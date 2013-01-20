Адмирал и метресса: история любви Нельсона и леди Гамильтон

Леди Гамильтон — метресса адмирала Нельсона и муза художника-портретиста Джорджа Ромни. Она переходила из рук в руки: Гревиль, Гамильтон, Нельсон… Когда не стало лорда Нельсона, исчезла и Эмма Гамильтон, хотя пережила своего знаменитого любовника на десять лет. Об этой скандальной особе писали романы и снимали фильмы, а через сто лет после ее смерти поставили оперетту.

Фото: commons.wikimedia.org by Dorotheum, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Адмирал Нельсон и леди Гамильтон в Неаполе

Эми Лайон (Amy Lyon) была дочерью кузнеца из Честера Генри Лайона и служанки Мери Лайон, урожденной Кидд (Kidd). Родившуюся в конце апреля девочку крестили 12 мая 1765 года, а спустя месяц скончался отец. Вдова с ребенком уехала в родную деревню, где поселилась у своей матери Сары Кидд. С шести лет Эми развозила на ослике уголь, а в двенадцать стала нянькой в доме деревенского врача, хирурга Хоноратуса Ли Томаса (Honoratus Leigh Thomas). По прошествии года Эми подалась в Лондон.

О ее жизни в столице сохранились настолько противоречивые сведения, что очень сложно разобраться, где ложь, а где правда. Возможно, Эми устроилась продавщицей в ювелирный магазин, одной из клиенток которого была дама сомнительной репутации. Она обратила внимание на смазливое личико Эми и предложила ей поступить к ней компаньонкой. По поводу потери Эми невинности рассказывают, что она решила помочь своему родственнику, которого против его воли забрали в матросы, и обратилась к его начальнику.

Лондонцы тогда были без ума от шарлатана Джеймса Грэма (James Graham), который обучался искусству магнетизма в Париже у самого Месмера. Шотландский знахарь читал увлекательные лекции о вечной юности, продавал талисманы и лекарства. Неподалеку от набережной Темзы между Royal Terrace и театром "Адельфи" (Adelphi) Грэм основал Temple of Health - "Храм здоровья", выдаваемый им как медицинское учреждение. В этом по сути борделе состоятельные, но бесплодные супружеские пары за умеренную плату ложились в "небесную кровать", чтобы восстановить свои способности к оплодотворению и зачатию. Эмма позировала у него то под видом Гебы или Ювенты, богини юности, то изображала героинь древности от Медеи до Клеопатры. Ее обнаженные прелести были призваны пробуждать у мужчин угасшие желания, а ее искусство драпироваться в древнегреческие одежды ввело моду на античные покрывала.

Красоту тела Эммы по достоинству оценили английские художники сэр Джошуа Рейнольдс (Joshua Reynolds) и Томас Гейнсборо (Thomas Gainsborough) и великий немецкий поэт Иоганн Вольфганг фон Гете (Johann Wolfgang von Goethe). Навсегда она покорила сердце портретиста Джорджа Ромни (George Romney), сделавшись моделью в его мастерской. Вдохновленная таким признанием, Эми решила податься в актрисы. Однако драматург Ричард Бринсли Шеридан (Richard Brinsley Sheridan), выслушав ее декламацию, сказал, что она не годится для сцены. Наверное, было настолько плохо, что ирландец Шеридан забраковал английский девушки, которая выросла в Уэльсе.

В 1781 году она свела знакомство с богатым, молодым денди сэром Гарри Фезерстонхо (Harry Fetherstonhaugh), который пригласил ее погостить на великолепной вилле своего отца в Сассексе. Там Эмма задержалась на полгода. Поскольку там часто бывала мамаша Гарри, то свою любовницу великосветский хлыщ поселил в удаленном на несколько миль коттедже. Эми швыряет деньги на наряды и удовольствия, становится лихой наездницей и временами танцует нагишом на столе. Метресса опостылела своему любовнику, и когда в декабре 1781 года тот узнал, что Эмма ждет ребенка, то поспешил расстаться с ней. Она вернулась не в Лондон, а в родную деревню Харден (Hawarden). Там Эмма подарила жизнь маленькой Эми. Она рассылает письма своим лондонским знакомым с просьбами о помощи. Они написаны с многочисленными орфографическими ошибками и свидетельствуют, что красотка Эми была почти безграмотной.

Профессором Хиггинсом по отношению к Эмме-Галатее выступил сэр Чарльз Гревилл (Charles Greville). Тонкий знаток искусства с большим вкусом обустроил загородный домик, где тихо и одиноко жила его пассия. Эмма обучалась правописанию, музыке, пению и много читала. Едва ли не единственным ее развлечением было дважды в неделю посещать мастерскую Ромнея. Портретист успел закончить 24 портрета Эммы и еще создал бесчисленное количество набросков. Художника Эмма называла "отцом".

Гревилл решил поправить свои дела женитьбой на богатой наследнице и подумывал, как устроить судьбу уже надоевшей любовницы, как в Лондон вернулся его дядя, английский посланник в Неаполе, лорд Уильям Дуглас Гамильтон (William Douglas Hamilton). Бонвиван, спортсмен, веселый и умный собеседник, танцор, певец, скрипач и археолог, дипломат Гамильтон был очарован красотой и шармом Эммы. В свой день рождения — ей исполнился 21 год — 26 апреля 1786 года Эмма с матерью приехала в Неаполь. Лорд Гамильтон поселил двух женщин, словно это были дамы из высшего общества, в палаццо Sessa, великолепной резиденции британского посла.

