Истории любви: личная трагедия сделала Кьеркегора философом

Пусть не покажется странным, но первая страна, где перевели работы датского философа и писателя Кьеркегора (тогда его у нас называли Киргегард), была Россия. Не так много великих датчан мы помним. Навскидку быстрее всего назовем двоих: сказочника Андерсена и мыслителя Кьеркегора. Одного помним с детства, другой приходит в период зрелости.

Фото: commons.wikimedia.org by Неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сёрен Кьеркегор, датский философ

Несмотря на написанный Кьеркегором "Дневник обольстителя", его имя мало знакомо широкой публике. Наверное потому, что автор не балует читателя описанием постельных сцен, а по-взрослому рассуждает о бытии. Полвека в истории страны — с 1800 по 1850 год — давно окрестили датским "золотым веком" (den danske guldalder), когда появилась целая плеяда замечательных деятелей искусства, ученых, философов и теологов. Одна из крупнейших фигур той эпохи, безусловно, Сёрен Обю Кьеркегор (Søren Aabye Kierkegaard). Будущая мировая знаменитость появилась на свет в Копенгагене 5 мая 1813 года.

На момент рождения сына его отец Микаэль Педерсен (Michael Pedersen Kierkegaard,1756-1838), происходивший из бедных крестьян Ютландии, был крупным торговцем шерстью в датской столице. Служанка Ане Сёренсдаттер Лунд (Ane Sørensdatter Lund Kierkegaard, 1768-1834) стала его второй женой и матерью Сёрена. По слухам, отец согрешил с горничной, пока его законная супруга лежала на смертном одре. В секретных записях Сёрена Кьеркегора исследователи обнаружили признание, что его отец посещал публичных девок и заразился сифилисом, который по наследству передался сыну.

Биографию Серена Кьеркегора трудно писать из-за отсутствия внешних событий в его жизни. Зато она была богата исключительными внутренними коллизиями. В судьбе философа была лишь одна женщина — Регина Ольсен (Regine Olsen), в которую он был влюблен и даже помолвлен. Девушка из приличной семьи была на десять лет моложе Кьеркегора, но он искренне полюбил ее и начал ухаживать. В какой-то момент меланхолик не выдержал и добился согласия родителей девушки на ее брак. Буквально на второй день будущий пастор понял, что совершает роковую ошибку и начал предпринимать шаги, чтобы как можно мягче разорвать помолвку.

В результате сознательных проволочек с его стороны помолвка была отменена. Автобиографическое произведение "Дневник соблазнителя" целиком посвящен его отношениям с Региной. Об этой "своеобразной любви" Кьеркегора вспомнил Альбер Камю (Albert Camus), когда анализировал эпизод с Фридой из "Замка" Кафки. "Он открывает в ней нечто, выходящее за пределы его разумения, причем одновременно понимает, что именно отсутствие этого "нечто" делает его навсегда недостойным Замка", — писал французский писатель и философ, указывая на сомнения Серена быть настоящим семьянином.

По мнению исследователя Пола Стратерна (Paul Strathern), причина подобного отношения к обрученной женщине коренилась в сексуальной импотенции Кьеркегора. Как следствие врожденной венерической болезни. По крайней мере один раз пьяный Кьеркегор посетил бордель. В его записных книжках найдена библейская цитата с последними словами распятого Христа, произнесенными им на кресте, и загадочный комментарий: "Боже мой, Боже мой… (Для чего Ты меня оставил?)… Это чертово хихиканье…"

В другом месте Кьеркегор сокрушается, что ему "было отказано в физических качествах, которые необходимы для полноценной жизни человека". В других местах он часто говорит о "занозе, впившейся в его плоть", а однажды даже упоминает "дисгармонию между его телом и душой".

Отпущенные ему Господом 42 года земной жизни Кьеркегор прожил бобылем и без женщин. Никогда не состоявший в браке мыслитель не был и политическим человеком. Ему оказался полностью чужд как патриотизм, так и национализм, завладевший датским обществом в период всеобщего подъема европейского национализма в период наполеоновских войн.

Датско-прусская война 1848-1850 гг., названная в датской историографии Трехлетней войной (Treårskrigen), прошла для Кьеркегора незамеченной. Зато его частенько можно было видеть в ложе Датского королевского театра (Det Kongelige Teater), где у любомудра был постоянный абонемент. Поклонник оперы получил разностороннее гуманистическое образование. Этот эрудит увлекался не только произведениями античных авторов, но и прекрасно знал современную ему немецкую классическую философию.

В своей ранней философской работе "Или-или" (Enten — Eller) Кьеркегор писал: "Главная задача человека не в обогащении своего ума различными познаниями, но в воспитании и совершенствовании своей личности, своего Я".

На путь самопознания Кьеркегора может быть и подтолкнули взаимоотношения с отцом и Региной Ольсен, но сам путь он проделал без посторонней помощи. Интерес к творчеству философа, пропавший на время, вновь возродился с появлением модного увлечения учением Фрейда. Популяризации идей Кьеркегора способствовала феноменология Эдмунда Гуссерля (Edmund Husserl). Затем появился экзистенциализм, включивший в число своих предшественников и незаурядного датского мыслителя.

Уточнения

Сёрен О́бье Кьеркего́р (дат. Søren Aabye Kierkegaard ( датский: [ˈsœːɐ̯n̩ ˈɔˀˌpy ˈkʰiɐ̯kəˌkɒˀ] ); 5 мая 1813, Копенгаген, Датско-норвежская уния — 11 ноября 1855, Копенгаген, королевство Дания) — датский философ, лютеранский теолог, поэт и религиозный писатель, которого многие считают первым философом-экзистенциалистом.



Любо́вь — чувство, свойственное человеку, глубокая привязанность и устремлённость к другому человеку или объекту, чувство глубокой симпатии.

