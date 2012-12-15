Истории любви: роман, который пережила Серова с писателем Симоновым, бывает раз в жизни

Авторы документальных фильмов и биографических статей про советскую кинозвезду Валентину Серову льют крокодиловы слезы, оплакивая спившуюся женщину, бывшую первую красавицу страны, безвременно ушедшую в 57 лет. Все мы кончаем смертью, а вот такого красивого романа, какой пережила Серова с писателем Константином Симоновым, дай-то бог, чтобы был хотя бы у трети плакальщиков. Счастье всегда скоротечно, но может быть мы и живем ради этого преходящего мига?

Фото: commons.wikimedia.org by Alina Vozna, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Патриаршие пруды в Москве

Валентина Половикова всего год была женой "сталинского сокола", участника гражданской войны в Испании, Героя Советского Союза Анатолия Серова, но навсегда сохранила фамилию своего первого мужа. Они расписались 11 мая 1938 года, после восьми дней знакомства. В народе говорят, кто женится в мае, тот будет всю жизнь маяться. Их совместная жизнь оказалась очень короткой. Во время испытаний новой модели самолета, в день годовщины своей свадьбы, летчик погиб. Валентина осталась с сыном Толей, которого она назвала в честь супруга. Мальчик родился через три месяца после гибели отца. На торжественном приеме в Кремле Сталина видели сидящим между двумя вдовами летчиков — Серовой и Чкаловой.

Популярность актрисе принесла роль в фильме "Девушка с характером". Однако большую часть времени Серова проводила на сцене московского Театра рабочей молодежи (ТРАМ), нынешнего "Ленкома". "Впоследствии она вспоминала, что ей очень мешал один из зрителей. На каждом спектакле "Зыковых" этот молодой человек с букетом цветов сидел в первом ряду и испытующим взором следил за ней. Как позже выяснилось, он не пропускал вообще ни одного ее спектакля. Это был начинавший тогда входить в моду поэт Константин Симонов. Ему было 24 года", — рассказывал известный театровед Виталий Вульф.

Пик взаимоотношений между поэтом и актрисой пришелся на самый расцвет таланта обоих. В 1941 году Валентина снялась в самом популярном своем фильме "Сердца четырех", правда, до зрителя эта лента дошла только через три года. И тогда уже вся страна знала в лицо музу Симонова. В январе 1942-го главная газета страны "Правда" опубликовала стихотворение Константина Симонова "Жди меня", а потом и сборник стихов Симонова "С тобой и без тебя", посвященных Валентине Серовой. Для очень многих фронтовиков стихотворение "Жди меня" на всю жизнь осталось одним из самых любимых. Стихотворение Симонова "Жди меня" и одноименный фильм 1943 года, где сыграла Серова, в годы Великой Отечественной войны имели не только огромный успех, но и оказали большое влияние на моральный дух защитников Родины. Стихи поэта переписывали, их заучивали наизусть и посылали своим любимым. Они оказались созвучными для поколения молодых людей военного времени.

Когда Валентина Серова в составе концертной бригады приехала, чтобы выступить перед ранеными в госпитале, который располагался в столичном комплексе зданий Тимирязевской сельскохозяйственной академии, там на излечении находился генерал-лейтенант Константин Рокоссовский. 8 марта 1942 года командующий 16-й армией Западного фронта получил осколочное ранение в бою под Сухиничами и сначала попал в госпиталь Козельска, а оттуда — в Москву. Бывший адъютант маршала Б. Н. Захацкий писал: "Константин Константинович очень любил свою жену и был ей верен. Случай с Серовой — особая история. И то, как она закончилась, лишний раз доказывает величайшую порядочность Рокоссовского и его глубокую любовь к семье. Но вообще-то не стоит подробно исследовать интимные моменты из жизни таких людей". И мы не будем. Вполне возможно, что слухи о своем "романе" с военачальником распускала не чуждая амбициям красавица. Будто бы своей дочери Маше Серова говорила: "Как актрису меня могут забыть, но Героя Советского Союза Серова, поэта Константина Симонова и маршала Рокоссовского будут помнить всегда. И мое имя всегда будет рядом с ними".

В 1943 году Симонов сделал предложение Серовой. Очевидцы и биографы отмечают, чтововзаимоотношенияхсупруговбылоневсегладко. УАнатолияСерованесложилисьотношениясотчимомиСимонов настоялна том, чтобы отправить юношу в интернат. После войны, несмотря на рождение у Валентины и Константина долгожданного ребенка — дочери Маши, все сильнее проявлялось пристрастие актрисы к алкоголю. "Что с тобой, что случилось? — спрашивал в одном из писем жену Симонов. — Почему все сердечные припадки, все внезапные дурноты всегда в мое отсутствие? Не связано ли это с образом жизни? У тебя, как я знаю, есть чудовищная русская привычка пить именно с горя, с тоски, с хандры, с разлуки…" Диагноз дочери был точнее и душевнее: "Она не умела терять".

