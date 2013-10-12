История любви Наполеона и красотки Фурес: императорская любовь в окружении пирамид

Уроженец южного острова Корсика Наполеон Бонапарт не был записным ловеласом, но у него были достаточно длительные романтические связи с несколькими женщинами. Помимо двух официальных жен известны любовницы великого французского императора. Одна из них скрашивала ночи главнокомандующего во время тяжелого и неудачного Египетского похода.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Египет

Хорошенькая белокурая ученица некой модистки из Каркасона (Carcassonne) женила на себе племянника своей хозяйки, смазливого лейтенанта 22-го полка конных егерей Жана-Ноэля Фуреса (Jean Noël Fourès), и стала госпожой Фурес, точнее Маргаритой-Полиной Фурес (Marguerite-Pauline Fourès). Она родилась 15 марта 1778 года и была крещена как Беллиль (Bellisle). Обыгрывая звучание ее фамилии, миниатюрную девицу с точеной фигуркой прозвали La Bellilote-Белллилот — "Красотка". В самый разгар медового месяца офицера отправили в Египетский поход. Его склонная к авантюрам молодая жена облачилась в форму конного егеря и тайком пробралась на судно, на котором плыл и ее муж. В Каире мадам Фурес снова надела дамское платье. На одном из праздников двое лейтенантов Мерлен и Евгений Богарне, настолько громко обсуждали между собой прелести юной Фурес, что Бонапарт, в свою очередь, также заинтересовался 20-летней юной особой.

В то время Бонапарт еще любил Жозефину, ставшую его супругой, но прежняя страсть уже улеглась. Храня верность своей возлюбленной во время Итальянского похода, Бонапарт подумывает о разводе и измене Жозефине во время пребывания в Египте. Ему многое известно о поведении его неверной жены. По свидетельству Фредерика Массона: "Ему (Бонапарту — прим. ред.) приходит фантазия познакомиться с азиатскими женщинами, как делали многие офицеры. Ему приводят полдюжины их, но манеры, жирное тело их отталкивают его. Он не прикасается к ним и тотчас же отсылает обратно. С этого времени нет ему равного по брезгливости, по чувствительности ко всяким запахам, по необычайной чуткости и впечатлительности".

Однажды Бонапарту предложили лишить девственности 16-летнюю дочь одного шейха. Расчувствовавшийся полководец в ожидании романтического вечера прислал красавице Зейнаб ларчик с драгоценностями и засахаренными фруктами, но жене генерала Жана-Антуана Вердье (Jean Antoine Verdier) стукнула в голову нелепая затея нарядить арабскую девушку в парижаночку. В непривычной для нее одежде Зейнаб моментально лишилась своего очарования. Увидев перед собой неловко ступающую размалеванную куклу, Бонапарт едва не отказался от интимной близости с ней. От случайных связей Бонапарт бежал в объятия постоянной возлюбленной, которой должна была стать гражданка Фурес.

Сначала Наполеона ждало разочарование. Фурес отказалась стать его наложницей. Был ли в том виноват неверный выбор посланца, сделавшего Полине предложение от имени Бонапарта, или же дамочка набивала себе цену? Адъютант командующего Дюрок (Duroc) с истинной галантностью решил этот вопрос, передав бывшей портнихе-надомнице от имени Бонапарта шкатулку, в которой был браслет с драгоценными камнями. Современники судачили, что белошвейка из городка на юге Франции решила подарить генералу "свое маленькое украшение (в оригинале смелая игра слов — bijou - это не только "драгоценность") в обмен на его щедрый подарок".

Для начала офицера Фуреса отправили с донесением в Париж, а Бонапарт устроил обед, на который была приглашена его жена Полина. На правах щедрого хозяина Бонапарт потчевал своих гостей, но в какой-то момент неловко пролил что-то на платье своей очаровательной соседке, сидевшей рядом с ним за обеденным столом. Под предлогом помочь женщине привести в порядок ее туалет, Наполеон увлек Полину в свои апартаменты. Внешне приличия были соблюдены, вот только все присутствующие заметили, что главнокомандующий и его спутница неприлично долго отсутствовали битых два часа.

В Средиземноморье тогда господствовал британский флот. Англичане перехватили корабль, на котором плыл незадачливый рогоносец Фурес. Взяв с него честное слово офицера, что тот до конца кампании не возьмет в руки оружие, чтобы воевать с ними, лейтенанта высадили на египетском берегу. Добравшись до Каира, Фурес застал свой дом пустым. В офицерском собрании ему сказали, что его супругу за связь с главнокомандующим солдаты нарекли "Клеопатрой" и "Мадонной Востока" (Notre-Dame d'orient).

Между супругами последовало бурное объяснение. Генерал Бертье (Berthier), которому тоже изменяла его любимая женщина, о чем он и не догадывался, глупо сострил: "Этот бедняга Фурес не понял, какая удача ему выпала. С такой женой этот стрелок никогда бы не промахнулся".

Госпожа Фурес после развода взяла свою прежнюю фамилию Белилль. "Красотка-Белллилот" теперь совершенно открыто демонстрировала свою связь с Бонапартом. Когда наложница главнокомандующего в униформе гарцевала на арабской лошади, остряки называли ее "нашей маленькой генеральшей". Наполеон был от нее без ума и не скрывал своих намерений развестись с Жозефиной Богарне, если только любовница родит ему ребенка.

Стать супругой Бонапарта бесплодной Беллилот помешал ряд обстоятельств. Судно, на котором она отплыла во Францию, было захвачено в плен англичанами. Когда же она сумела вернуться на родину, Бонапарт уже примирился со своей Жозефиной. Кроме того, после 18 брюмера (9 ноября 1799 г.) первый консул должен был играть роль добропорядочного семьянина и демонстрировать народу чистоту нравов. То, что фривольные граждане прощали воякам, становилось непростительным грехом для государственного мужа, облаченного диктаторскими полномочиями. И хотя о внебрачных связях с прежней любовницей не могло быть и речи, Бонапарт продолжал помогать ей материально.

Полина умерла 18 марта 1869 года — на третий день после своего дня рождения. Свой 91-й год она встречала не в кругу семьи, так как детей, несмотря на еще один брак, у нее не было. После себя она не оставила мемуаров, хотя написала роман "Лорд Вентворт" (Lord Wentworth) и несколько картин, в которых заметен талант портретистки.

