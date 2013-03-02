Арап Петра Великого: несчастливая любовь Абрама Ганнибала

Замечательный фильм Александра Митты "Сказ про то, как царь Петр арапа женил" с Владимиром Высоцким в главной роли и музыкой Альфреда Шнитке до сих пор не сходит с наших экранов. При всех многочисленных достоинствах, у картины есть один большой недостаток — она не имеет никакого отношения к подлинной истории и любви Абрама Петровича Ганнибала.

Фото: flickr.com by Tintazul, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Обручальные кольца

Когда Петр Великий скончался, его крестнику шел 29-й год и он еще не помышлял о женитьбе. Похождения Ибрагима, показанные в начале фильма "Сказ про то, как царь Петр арапа женил" в жанре лубка, более соответствуют исторической действительности. Вот только не ограничивались они одним Парижем. Когда молодой инженер вернулся из французской столицы, император присвоил ему звание поручика Преображенского полка. Сам Петр был его капитаном. Молодой человек экзотического вида, которому покровительствует сам Государь, вызывал острое любопытство женского пола. А темпераментный афророссиянин обучился у французов не только точным наукам, но и поднаторел в амурах, как тогда называли любовные похождения.

Сразу же оговоримся, что крестник Петра был недюжинным инженером и вообще очень толковым человеком. Отставной капитан французской армии, прекрасно владевший французским языком, привез из Парижа библиотеку, которая по объему вошла в первую двадцатку книжных собраний России своего времени. Она насчитывала немногим менее 400 томов. В основном это были труды по математике, фортификации, артиллерии, географии, истории и "Коран" во французском переводе. Среди модной беллетристики нашлось место античной и французской классике. Попадались и редчайшие экземпляры. Семен Степанович Гейченко, бывший директор дома-музея Ганнибала в Петровском, в качестве примера приводит издание 1687 года книги Гуго Гроция De Jure Belli ac Pacis ("О праве войны и мира") с автографом кардинала Мазарини и его личной печатью.

Безусловно, молодой человек в самом расцвете сил даром времени тоже не терял. Грыз гранит науки и постигал науку страсти нежной. Свидетельства дошли до потомков в эпистолярном наследии Абрама. Корреспонденция шла из Кронштадта в Петербург. Вот образчик африканских страстей, выплеснувшихся на бумагу: "Комплимент не велик, да жалобен, не много пишу, да много силы замыкаю. Кокетка, плутовка, ярыжница, княжна Яковлевна, непостоянница, ветер, бешеная, колотовка (драчливая, сварливая женщина. — Ред.), долго ли вам меня бранить, своего господина, доколе вам буду терпеть невежество, происходящее из ваших уст, аки из пропасти бездна морского, волю вам даю теперь до моего приезда, прости, моя Дарья Яковлевна, сударышня глупенькая, шалунья Филипьевна…"

Арап Петра Великого не был заурядным бабником и жуиром. Документы и современники единодушно говорят, что женщины для Абрама Петровича были на втором плане. Сперва — дело! И он успевал многое: работать в Кронштадте, читать лекции кондукторам (офицеры по инженерным, строительным или другим ведомствам), заправлять императорским кабинетом и библиотекой, писать учебник по геометрии и фортификации. В этом крестник был сродни по духу своему крестному отцу.

Скончался Великий Петр, почила в бозе его супруга императрица Екатерина Первая, пал всесильный Меньшиков, сославший любимца своего государя в дальний Тобольский гарнизон, наступили другие времена. На памятнике "Тысячелетие России" в Великом Новгороде среди 128 фигур выдающихся личностей российской истории находится фигура сидящего человека — это граф Миних. Губернатор Санкт-Петербурга, член Военной коллегии, директор работ в Кронштадте в чине генерал-аншефа был директором общего управления артиллерией и начальником инженерной части и нуждался в толковых людях. Этот влиятельный при дворе Анны Иоановны придворный и вытащил тобольского майора Абрама Петрова. Миних когда-то работал рука об руку с Ганнибалом и имел возможность оценить инженерный талант и эрудицию русского африканца. Среди военных инженеров своего времени Абрам Петрович был одним из самых толковых. Тут авторы фильма ни на йоту не погрешили против истины.