Актриса Римма Маркова, дружившая с Серовой и делившая с ней одну гримерку на двоих, вспоминала: "Представьте себе: послевоенная Москва, лето, жара жуткая стоит. Из театра в шикарном сиреневом платье выпархивает Валя с букетом цветов и садится в открытую машину. А какой она доброй была, все время кому-то то квартиру выбивала, то больницу, то пенсию. Константин Симонов, бывший тогда ее мужем, написал пьесу "Доброе имя". Я играла в этом спектакле. После премьеры Симонов устроил банкет в "Метрополе". А потом мы приехали в квартиру Симонова и Серовой на улице Горького. В лифт все не поместились, и Симонов пошел пешком. На каждой лестничной клетке он подходил к лифту, открывал дверь, тот останавливался, и Симонов говорил: "Валя, скажи, что любишь меня". Серова отвечала: "Ни-ког-да!" Лифт проезжал еще один этаж, Симонов снова подходил к двери: "Ну скажи, что любишь". А Валентина Васильевна стояла на своем: "Ни за что!" Вошли в их огромную, в пол-этажа наверное, квартиру. Валя эффектно так туфли с ног сбросила и упала на диван. Она когда выпивала, у нее становились алыми уши. И вот сидит красавица блондинка, ушки алые, глаза горят. А Симонов смочил салфетку холодной водой, нежно положил ей на лицо. И начал читать стихи…"

Стихами Симонова к Серовой зачитывалась самая читающая в мире страна, но ей одной поэт и драматург слал нежные письма: "Верю как никогда в счастье с тобой вдвоем. Нет причин вне нас самих для того, чтобы его не было — были и уменьшились, и сейчас кажется мне, что нет их, и не смеют они быть. Скажи, что так, скажи, что я прав. Я так скучаю без тебя, что не помогает ничто и никто — ни работа, ни друзья, ни попытки трезво думать".

Кольца зеленого змия все сильнее обхватывали мать и сына. Анатолий стал хроническим алкоголиком и рано умер, на полгода опередив Валентину Васильевну. Симонов не выдержал: "Люди прожили четырнадцать лет. Половину этого времени мы жили часто трудно, но приемлемо для человеческой жизни. Потом ты начала пить… Я постарел за эти годы на много лет и устал, кажется, на всю жизнь вперед". Супруги расстались. С работой не клеилось, красота уходила и в довершении всего удар — у Валентины Серовой забрали дочь. Когда суд лишил заслуженную артистку РСФСР и лауреата Сталинской премии родительских прав, Машу взяла на воспитание бабушка, Клавдия Михайловна. Из-за внучки она даже судилась с родной дочерью.

Симонов старался забыть о своей бывшей жене. Подчеркнуто вежлив был с дочерью Машей, никогда не произносил имени Валентины. Но… Когда режиссер Алексей Герман готовился снимать по сценарию Симонова фильм "Двадцать дней без войны", Алла Демидова сделала себе грим Серовой, Симонов разозлился и требовал, чтобы актрису сняли с роли. Нину Николаевну сыграла Людмила Гурченко. Фильм вышел на экран в 1976 году.

За две недели до наступления Нового года, 11 декабря 1975 года, труп Валентины Серовой был найден в ее разворованной московской квартире. Константин Симонов был в Кисловодске и на похороны не приехал, но прислал 58 красных гвоздик. Незадолго до его смерти дочь привезла к нему в больницу архив Валентины Серовой. На следующее утро Симонов сказал: "Прости меня, девочка, но то, что было у меня с твоей матерью, было самым большим счастьем в моей жизни… И самым большим горем…"

Уточнения

Константи́н Миха́йлович Си́монов (имя при рождении — Кирилл; 15 [28] ноября 1915, Петроград, Российская империя — 28 августа 1979, Москва, СССР) — русский советский прозаик, поэт, драматург, киносценарист, общественный деятель, журналист и военный корреспондент.



Валенти́на Васи́льевна Серо́ва (урождённая Половикова; 23 декабря 1917 (по другим данным 10 февраля 1919) — 11 декабря 1975) — советская актриса театра и кино; заслуженная артистка РСФСР (1946), лауреат Сталинской премии II степени (1947).

