История отношений Людовика XV и маркизы де Помпадур

История любви: золушка Помпадур и король

Порой бессмертие в скрижалях истории можно обрести, не даря любовь, а обустраивая делишки других людей и целых стран. Именно так поступала фаворитка французского короля Людовика XV маркиза де Помпадур. Из сонма знаменитых любовниц сильных мира сего ее выделяет именно политическая жилка. Возможно, по той причине, что любовной у нее никогда не было.

Фото: Google Cultural Institute by Приписывается Франсуа Буше (1703–1770), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мадам де Помпадур (Жанна-Антуанетта Пуассон, 1721–1764)

В списках расходов маркизы де Помпадур (marquise de Pompadour) есть прелюбопытная запись. Напротив пенсии в 600 ливров ее рукой сделана пометка: "Шестьсот ливров м-м Лебон, предсказавшей м-м де Помпадур, когда той было девять лет, что она однажды станет любовницей Людовика XV". Впрочем, когда девочке было 9 лет, она еще не была ни маркизой, ни Помпадур. Родившийся 29 декабря 1721 года ребенок женского пола был окрещен под именем Жанны-Антуанетты Пуассон (Jeanne-Antoinette Poisson).

Ее отец Франсуа Пуассон в 1725 году разорился и вынужден был бежать из Франции в Германию. Жена и дети остались на попечении генерального откупщика (Ferme générale) Шарля Франсуа Поля Ленормана де Турнема (Charles François Paul Le Normant de Tournehem), которого молва называла настоящим отцом малютки. Для такого утверждения были веские основания, поскольку мать крошки — красавица Луиза-Мадлен де Лямотт (Louise-Madeleine de La Motte) — не отличалась строгостью нравов.

Когда "рыбка" (по-французски poisson— рыба) подросла, то приемный отец выбрал ей в мужья своего племянника и наследника — Шарля-Гийома Ленормана д'Этиоля (Charles-Guillaume Le Normant d'Étiolles). Произошло это достопамятное событие в 1741 году. Супруг 20-летней Жанны-Антуанетты был владельцем имения Этиоль, расположенного неподалеку от Парижа и Версаля. Подобное местоположение играло на руку плутовке, пытавшейся воплотить предсказание гадалки в жизнь. Изысканно одетая, Жанна-Антуанетта прогуливалась по аллеям парка, когда мимо проезжала королевская кавалькада. Обратить на себя внимание монарха замужняя женщина пыталась еще при жизни прежних его фавориток и любовниц, но все ее усилия и попытки оказались тщетными.

Однажды Людовик XV, возвращаясь с очередной охоты, укрылся от грозы в замке Этиоль. Гостеприимному хозяину он подарил рога убитого им оленя, которые радостный Шарль-Гийом водрузил в своем кабинете. Хотя в его спальне они были бы более уместны, даже не неся в себе никакого символического знака. Дело в том, что французское слово cocu— означающее рогоносца или обманутого мужа, не имеет никакого отношения к ветвистым рогам. Жене Ленормана король галантно подал оброненный ею платок. Этого вполне хватило, чтобы царственный сластолюбец приказал своему камердинеру доставить в его покои мадам Ленорман.

Царственный мужчина все равно прежде всего мужчина со всеми своими преимуществами и недостатками. Первое свидание с ослепительной красоткой кончилось для Луи конфузом. Как он сам выразился, manquer— "дал осечку". Но королевская особа не привыкла долго манкировать амурными делами и уже на следующий раз сумела продемонстрировать свои чувства на широкой постели. Кувырканья с этой девицей приводили короля в восторг, но двор отнесся к новой пассии прохладно. У Жанны-Антуанетты, по ее признанию, с рождения был холодный темперамент и, чтобы не потерять любовь короля, ей приходилось изнурять себя диетой из трюфелей и сельдерея — признанных афродизиаков эпохи барокко.

Жанна-Антуанетта, как и ее мать, была не только красива, но и умна. По крайней мере, у нее хватило ума последовать совету своей матери и сделать все возможное, чтобы закрепиться в Версале в качестве официальной метрессы Людовика XV. Она написала королю слезное письмо, в котором умоляла защитить ее от мести ревнивого мужа. Пока в королевской резиденции для нее готовили апартаменты, к мсье Ленорману был отправлен гонец. Людовик XV одарил свою возлюбленную титулом. Он купил для нее титул маркизы Помпадур, земли в Оверне с 12 тысячами ливров дохода, назначил фрейлиной королевы и во время поста признал "официальной фавориткой".

Став признанной фавориткой, Жанна-Антуанетта тотчас отыгралась на придворных. Она называла герцога де Шона — "мой поросенок", аббата де Берни — "голубь мой", а мадемуазель д'Амбримон — "моя тряпка". В отместку двор хихикал над "орудием труда" королевской любовницы. Она сама была виновата, когда на людях сказала своему бедному родственнику, приехавшему к ней просить денег: "Мой кузен — это простое орудие труда. Что можно сделать таким орудием?"

Напрасно олухи смеялись. Амбиции маркизы Помпадур простирались гораздо дальше королевской спальни — она хотела управлять всем государством. Некоторые историки впоследствии отдавали должное ее уму и способностям и даже называли первой женщиной на посту премьер-министра Франции. В то время представительницы слабого пола не могли занять подобное кресло другим путем, как это стало возможным в эпоху Маргарет Тэтчер. Учитывая, что Помпадур по своему происхождению не относилась к высшей аристократии, то такой оборот и вовсе исключался. Мещаночка на троне изначально вызвала у толпы большую ненависть. Ее раскаты докатились до других стран и пережили века. Спустя столетие русский писатель Салтыков-Щедрин ернически назвал местных шишек и их подруг "помпадурами и помпадуршами".

Выходцы из грязи в князи, когда получают власть, своими поступками часто вызывают насмешки окружающих. Чванство маркизы де Помпадур сделало ее имя нарицательным, но хуже другое. Одно дело из зависти смеяться над причудами выскочек, другое — когда они приносит реальный вред. В политике подобное не редкость и этой участи маркиза де Помпадур тоже не избежала.

Уточнения

Жанна-Антуанетта Пуассон (фр Jeanne-Antoinette Poisson; 29 декабря 1721 — 15 апреля 1764), более известная как маркиза де Помпаду́р (фр. marquise de Pompadour) — фрейлина, хозяйка литературного салона, официальная фаворитка (с 1745) французского короля Людовика XV, которая на протяжении двадцати лет имела огромное влияние на государственные дела, покровительствовала наукам и искусствам.



Людовик XV (фр. Louis XV), официальное прозвище Возлюбленный (фр. Le Bien Aimé; 15 февраля 1710[…], Версаль — 10 мая 1774[…], Версаль) — король Франции c 1 сентября 1715 года из династии Бурбонов.