"Вы не можете себе представить, — писала Эми Гревиллю, — насколько сэр Уильям добр ко мне. Он делает все возможное, чтобы видеть меня счастливой. Он никогда не обедает вне дома. По правде говоря, с моего приезда он меня покидает не чаще, чем моя тень. Право, я сердита, что не могу составить его счастья. Я могу только быть вежливой и любезной. И в самом деле, я с ним мила, как только могу. Но я и Ваша, Гревилл. Вам одному могу я принадлежать, и никто не займет Вашего места в моем сердце". В ответ Чарльз советует ей быстрее сделаться любовницей его 55-летнего дяди. Возмущенная подобным цинизмом любимого человека, Эми написала ему: "Если Вы меня доведете до крайности, я женю его на себе".

Свою угрозу Эмма осуществила 6 сентября 1791 года, когда в Лондоне обвенчалась с лордом Гамильтоном. Накануне своей свадьбы она пришла проститься со своим "папашей" Ромнеем, а через день после бракосочетания супруги Гамильтон отбыли в Италию. По пути они заехали в Париж, где уже находившаяся под неусыпным надзором императрица Мария-Антуанетта тайно вручила Эми письмо к своей сестре, неаполитанской королеве Марии-Каролине (Maria Karolina). Такое поручение открывало перед Эммой двери Неаполитанского дворца. В короткое время Эми и Мария-Каролина подружились.

22 сентября 1798 года весь Неаполь торжественно встречал победителя при Абукире, адмирала Горацио Нельсона (Horatio Nelson). Эми познакомилась с Нельсоном за три месяца до триумфа флотоводца. 29 сентября по случаю дня рождения Нельсона Эмма устроила грандиозный праздник. В письме жене адмирал писал, что к званому обеду было приглашено человек 80 гостей и не меньше 1740 гостей присутствовали на балу. При этом произошел инцидент. Восемнадцатилетний пасынок Нельсона публично упрекнул своего приемного отца в измене супруге с леди Гамильтон. Последняя кампания несколько расстроила здоровье Горацио, и он с радостью принял приглашение леди Гамильтон отдохнуть в Кастель-Маре.

Когда дела службы заставляли Нельсона покидать Неаполь, то в свое отсутствие он передавал власть Эмме Гамильтон. Однажды она приняла депутацию от острова Мальты и удовлетворила их просьбы. По просьбе Нельсона, гроссмейстер мальтийского ордена, российский император Павел I в декабре 1799 года прислал ей мальтийский крест. Но вскоре лорда Гамильтона отозвали с поста посланника в Лондон. Нельсон последовал за своей любимой. До Вены их провожала Мария-Каролина. В столице Великобритании Эмму Гамильтон встретили неприязненно.

31 января 1801 года леди Гамильтон родила Нельсону дочь Горацию (Horatia). Осенью того же года Нельсон купил Мертон Плэйс (Merton Place), небольшой ветхий дом в предместье нынешнего Уимблдона. Там он открыто жил с Эммой, сэром Уильямом и матерью Эммы, этот ménage à trois, "брак на троих", не оставил равнодушной общественность. Газеты писали о каждом ее движении, сообщали, какие наряды она носит, как декорирован ее дом и даже меню званого обеда. Однако былая красота от нее уходила — Эмма располнела. Нельсону не нравилась активная общественная жизнь, которую жаждала его возлюбленная. Эмма отклонила предложение мадридской Королевской оперы петь за деньги на ее сцене. Леди Гамильтон и Нельсон попытались начать новую, тихую жизнь.

В апреле 1803 года лорд Гамильтон умер на руках у Эммы и Нельсона. Состояние лорда перешло к его единственному наследнику, сэру Гревиллю, а жене достались лишь вещи и единовременная сумма. Две недели спустя после похорон Гревилл попросил Эмму подыскать себе другое пристанище. Возмущенный его поведением Нельсон дарит Эмме Мертон Плэйс и выдает ей ежемесячную ренту. В начале 1804 года она родила Нельсону второго ребенка. Девочка умерла вскоре после рождения. От отчаяния Эмма стала играть на деньги. Если Горацио получит развод, то она могла бы выйти за него замуж.

Перед знаменитым Трафальгарским сражением, оказавшимся для адмирала последним, Нельсон к своему завещанию добавил еще один пункт: "Единственную милость, которой я прошу у своего Государя и у своей родины, это забота о судьбе леди Гамильтон и маленькой Горации". Правительство проигнорировало просьбу народного героя. Щедрой рукой наградили вдову и родственников Нельсона, а его любимая женщина и дочь оказались на грани нищеты. Почти год Эмма провела в долговой тюрьме. В 1811 году умерла ее мать, бывшая всегда с ней и заслужившая уважение всех знакомых Эммы. Спасаясь от кредиторов, леди Гамильтон с дочерью Горацией бежала во Францию. В январе 1815 года Эмма заболела бронхитом, который перешел в воспаление легких. Над постелью умирающей висели два портрета — матери и Нельсона. Рыдавшая у ее смертного ложа Горация никогда публично не признается, что была дочерью Эммы Гамильтон.

Уточнения

Виконт (с 1801; с 1798 года — барон) Гора́цио Не́льсон (англ. Horatio Nelson; 29 сентября 1758, Бёрнем-Торп, графство Норфолк — 21 октября 1805, мыс Трафальгар, Испания) — британский флотоводец, вице-адмирал (1 января 1801). Командующий британским флотом в ходе триумфальных для англичан Абукирского и Трафальгарского сражений. Национальный герой Великобритании.



Эмма леди Гамильтон (англ. Emma, Lady Hamilton; 26 апреля 1765, Честер — 15 января 1815, Кале) — британская натурщица и певица, мим, куртизанка, любовница британского вице-адмирала Горацио Нельсона.

