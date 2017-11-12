Истории любви: Льва Троцкого и Фриду Кало связал яркий, но мимолетный роман

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Роман Льва Троцкого и Фриды Кало, при всех своих особенностях, доказывает, что одному талантливому человеку не нужен другой талант. В любви достаточно обыденного человеческого счастья, а гений — это для других. Не понимают, как одна звезда может находиться в окружении блеклых созданий, когда рядом столько равноценных созвездий. Между "равными" всегда будет спор, в "слабейшем" трудно заметить конкурента. Закавыченные слова нужно понимать относительно. Ведь "сильный" в одном — обязательно слабак в другом, и наоборот.

Фото: http://etatsetempiresdelalune.blogspot.com/2014/09/au-dessous-du-piolet.html by Неизвестный автор, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Прибытие Льва Троцкого в Мексику

Изгнанник Троцкий приехал в Мексику по приглашению художника-монументалиста Диего Риверы. Льва Давидовича и его вторую жену Наталью Седову поселили в имении жены художницы Фриды Кало "Азуль". Голубым домом его называли из-за высокого голубого забора. В этом наследственном особняке в 1907 году родилась Магдалена Кармен Фрида Кало-и-Кальдерон — впоследствии известная художница Фрида Кало.

Девятого января 1937 года она с группой друзей и единомышленников русского революционера встречала Троцких в порту мексиканском Тампико, поскольку Диего Ривера находился в больнице из-за заболевания почек. Гости и встречавшие погрузились в специальный президентский поезд El Hidalgo ("Благородный"), который помчался в Мехико. Затем компания дружно пересела в автомобиль и в сопровождении полицейского эскорта на мотоциклах отправилась в столичный пригород Койоакан, где стоял полутораэтажный Голубой дом.

Бес вселился в ребро Льва Троцкого задолго до того, как поседела его борода. Правда, то был бес одержимости революцией. Среди знойной природы другого континента у борца за свободу появился другой шаловливый "бесенок". Последняя любовная интрижка Троцкого звалась Фридой. Сама Фрида за глаза называла обладателя бородки-эспаньолки "маленьким козлом". На обращение cabrón - "козел" — у испанцев такая же ответная реакция, как и у российских уголовников, мол, за козла ответишь. Автор биографии Троцкого, Георгий Чернявский, пишет, что Фрида "вряд ли испытывала серьезные чувства к Льву, но увлеклась им как человеком знаменитым". Сама Фрида, в отличие от своего мужа Риверы, на тот момент еще не добилась успеха.

Далее Георгий Чернявский отмечает: "Она стремилась при помощи адюльтера с "учителем" своего мужа как-то унизить Диего, отомстить ему за многочисленные измены. Как юноша, Троцкий бегал за ней по патио (понятно, это был скорее шуточный бег, ибо быстро Фрида не могла передвигаться). Позволив себя поймать, она уводила его в собственную спальню с огромной ортопедической кроватью, поначалу вроде бы для того, чтобы полюбоваться висевшими там ее произведениями".

Мы уже писали о взаимоотношениях Фриды и Риверы. Там же говорилось о тяжких недугах Фриды, которая в молодости попала в страшную аварию, сделавшую ее инвалидом. Такая женщина с мощной энергетикой и талантом не могла не понравится Троцкому.

Не нужно думать, будто бы хромоножка воротила нос от пылкого любовника, потому что тот стремительно приближался к 58 годам. У Фриды тоже был свой "бесенок", в просторечии называемый "двустволкой", более корректно выражаясь, — она была бисексуалкой. Потогонные конвульсии Диего с другими бабами она заглушала алкоголем или отдавалась особям обоего пола. Масштаб Троцкого никак не вписывался в это прокрустово ложе любви, похоти, пьянства или мести неверному мужу.

Пикантность ситуации усиливалась присутствием за общим обеденным столом Натальи Седовой, которая не понимала английского языка — словесного мостика между двумя влюбленными. Супругу Троцкого напрягало часто встречавшееся в беседе кодовое слово love, звучавшее из уст Фриды и Льва. Помнится, насмешник Бомарше советовал, что достаточно знать лишь одно английское выражение — god-dam ("Черт возьми!"). В XX веке стараниями Голливуда зрители выучили на два словечка больше — shit и fuck. Но даже Миша Задорнов не шутит, когда говорит, что их "лав" произошло от нашего "любовь". Наталье не нужно было заглядывать в словари, чтобы понять, ее Лев рассуждает не о своей ненависти (т.е. любви, но с обратным знаком) к Сталину. О похождениях революционера с левым уклоном судачила охрана и прислуга.

Летом 1937 года Лев Давидович объяснился с Натальей Ивановной. Супруги решили расстаться на время и обдумать рассыпавшийся паззл их совместной жизни. Конечно, уехал мужчина. Наталья осталась жить в "Голубом доме". Кало приезжала ко вторично изгнанному Троцкому, жившему на гасиенде правительственного чиновника Ландеро, друга Риверы, всего один раз. Фрида примчалась с табором своих друзей и подруг. Поговорить наедине им так и не удалось. Лев принимает решение.

Троцкий много писал об искусстве, и не только о русской литературе (пассаж о творчестве Есенина: "Самой ходкой тканью поэзии — в век машинизированной текстильной индустрии — становится богородицын плат"), но и, например, о выставках венского Сецессиона. Однако куда как больше он писал о революции и политике. Муза-Фрида удовлетворяла в постели, но не годилась для большого полотна, как картина Делакруа "Свобода на баррикадах". Художница-хромоножка сама чего хочешь нарисует.

Молодо-зелено, погулять велено, произнес в сердца Лев Давидович и взялся за перо. Писал он не любовнице, а жене законной, не стесняясь в выражении своих чувств прибегать к ненормативной лексике. В послании 19 июля 1937 года Троцкий попросил прощения у жены так крепко, искренне и прямолинейно, что она его окончательно простила. Письмо это дошло до наших дней, но, увы, цитировать его в приличном издании нельзя.

Вход в Койоакан снова был открыт для Троцкого. По возвращении Лев объяснился с Фридой. В это время она написала своей подруге, что "очень устала от старика", называя "стариком" Льва Давидовича. Троцкий попросил свою любовницу вернуть ему его письма к ней под предлогом, что они могут попасть в руки чекистов. Близкое окружение обеих супружеских пар не замедлило сделать вывод. И те, и другие устали от похождений и предпочли своих законных жен и мужей.

7 ноября 1937 года Фрида подарила своему бывшему любовнику автопортрет "Между портьерами" с надписью "Льву Троцкому с глубокой любовью я посвящаю эту работу". Льву Давыдовичу к тому времени настолько безразлична стала Фрида и ее мазня, что при переселении из Голубого дома он попросту забыл взять с собой картину.

Уточнения

Лев Дави́дович Тро́цкий (партийные псевдонимы: Перо́, Антид Ото; имя при рождении — Лев Дави́дович Бронште́йн, имя по документам — Лев Дави́дович Седо́в; 26 октября (7 ноября) 1879, Яновка, Херсонская губерния, Российская империя — 21 августа 1940, Койоакан, Мексика) — российский революционер, активный участник российского и международного социалистического и коммунистического движения, советский государственный, партийный и военно-политический деятель, основатель и идеолог троцкизма (одного из течений марксизма).



Фри́да Ка́ло де Риве́ра (исп. Frida Kahlo de Rivera), или Магдале́на Ка́рмен Фри́да Ка́ло Кальдеро́н (исп. Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderón; 6 июля 1907, Койоакан — 13 июля 1954, Мехико), — мексиканская художница, наиболее известная автопортретами.

