметил, что и с ее стороны не было больше ни "фу", ни презрительных гримас. Всякие хорошие дела начинаются в дождь, а когда мы вышли из ресторана, он уже шел". Галантный кавалер предложил своей спутнице пойти к нему на квартиру, которая была неподалеку, а уже когда закончится дождь помочь ей найти съемную комнату. Утесов продолжает: "Искать комнату Леночке Ленской не понадобилось — она вошла в мою и больше из нее не вышла. Она стала моей женой… Она была послушная жена и не уходила от меня сорок девять лет. Не знаю, что бы я делал без нее".

Муза, стихи и новые увлечения

Это был не вопрос, а констатация. Своей музе артист посвящал стихи, кропанием каковых занимался до самой старости. Но и в молодости был не промах и заводил других муз. Вскоре после венчания в синагоге Лазаря Иосифовича Вайсбейна (он еще не стал Утесовым) призвали в царскую армию. Служил одессит солдатом в тыловой части, расположенной в деревне неподалеку от Одессы. У малограмотного фельдфебеля-малоросса Назаренко была жена — красавица-хохлушка Оксана. Ее стати впоследствии Утесов описывал почти также, как Михаил Булгаков в своем произведении, более известному по экранизации Леонида Гайдая: "Высока, фигурна. Прямой пробор разделяет черные волосы. Они зачесаны на уши и стянуты в крепкий узел на затылке. Глаза карие, а белки отливают синевой. Чудной формы нос и рот с жемчужными зубами. Писанная красавица, честное слово".

Лёдя познакомился с Оксаной и поцеловал ей руку. Об этом донесли фельдфебелю и тот предложил своему помощнику по строевой части увольнительную домой. На целую неделю. "Я торжествовал победу, а Оксане, наверное, влетало. Я был молод и этого не понимал. Сегодня я бы этого не сделал. Ах, бедная Оксана! Ей так хотелось, чтобы ей целовали ручку! А от Назаренко разве этого дождешься!" А дома у артиста уже подрастала маленькая дочка Дита…

Как Елена Ленская вернула мужа домой

Считается, что евреи — отменные родители, даже если и неверные мужья. Как супруга относилась к его изменам? "Если бы знали, — говорил Леонид Утесов журналисту и драматургу Глебу Скороходову, — как Елена Осиповна мудро поступила, когда узнала о моей измене! Нэп, двадцать первый год, на редкость морозная зима. Я работал в театре оперетты, играл Бони в "Сильве", царя Менелая в "Прекрасной Елене" и безумно увлекся нашей примадонной. Увлекся настолько, что несколько ночей не приходил домой, чего раньше со мной не случалось. И вдруг ранним утром раздается стук в дверь домика, где я ночевал, — это там возле Тверской, за нынешним театром Ермоловой. Открываю дверь — на пороге возница, за ним — подвода, полная дров. И возница говорит: "Елена Осиповна просила передать эти дрова вам. Она очень беспокоится, что здесь в квартире холод и вы ненароком заболеете. И вы знаете, в тот же вечер я уже был дома".

Роман, который пережил все романы

Приводя этот эпизод, Матвей Гейзер заключает: "Но все эти истории едва ли хоть сколько-нибудь полно отражают полувековой роман под названием "Утесов-Ленская". Он пережил все романы любвеобильного Леонида Осиповича, вечного окруженного поклонницами. Пережил даже появление в семье Антонины Ревельс, которая с середины 1960-х годов постоянно присутствовала в доме Утесовых в роли домоправительницы, подруги, а фактически — "младшей жены". Сложность отношений двух женщин не мешала их взаимному уважению. Досужие сплетни о личной жизни Утесова не должны заслонять того факта, что его отношения с женой всегда были полны взаимной нежности и обожания, пусть и с оттенком иронии".