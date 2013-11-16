Роми Шнайдер: трагедия женщины, которую Ален Делон любил всю жизнь

После смерти Роми Шнайдер Ален Делон сказал: "Это счастье, что она умерла, она сделала это вовремя, она не пережила бы своей старости". Они были вместе 6 лет, и говорят, что после смерти Роми Делон не может смотреть фильмы с ее участием. В этой актрисе есть что-то неразгаданное: красота, талант, судьба. Ее творчество было неповторимо и блестяще.

Фото: YouTube канал Juliana Jawetska by Скриншот видео YouTube канала Juliana Jawetska, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ален Делон

Театральная династия и первые роли Роми Шнайдер

Роми Шнайдер, а точнее Розмари Магдалена Альбах (Rosemarie Magdalena Albach) родилась в Вене. В ее жилах текла кровь нескольких поколений театральных актеров. Бабушка кинозвезды, Роза Ретти, более полувека царившая на сцене, заслужила титул "австрийской Сары Бернар". Продюсер ее матери, Магды Шнайдер (Magda Schneider), предложил Розмари роль в душещипательной мелодраме, когда девочке-подростку не исполнилось еще и 15 лет. В тот же год она снялась в фильме "Фейерверк" (Feuerwerk), взяв себе прославивший ее впоследствии псевдоним Роми Шнайдер (Romy Schneider).

Жизнь, отраженная в кино

Между жизнью Роми Шнайдер и ее ролями так много общего, как, пожалуй, ни у какой другой актрисы. Всякий раз она привносила свой личный опыт на экран, возможно пытаясь, отыскать саму себя. "Теперь мой возраст — 54 фильма", — сказала Роми в 1979 году, когда ей исполнился 41 год. Уже в своей дебютной ленте "Когда вновь зацветет белая сирень" (Wenn der weiße Flieder wieder blüht), Роми столкнулась с личной драмой своего детства — уходом отца. В картине она сыграла дочь беззаботного певца, который бросает ребенка и ее мать. В этой роли снялась ее родная мать Магда Шнайдер. Родной отец Роми, актер Вольф Альбах-Ретти (Wolf Albach-Retty), был таким же ветреным, и долгое время совсем не заботился о своей дочери. Она повстречалась с отцом в 1963 году во время съемок фильма "Кардинал". Он так никогда и не выразил своего раскаяния. До самой его смерти Роми безуспешно надеялась, что отношения между ними еще наладятся.

Триумф "Сисси" и встреча с Аленом Делоном

Она стала настоящей европейской кинозвездой довольно рано, в 1957 году после выхода картины "Сисси" (в оригинале: Sissi — Schicksalsjahre einer Kaiserin). Миниатюрную девушку мечтали снимать многие режиссеры. У актрисы появился выбор. На съемках картины "Кристина" (Christine), которая снималась во Франции, Роми в сопровождении матери и отчима вылетела в Париж, где у трапа самолета ее встретил с букетом красных роз партнер по будущей картине малоизвестный актер 23-летний Ален Делон (Alain Delon), которого Роми раньше никогда не видела. Первая встреча разочаровала обоих молодых людей. "С первого дня съемок, — писала она в своем дневнике, — мы находились в состоянии войны и так цапались друг с другом, что от нас летели пух и перья. Никому не удавалось нас помирить".

Любовь, изменившая их судьбы

Однако, играя влюбленных, актеры незаметно вошли в роль. Поцелуй в кадре оказался судьбоносным для обоих. Волшебная сила искусства преобразовала лицедеев во влюбленных. Однажды на балу кинематографистов, состоявшемся в Брюсселе, Делон пригласил Роми на танец, во время которого на ломаном немецком объяснился ей в любви и предложил переехать к нему в Париж. В марте 1959-го, несмотря на сопротивление матери Роми, они обручились. После съемок "Рокко" Висконти задумал поставить на сцене "Театра де Пари" пьесу английского драматурга шекспировской эпохи Джона Форда (John Ford) "Как жаль, что ты потаскуха" ('Tis Pity She's a Whore). На главные роли он пригласил Алена и Роми.

Висконти, Коко Шанель и превращение в парижанку

До того как приступить к репетициям, Висконти познакомил "симпатичную австрийскую булочку" с прославленной Коко Шанель, чтобы сделать из Роми настоящую парижанку. Под ее руководством актриса совершенствовала свою внешность с помощью диеты, сауны, гимнастики и бассейна. Кроме того, Шанель сумела привить ей утонченный вкус и изысканные манеры. "Три человека полностью изменили мою жизнь, — позже писала Шнайдер, — Ален, Висконти и Коко Шанель".

