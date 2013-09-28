Скромные свадьбы и большие амбиции: тайная жизнь молодого царя Федора Алексеевича

Короткая жизнь — и судьба, полная драм и интриг. Царь Федор Алексеевич успел начать реформы, дважды жениться по любви и оказаться в центре придворной борьбы "партий". Личная трагедия, политические расчеты и тень грядущих преобразований Петра — в истории последнего царя допетровской эпохи.

Краткая жизнь — большие начинания

Третий сын царя Алексея Михайловича Романова был назван при крещении во имя святого Феодора Стратилата. Болезненный от рождения, он не только мало царствовал. Его земная жизнь оборвалась на двадцать первом году. Но за столь краткий срок царь Федор Алексеевич сумел начать реформы и преобразования, которые продолжил его младший брат Петр Великий.

Семейный пример "Тишайшего" и выбор по любви

Царь Федор успел дважды жениться. В эпоху господства "Домостроя" сумел сделать своей супругой любимую женщину. Хотя в семье он был не первым, так поступившим. Перед глазами отрока был пример его родного отца. "Тишайший" царь дважды женился и оба раза на редкость удачно. О нем даже писать скучно: ни громких разводов, ни супружеских измен, ни могущественных фавориток или любовниц. Ну, не монарх, а идеальный отец семейства. Федор Алексеевич попытался пойти по отцовской дорожке, но разве самодержцу суждено жить спокойно среди беспокойной челяди?

Агафья Грушецкая: избранница и придворные интриги

"Его избранница, Агафья Семеновна Грушецкая, происходила из семейства смоленской шляхты, служившего то государям московским, то литовским магнатам, — пишет автор биографии царя Федора Алексеевича, историк и писатель Дмитрий Володихин, — девушка сиротствовала в доме у тетки — жены окольничьего Семена Ивановича Заборовского. Царь засмотрелся на нее во время крестного хода на Вербное воскресенье 4 апреля 1680 года. Или, возможно, ему помогли "разглядеть" красавицу. Во всяком случае, за хлопоты, приближающие близкое знакомство, а потом и брак, взялся неслучайный человек — будущий большой вельможа, а пока худородный постельничий Иван Максимович Языков. При особе государевой он являлся креатурой могущественных "партий" князей Долгоруких и Хитрово".

Противостояние Милославских и борьба "партий"

Историки неоднократно высказывали предположение, что вся интрига с выбором суженой была направлена против Милославских. Действительно, представители этого рода были не в восторге от выбора царской невесты, они предлагали иные варианты, более выгодные в смысле расстановки сил при дворе. Царедворцы и родня в одних случаях настаивает на выборе жены из самых высоких аристократических кругов, а порой им выгоднее, чтобы невеста была из худородных. Как часто их интриганство противоречит желаниям самого жениха. Вот и в случае с Федором Алексеевичем вышло нечто подобное, родню монарха не устроило как раз неродовитость Грушецкой. Зато Федору Алексеевичу Агафья приглянулась еще и потому, что разделяла его вкусы. Не только к различным, в западном вкусе, нововведениям. Как-то с молодой женой он приехал на свои любимые, знакомые с детства Воробьевы горы и увидел восхищение в ее глазах.

Наветы и несостоявшиеся браки

Чтобы отговорить царя от его матримониальных планов у родни способов было предостаточно. В ход шли наветы, клевета, убийства и многое другое. Во времена самого Федора Алексеевича передавали из уст в уста одну жуткую историю. Вроде захотел царь взять в жены грузинскую княжну Давыдову (Давиташвили), однако ее завистники испортили красивое личико девушки каким-то ядом.

Скромная свадьба и вызов традициям

На скромном торжестве венчания в Успенском соборе 18 июля 1680 года присутствовало всего полтора десятка человек. Для стольного града Москвы это было неслыханно. В Белокаменной издревле любили пышные и многолюдные застолья. Даже в частной жизни молодой царь шел в разрез с вековыми обычаями подвластной ему страны. Но счастье царя-реформатора продлилось недолго.

Трагедия утраты и смерть наследника

Через год царица Агафья родила мальчика Илью и… сгорела в родильной горячке. Горечь утраты любимой жены подорвала и без того далеко не богатырское здоровье Федора Алексеевича. Несколько дней он провел в молитвах и слезах, отказываясь от еды. Волю к жизни хворого царя поддерживал только долг правителя да любовь к наследнику престола.

Но и невинный младенец Илюша отдал Богу душу спустя неделю после смерти матушки. Больше детей у царя Федора Алексеевича не будет, а во второй брак он вступит накануне собственной кончины.

Вторая женитьба: между медициной и политикой

"Доктора отговаривали царя от нового брака, — свидетельствует Д. Володихин. — По их мнению, поспешный брак мог худо сказаться на его здоровье. Возможно, так оно и произошло. Но вероятно и другое. Слова о пагубности второй женитьбы врачам в уста могла вложить одна из придворных "партий", не заинтересованная в появлении прямого царского наследника. Зачем он Милославским? Зачем Нарышкиным? В то же время другая "партия" могла сыграть на горьких чувствах Федора Алексеевича, на желании его продолжить себя в потомстве — и предлагали ему скорую женитьбу на прекрасной девушке".

Марфа Апраксина и краткий брак

Марфа Матвеевна Апраксина якобы находилась с боярином И. М. Языковым в свойстве. Скорее всего этот любимец царя Федора представил ему девицу Апраксину. Снова маленькая свадебка в дворцовом храме. В числе приглашенных были только близкие люди. Правда, в отличие от первой свадьбы, едва живой царь венчался, не поднимаясь с кресла. Молодая жена с испугом глядела на суженного. И вправду, их брак продлился десять недель. Забеременеть Марфа Матвеевна не успела. По словам историка В. Н. Татищева, "сия государыня царица, как многие достоверные утверждали, девицею по нем осталась и, в совершенной добродетели жизнь свою препровождая, в 1715-м году его величеству возпоследовала".

Наследие вдовы и возвышение Апраксиных

Пережив супруга на треть столетия, вдова ничем не запятнала его имя. Уважение Марфе Матвеевне выказывал сам царь Петр Великий, а родство с нею позволило ее братьям стать крупными государственными деятелями. Победитель шведов при Гангуте генерал-адмирал Федор Матвеевич Апраксин золотыми буквами вписал имя свое в летопись российского флота. Петр Матвеевич Апраксин тоже не раз бивавший шведов был астраханским, затем казанским губернатором, возглавлял Юстиц-коллегию и под конец жизни сделался генерал-губернатором Санкт-Петербурга.