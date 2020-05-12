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Автор Любовь Степушова

Среднюю школу надо копировать у финнов

Общество » Семья » Воспитание

Различными организациями Финляндия признана самой успешной в области школьного образования. Главный лозунг "финской мечты" — "Равный доступ к качественному образованию". Главные принципы — монополия государства на школы, индивидуальный подход к ученику, престиж профессии учителя. Но РФ идет по другому пути — пути США, Англии и других. Почему?

Финляндия в последние годы неизменно занимает первое место и в рейтинге "Международной про­граммы по оценке образовательных достижений учащихся" (PISA) и влиятельной исследовательской компании The Economist Intelligence Unit (аналитическое подразделение британского журнала Economist) как страна, имеющая самый высокий уровень среднего образования. Пятнадцатилетние финские учащиеся существенно опережают учащихся других стран, показывая значительное превосходство в естественных науках. Согласно проведенной оценке, они примерно на 50-60 баллов опережа­ют среднюю оценку (около 500 баллов) учащихся других стран.

Откровенно слабые оценки, согласно рейтингу Unit, показывают учащиеся средних школ США (17 место), Франции (25), России (20). После Финляндии последующие четыре места занимают страны Востока — Южная Корея, Япония, Китай, Гонконг, Сингапур, и, конечно, в этих системах решающую роль играет врожденное усердие учеников, дисциплина и интенсивная система заучивания и повторения материала. В чем кроется успех финской модели рассказал в своей книге "Финские уроки: что может дать миру финская реформа образования" ("Finnish lessons: what can the world learn from educational change in Finland?") Пэзи Салберг (Pasi Sahlberg), директор научно-исследовательского центра при министерстве образования страны.

По его мнению, самым важным условием успеха является обеспечение равного доступа к образованию для всех граждан страны. И это невозможно сделать без соответствующей роли государства. В тех странах, где в образовании нет монополии государства, не может быть обеспечен принцип равенства. Частные, "закрытые" школы с одной стороны, и школы нищие, то есть государственные — c другой, ведут к дискредитации этого принципа. В Финляндии, как известно страны скандинавской модели социализма, реформа образования началась в 70-е годы прошлого столетия с изданием закона об обязательном девятилетнем школьном образовании. Были ликвидированы частные школы, разработана национальная программа подъема уровня и качества обучения. Равный доступ обеспечивался не только "национализацией" школ, но значительными бюджетными вливаниями. Кроме того, была обеспечена государственная преемственность в политике, исключены метания от одной тактике к другой. Салберг называет национальную систему образования — воплощением "финской мечты".

Далее — вторая часть лозунга. Качество образования, как пишет Салберг, в значительной степени зависит от качества подготовки преподавательского состава. Было сделано все возможное, чтобы профессия учителя стала одной из самых престижных в стране. Каждый год примерно один из пяти абитуриентов рассматривают профессию педагога в средней школе в качестве первого варианта своей карьеры. Поступающих в вузы на учебные программы для учителей в десять раз больше, чем мест. Кадры готовят лучшие университеты страны, и молодые специалисты, приступая к работе, получают солидную зарплату, государственные льготы, в том числе льготный кредит на покупку жилья.

По мнению Салберга, в Финляндии к ребенку относятся как к индивидуальности, этому способствует небольшое количество учеников в классах (5-15 человек), и, конечно, огромные бюджетные затраты, признается чиновник. Обучение в средней школе призвано выявить склонность ребенка к той или иной профессии и сделать его жизнь интересной. К сожалению, пишет Салберг, во многих странах тенденция к внедрению тестирования преподавателей и учеников привела к скуке, монотонности, индифферентности к процессу обучения. Вопреки расхожему мнению о том, что современные технологии являются частью нашей жизни, и должны внедряться в школах, финская школа не стремиться накачать ученика компьютерными знаниями и практикой. Учителя в Финляндии используют эти технологии очень по-разному. Некоторые — крайне редко, другие чаще, и здесь нет каких-то рекомендаций. Главное понять, что владение компьютером — это инструмент, а не цель. Цель — педагогика, общение, выявление интересов ученика.

Опыт Финляндии показал, что можно построить альтернативную модель той системе, которая существует в Соединенных Штатах, Англии, полагает Салберг (добавим, что теперь и в России!). "Во- первых, мы показываем, что реформы образования, управляемые потребностями рынка, где в фокусе находится конкуренция и приватизация образования, не являются лучшим способом повышения качества и равенства в образовании. Во-вторых, важно сосредоточить внимание на благополучии детей и обучении в раннем детстве. Только здоровые и счастливые дети будут хорошо учиться. В-третьих, опыт Финляндии показал, что равные возможности также приводят к повышению качества обучения", — сказал чиновник в интервью Globo.

Может ли пригодиться этот опыт России? Ведь реформа в школе должна стать залогом победы над бедностью и стать символом социальной справедливости. Увы, пока мы не видим этого стремления. И в этом большую роль играет элита страны. Элита России (богатые люди и высшие чиновники) нацелена на сдерживание быдла и сохранение своей власти, поэтому она не идет на внедрение финской модели и будет следовать по пути США и других стран Запада, элита которых преследует те же цели. Введение ЕГЭ, якобы обеспечивающее равный доступ к образованию, оказалось профанацией. Среднее образование в России приватизируется, коррумпируется, о профессии и статусе учителя государство думает по остаточному принципу. Эта тенденция по ликвидации равного доступа просматривается и в высшей школе (вспомним хотя бы историю

с реорганизацией "неэффективных" вузов). Под вывеской объединения "качественных" вузов с "некачественными" будет повышена плата за обучение, что ликвидирует ручеек талантливой молодежи, которая не смогла купить ЕГЭ или набить руку на тестировании.

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Темы финны финляндия образование средняя школа система образования
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