Театр, гастроли и первые трещины в отношениях

Вскоре знаменитый режиссер Саша Питрофф пригласил Роми на роль Нины Заречной в чеховской "Чайке". Ален Делон должен был играть Треплева, но отказался, так как ему предложили главную роль в фильме "Марко Поло". Впервые Роми отправилась на гастроли без Алена. В гардеробной, у зеркала, она рядом с его фотографией складывала телеграммы с примерно следующим содержанием: "Душой и сердцем с тобой сегодня и навсегда. Твой муж". В Ницце из-за переутомления актриса попала в больницу. Ален незамедлительно прилетел к ней. В Париж они вернулись счастливые. Однако их идиллия длилась недолго.

Голливудские надежды и разрыв

В 1963 году Роми отправилась в Голливуд на съемки фильма "Процесс". После работы с такими художниками мирового кино, как Висконти и Уэллс, актриса надеялась, что за океаном ее ждет звездный час. Однако ее ожидания оказались напрасными. На "фабрике грез" ей дали понять, что она не может рассчитывать на главные роли.

Как-то раз на глаза Роми попалась газета с фотографией Делона, держащего на коленях хорошенькую блондинку, с игривой подписью: "Флирт или любовь?" Ее сердце сжалось от предчувствия неминуемой беды. В тот же день ей позвонил Делон. Свалив вину на охотящихся за скандалами репортеров, он уверял ее в своей верности и любви. Однако при первой же встрече Роми поняла, что отныне их больше ничего не связывает. Несколько дней спустя она улетела в Лос-Анджелес, отказываясь верить, что их отношениям пришел конец.

Письмо Делона и новая жизнь в Берлине

Летом 1964 года Роми получила от Делона письмо, в котором он просил у нее прощения и сообщал о своей женитьбе на Натали Бартелеми (Nathalie Barthélemy), урожденной Франсин Канова (Francine Canovas), взявшей теперь его фамилию. Однако, несмотря на частую смену жен и любовниц, Ален не мог окончательно расстаться с Роми и летел к ней по первому ее зову.

Однажды на церемонии открытия культурного центра в Берлине она познакомилась с известным немецким режиссером Харальдом Хаубенштоком (Harald Haubenstock) — скорее известным под своим творческим псевдонимом Гарри Мейен (Harry Meyen), который был намного старше нее. Неназойливое мягкое ухаживание сухопарого воспитанного интеллектуала стало настоящим бальзамом для истерзанной души Роми. В своем муже она души не чает. Из-за любви к ней Мейен развелся со своей женой, с которой прожил много лет. Решив, что он поможет ей навсегда забыть причиненные Делоном страдания, Роми вышла за него замуж и уехала с ним в Берлин. 1 декабря 1966 года появился на свет их первенец Давид. Сын ее возлюбленного и его жены — Антони Делон (Anthony Delon) родился двумя годами ранее. Детей от Делона у Роми никогда не было. Роми с большим удовольствием возится с малышом и, кажется, вполне счастлива в браке. На следующий год, словно наваждение, Делон сообщает о своем разводе с Натали.

Возвращение к Делону на съемочной площадке

В 1970 году актриса вылетела в Мексику на съемки фильма "Убийство Троцкого" (L'Assassinat de Trotsky), где ее партнерами были Делон и муж Элизабет Тейлор Ричард Бартон. Работа с профессионалами мирового класса подняла ей настроение, но за пределами съемочной площадки она мучилась от одиночества.

Образ роковой женщины

Она обожала носить брючные костюмы черного цвета и скрывать свои волосы под шапочкой. Со свойственной ей скромностью актриса считала, что самое прекрасное в ней — ее лицо, остальное тело совершенно недостойно внимания. Кинокритики отмечали, что даже в скверных лентах, лицо Роми было прекрасным. В конце октября 1974 года Роми Шнайдер впервые появилась на немецком телевидении в стиле роковой женщины-вамп в ток-шоу Дитмара Шёнхерра (Dietmar Schönherr) "Позже вечером" (Je später der Abend). С зажатой между изящными пальцами дымящейся сигаретой она будила в мужчинах самые фривольные их желания, оставаясь при этом недоступной.

