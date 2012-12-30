Перикл и мудрая гетера: история любви афинского аристократа Перикла и гетеры Аспазии

Связь государственного мужа с элитной проституткой — и в наши дни пища для скандала. Когда же общество было подчинено более строгой иерархии, существование таких отношений было игрой на грани фола, хотя совсем не преступлением. Тем не менее, всегда находились те, кто нарушал правила приличия. Афинский аристократ Перикл женился на гетере Аспазии.

Фото: https://www.metmuseum.org/art/collection/search/10482 by Фредерик Эдвин Чёрч (1826–1900), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Парфенон

Заключить законный брак с Аспазией или Аспасией Перикл не мог не только из-за ее профессии, но и по причине того, что она происходила из Милета. Само по себе это не давало потомству права на афинское гражданство. По иронии Клио (музы истории), в 451 году до н. э. по инициативе самого Перикла был издан закон, утверждавший, что только тот, у кого оба родителя являются афинянами, может считаться полноправным гражданином этого полиса.

С юридической точки зрения брак Перикла и Аспазии, даже освященный всеми необходимыми религиозными церемониями, все равно рассматривался бы как сожительство. Перикл не спешил жениться на любимой женщине и по другим причинам. Разница в возрасте, составлявшая почти четверть века, не имела никакого значения. Почти пятидесятилетний государственный деятель был женат, имел двоих сыновей. Гармонии в семье не было — Перикл откровенно увлекался красивыми женщинами, а супруга была ревнива не меньше самой богини Геры, устраивавшей бурные сцены Зевсу-Олимпийцу.

Супруги расстались — жена Перикла вскоре вышла замуж, он привел в свой дом молодку Аспазию. Перикл не торопился связать себя узами Гименея по причине происхождения своей любимой. Отец гетеры Аксиох был всего-навсего купцом, а не знатным гражданином Милета. Афиняне по-настоящему уважали только людей благородного звания, которое нельзя было ни купить, ни добиться демагогией.

Закон не препятствовал сожительству, но брак таким парам был заказан. Древние греки или эллины были снисходительнее нас к тем согражданам и землякам, у кого были любовные шашни с девицами легкого поведения или секс с мальчиками. В отличие от вечных затворниц — законных жен — гетеры, как правило, были прекрасно образованы. Аспазию считали мудрой женщиной не только жители Афин, но и самый выдающийся философ античности — Сократ.

В биографии Перикла Плутарх, со ссылкой на занимавших первое место государственных деятелей и даже философов, называет Аспазию "незаурядной женщиной". Не только женские чары и красота, но изысканный вкус и тонкий ум пленили выдающегося деятеля Афин Перикла. "Что касается Аспасии, то, по некоторым известиям, Перикл пленился ею как умной женщиной, понимавшей толк в государственных делах, — свидетельствует Плутарх. — Да и Сократ иногда ходил к ней со своими знакомыми, и ученики его приводили к ней своих жен, чтобы послушать ее рассуждения, хотя профессия ее была не из красивых и не из почтенных: она была содержательницей девиц легкого поведения". И далее: "многие в Афинах искали ее общества ради ее ораторского таланта".

Афинские мужья никогда не демонстрировали своих чувств к женам так, как это делал Перикл, на глазах у всех целовавший Аспазию, когда уходил из дома и когда возвращался. Дело не ограничивалось внешними ласками. Вскоре после переезда к Периклу Аспазия родила сына. По закону сын оказывался незаконнорожденным, зато в честь отца его назвали Периклом. Над влюбленной парой потешались тогда многие, особенно резвился популярный комедиограф Кратин. В одном из его произведений со сцены раздавались такие слова: "Отвратительная похоть породила его Геру — Аспазию, наложницу с собачьими глазами".

Богиню Геру называли "волоокой", поскольку глаза коровы считались красивыми и полными грусти. Глаза собаки свидетельствовали о бесстыдстве. Кратин называл Аспазию "новой царицей Омфалой". Оскорбительный намек на миф — в плену у этой царицы в течении года служил Геракл. Облаченный в женское платье герой, вместо совершения подвигов, прял у ног Омфалы. О действительном влиянии Аспазии на Перикла историкам ничего доподлинно неизвестно.

Враги Перикла пошли еще дальше хлестких характеристик и пакостных сравнений. Аспазию обвинили в безбожии и сводничестве, в ее доме якобы свободнорожденные замужние женщины встречаются с Периклом. По греческим законам женщины не могли выступать в общественном месте, Аспазию на суде защищал сам Перикл. Во время выступления он настолько расчувствовался, что даже расплакался. Сами по себе слезы на глазах греческих мужчин не считались зазорными, равно как и их публичная демонстрация. Тем не менее ранее никто не видел слез у Перикла. Обвинения с Аспазии сняли.

Сразу после смерти Перикла Аспазия связала свою судьбу с торговцем скотом, человеком ничтожным и низкого происхождения Лисиклом, которому впрочем прочили будущее вождя партии демократов. По свидетельству Плутарха, стать первым человеком в Афинах он смог "потому что жил с Аспасией после смерти Перикла". Спешка объяснялась внешними обстоятельствами. Войной и ненавистью к ней, как к иностранке. Кроме того, молодому Периклу в год смерти отца еще не исполнилось 18 лет и нужно было обеспечить его будущее.

Однако новый покровитель погиб на следующий год после смерти Перикла-старшего. Потребовался специальный указ, по которому незаконнорожденному сыну Перикла было даровано афинское гражданство и право на наследование имущества отца. Оба старших сына Перикла умерли от эпидемии (от которой сойдет в могилу и сам старый стратег) еще при его жизни. Младшего Перикла приговорят к казни, но случится это почти через двадцать лет.

Уточнения

Пери́кл (др.-греч. Περικλῆς, от περί + κλέος, — «окружённый славой»; примерно 494/493—429 годы до н. э.) — древнегреческий государственный деятель, один из «отцов-основателей» афинской демократии, знаменитый оратор и полководец.



Аспа́сия или Аспа́зия (др.-греч. Ἀσπασία, дословно «ласковая»; родилась около 470 года до н. э., Милет — умерла, по одной из версий, после 400 года до н. э.) — древнегреческая гетера, возлюбленная Перикла, с которой связывают становление Афин как культурного центра Эллады.