В 1730 году Абрам вернулся в столицу. Императрица пожаловала его чином инженер-капитана — это было повышение, вероятно сделанное по рекомендации Миниха. В первые дни по приезду Абрам познакомился с капитаном галерного флота Андреем Диопером. Между ними возникла взаимная симпатия. Петр привлек этого грека из Амстердама на русскую службу еще в 1698 году, когда арапчонок еще под стол пешком ходил. Старшая капитанская дочь к моменту знакомства папаши с чернокожим офицером уже вышла замуж, младшая, Евдокия, жила в отчем доме.

Евдокию Диопер современники считали писаной красавицей и немудрено, что пылкий Ганнибал воспылал нешуточной страстью и решил покончить со своим холостяцким бытом. Когда Абрам попросил руки девушки, старик Диопер дал свое согласие. Не ведал он, что его дочь тайно влюблена во флотского поручика Александра Кайсарова. Евдокия, узнав о сватовстве крестника Петра, решительно запротестовала, однако ни словом не обмолвилась о любви к поручику. Мол, жених — "арап и не нашей породы".

В отличие от благородного героя Высоцкого из фильма, подлинный арап не оробел от препятствия и невестиного "каприза". Молодая вынуждена была согласиться с отцовской волей. Вечером 17 января 1731 года в церкви Святого Симеона Богоприимца состоялась церемония венчания Абрама Петровича Ганнибала и Евдокии Андреевны Диопер. Накануне свадьбы Евдокия отдалась Кайсарову.

В марте молодожены поехали к новому месту службы Абрама Петровича — в Эстляндию, в Пернов (ныне Пярну). Безутешный поручик Кайсаров в тот же месяц был переведен в Астрахань. Жизнь с нелюбимым мужчиной сразу не задалась. Красавица заглядывалась на статных кондукторов. В небольшом городке в доме некой мещаночки Моор (Морши, как значится в документах) у Евдокии завязался роман с одним из подчиненных мужа.

Некий Шишков был местным казановой. До прибытия Ганнибалов он познакомился со взрослой дочерью мещанки Моор, соблазнил девушку, пообещал на ней жениться и обманул. Морша пожаловалась начальству, которое распорядилось "учинить наказание на теле, да тем дело и покончить". Одного битого Шишкова Евдокия Ганнибал не променяла бы на двух небитых. Вскоре Пернов, где проживало менее четырех тысяч человек населения, судачил о красавице гречанке, которая наставляла рога мужу-мавру. В феврале 1732 года Абрам Петрович, до которого прежде доходили лишь слухи о неверности жены, получил прямые доказательства.

Но еще раньше, осенью 1731 года, разразился другой скандал. У гречанки и арапа родился белокурый и белокожий ребенок. Абрам Ганнибал признал свое отцовство. Девочку назвали в честь матери — Авдотьей. Преподаватель в инженерной школе, русский офицер Абрам Петрович Ганнибал написал рапорт на имя своего начальника, фельдмаршала Миниха с просьбой отставки по состоянию здоровья. Миних, сам некогда будучи в летах Ганнибала, тоже просился в отставку по семейным делам. Он прекрасно понимал капитана Абрама Петрова, однако члены Сената посчитали, что место Ганнибала сейчас именно в Пернове.

28 февраля арап направляет в канцелярию жалобу на своего ученика кондуктора Шишкова. Он также обвиняет жену в блуде и попытке отравления. Следствие начали сразу. Все свидетели подтвердили свои показания. Призналась и Евдокия. В течение месяца она продолжала "жить у мужа и только в конце марта того же года взята была в канцелярию. Ее посадили на Госпитальный двор, где обычно заключались осужденные".

Настоящая любовь и настоящая семья у Петрова Абрама появится несколько позже. И в череде его многочисленного потомства окажется чудесный правнук — великий русский поэт.

Уточнения

Абра́м (Ибраги́м) Петро́вич Ганниба́л (около 1696, Абиссиния или Камерун — 14 [25] мая 1781, Суйда, Санкт-Петербургская губерния, Российская империя) — русский военный инженер, генерал-аншеф. Приёмный сын Петра I, прадед Александра Пушкина.



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