Последнее счастье

1977 год оказался для Роми счастливым. Будучи беременной вторым ребенком, она все чаще проводила время в кругу семьи, с упоением изображая домохозяйку. Утопающий в зелени дом, пронзительно-синее небо Южной Франции наполняли ее сердце радостью, которая достигла высшей точки после рождения дочери Сары. После вручения ей премии "Сезар" за роль в фильме Клода Coтe (Claude Sautet) "Простая история" (Une histoire simple) Роми восторженно воскликнула: "Исчезли злые тени прошлого. Я счастлива и любима, как никогда".

Самоубийство мужа и начало падения

Как утверждали многие ее знакомые, она сама себя сглазила. В 1979 году Харри Мейен повесился в своей гамбургской квартире на шейном платке Роми. Самоубийство Харри Мейена актриса восприняла как грозное предзнаменование. Воспоминания о короткой жизни с ним и нелепом разрыве причиняли ей невыносимую боль. Мучительным чувством вины она терзалась всю оставшуюся жизнь. В мемуарах одной актрисы, которые Роми так и не дочитала до конца, она подчеркнула слова итальянского поэта Габриеле д'Аннунцио: "Я знаю, что значит слава — это приближение ночи".

Нервный срыв и одиночество

В своем 55-м фильме "Банкирша" (La Banquière) Роми снялась, будучи на грани нервного срыва. Она выкуривала по несколько пачек сигарет в день и не расставалась с бутылкой. Став замкнутой, актриса избегала любого общения и все свободное от съемок время проводила в своей гримерной. Фильм принес ей колоссальный успех. После премьеры "Банкирши" Роми вернулась в пустой дом. Даниэль, решив немного отдохнуть от нее, уехал в Лос-Анджелес. Увы, он так и не стал ее достойным спутником жизни.

Роми и собственная судьба

Она пользовалась любым случаем, чтобы сказать о себе самой. В картине Лукино Висконти "Людвиг II" (в оригинале просто: Ludwig), ее героиня говорит юному баварскому королю: "Триумфы быстро забываются, или позже вызывают самую яростную критику". И зритель понимал, что в этом эпизоде она говорит о молодой Роми, которая уже через два года после небывалого успеха картины "Сисси", скатилась на 20-е место в рейтинге популярности среди немецких звезд кино.

Алкоголь, депрессия и новая любовь

Алкоголь и одиночество сыграли пагубную роль в жизни актрисы. У нее начались депрессивные страхи, из-за которых она не могла находиться перед камерой. Режиссеру ничего не оставалось, как вызвать Даниэля. Он немедленно приехал. Успокоив Роми и убедившись в том, что она пришла в норму, он отбыл назад. После его отъезда она снова стала спасаться от бессонницы, запивая снотворное вином. Однажды ее нашли е гостиничном номере, лежащей без сознания. Спасли ее не только врачи. В группе работал симпатичный юноша Лоран Петен (Laurent Petin). Только благодаря своему возлюбленному, который был на десять лет ее моложе, Роми дотянула до конца съемок.

Гибель сына

Дом, в котором жил Давид, был окружен двухметровой стеной, увенчанной железными прутьями. Однажды, возвращаясь домой с роликами под мышкой, Давид обнаружил, что ворота заперты, и полез через стену. Он подтянулся на руках и уже переносил ногу за ограду, как вдруг сорвался и рухнул прямо на острые железные пики, которые насквозь пронзили ему брюшину. Вечером того же дня он скончался. Многие думали, что Роми не переживет горя.

Последний фильм

Измученная и исхудавшая, Роми не выходила из дома и отказывалась от встреч с журналистами. Вернуть ее к жизни удалось только режиссеру Жаку Руффио (Jacques Rouffio), который пригласил ее сняться во франко-немецком фильме "Прохожая из Сан-Суси" (La passante du Sans-Souci). Свой последний фильм Роми так и не успела озвучить.

Смерть Роми Шнайдер

В ночь на 29 мая 1982 года сердце Роми не выдержало постоянного напряжения. Роми Шнайдер умерла на 44-м году в своей парижской квартире. Все хлопоты по организации похорон взял на себя Ален Делон. Он позаботился о том, чтобы Роми похоронили в одной могиле с сыном. Ален, успокаивая безутешного Лорана, простился с ней в церкви, положив в гроб точно такой же букет красных роз, какой был у него в руках во время их первой встречи…