Истории любви: Жюли Рекамье и Шатобриана связывала глубокая любовь зрелых людей

Более 200 лет назад в Лионе появилась на свет девочка Жюли. Миловидная и к тому же умница, она не оставила бы своего следа в истории, если бы не посетители ее парижского салона и не влюбленные в нее мужчины. Мадам Рекамье полностью соответствует афоризму, что женщину можно оценить по мужчине, которого она любит. Несмотря на сплетни, она любила и была любима. Не оставив потомства, госпожа Рекамье осталась в памяти многих людей.

Фото: Réunion des Musées nationalaux by Франсуа-Луи Дежюин (1786-1844), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Комната мадам Рекамье в Аббатстве-о-Буа

Жюли родилась в среду 3 декабря 1777 года. На следующий день девочку крестили в приходской церкви Сен-Пьер-э-Сен-Сатюрен и нарекли Жанной Франсуазой Жюли Аделаидой Бернар (Jeanne Françoise Julie Adélaïde Bernard), но впоследствии она стала известной как Жюли или, госпожа Рекамье (Julie, или Madame Récamier). Первые два имени — Жанна и Франсуаза — имена крестных, имя Аделаида вошло в моду благодаря трагедии Вольтера. Юлия, или по-французски Жюли, — имя христианской мученицы V века, павшей жертвой короля вандалов Гензериха, особенно почитаемой на Корсике.

Она не сделалась ни писательницей и не играла в политику, подобно своей старшей подруге Жермене, знаменитой мадам де Сталь (Madame de Staël), но о ней не забывают и посвящают ей книги и статьи. При жизни ее портреты рисовали самые востребованные и талантливые художники своего времени Давид, Жерар и Гро. Она была красавицей, но при этом не была la femme fatale - роковой женщиной. И уж тем более не была красавицей безжалостной — La Belle Dame sans Merci. Госпожу Рекамье отличала доброта, доброжелательность к окружающим ее людям. Даже отвергнутые ею любовники, как литератор Бенжамен Констан (Benjamin Constant) и прусский принц Август, не возненавидели эту женщину.

Мадам Рекамье одинаково находила общий язык с влюбленными в нее юным Ампером (сыном великого ученого) и с немолодыми Баланшем и Констаном. Долгое время (почти 30 лет) у нее продолжалась связь с автором "Замогильных записок", виконтом Франсуа-Рене Шатобрианом (François-René, vicomte de Chateaubriand). В ее парижском салоне блистали самые гениальные писатели, классики мировой литературы: Ламартин, Стендаль, Мериме, Бальзак. В отличие от своей ветреной подруги мадам де Сталь, госпожа Рекамье не растратила часть своего дара на пустые любовные увлечения и политические интрижки.

24 апреля 1793 года невесте не исполнилось еще и 16-ти, а ее супругу, известному банкиру Жаку-Розу Рекамье, было уже 42, сыграли свадьбу. Ходили слухи, что жизнь финансиста в дни революции находилась в опасности и он пожелал, чтобы его капитал в случае смерти достался матери Жюли, в которую он был некогда влюблен. Имущество казненных на гильотине, за некоторым исключением, не подлежало конфискации — это ведь была не пролетарская революция, а буржуазная. Даже отношения между супругами биографы описывали как чисто отеческие. Фиктивные браки и разводы в ту поры не были редкостью во Франции.

Однако эти узы Гименея имели один существенный нюанс, который Проспер Мериме назвал "форс-мажором". Жак-Роз Рекамье был отцом своей юной жены Жюли. И она, оставшаяся после брака жить с матерью, об этом тоже знала. "Если брак был фиктивным, то не было и инцеста, — пишет французский биограф госпожи Рекамье, писательница Франсуаза Важнер (Françoise Wagener). — Жюльетта Рекамье не Ослиная Шкура, не принцесса, преследуемая отцом-извращенцем. Рекамье, напротив, осыпал ее щедротами, по малейшей просьбе она тотчас получала какие-нибудь платья цвета Луны или Солнца. Он баловал ее, как ребенка". И все-таки. В бурный период Директории, когда все высшее французское общество пустилось во все тяжкие и как грибы после дождя появлялись нувориши — мадам Рекамье не носила вызывающих бриллиантов, предпочитая украшать свой туалет скромными жемчугами. Добавим, детей у "супругов" не было. Остальное не наше дело.

Второй "спотыкач" в жизни мадам Рекамье — это ее дружба с мадам де Сталь. Избегая употребления прилагательного "лесбийская", эта дружба между двумяженщинами, однаизкоторыхбыланаделенамужскимскладомхарактера, адругая являлась воплощенной грацией, также вызывала кривотолки. Единственная дочь барона де Неккера, министра финансов и кредитора французского короля Людовика XVI, обладательница крупнейшего состояния в Европе и всего лишь подающая блестящие надежды, но еще не состоявшаяся жена банкира, Рекамье — по-своему умна, но она не не семи пядей во лбу, как ее подруга. Примадонна, которая на десять лет старше "старлетки", пытающейся выйти в большой свет. К тому же Жермена де Сталь (англичане бы назвали ее "синим чулком") отличалась не только толщиной кошелька папаши, но и свои "умом и сообразительностью". В 22 года эта наследница идей Просветителей опубликовала свои "Письма о сочинениях и характере Жан-Жака Руссо" и сделала себе имя в литературных кругах.

У де Сталь тоже был брак, не принесший ей по-женски удовлетворения. Эта авторитарная госпожа любила мужчин, но вряд ли могла вдохновить их. Мадам Рекамье познакомилась с ней, когда той было немногим больше 30-ти. Как утверждали древние китайские мудрецы: "Мужчина и в 50 лет не теряет интереса к женщинам, а женщина в 30 лет уже теряет привлекательность". Жермена познакомила свою подругу Жюли с Шатобрианом, которому уже исполнилось 50 лет.

О любви двух юных существ Шекспир произнес, что "нет повести печальнее на свете". Что же можно сказать о любви зрелых мужчины и женщины, которые не познали радости рождения общего ребенка? Как правило, наиболее преданными друг другу до гроба остаются пары, не имеющие детей. Герои античных мифов Филемон и Бавкида, православные покровители семьи и брака святые Петр и Феврония не имели детей. Любовь женщины зачастую переключается с любимого человека на зачатое от него дитя. Это приговор любви. Не зря эллины изображали Амура в виде малыша с крылышками. Он ранит стрелами Любви, на кончике которых его семя. Божок клонирует себя. Одним выстрелом мальчик-Эрот убивает сексапильность Венеры и мужественность мачо-Марса. Вся страсть женщины отдана сосущему ее грудь малышу, но не его производителю. Другое дело, когда между влюбленными нет тщедушного тельца.

В отношения Рекамье и Шатобриана вмешивалось много постороннего и посторонних. Рене не был верен своей пассии и к тому же был женат. К хозяйке салона постоянно кто-то "клеился". 24-летний Люсьен Бонапарт, брат Наполеона, пытался покорить, по его словам, "красавицу из красавиц". Он забрасывал ее письмами, которые подписывал именем "Ромео". Шатобриан находил это "достойным насмешки". Жюли при случае вернула юнцу его первое послание, посоветовав найти более серьезное применение его талантам. Люсьен из Ромео прикинулся гетевским Вертером, покончившим с жизнью из-за неразделенной любви. Жюльетта была в отчаянии от своих женских чар, но тут из Египта вернулся генерал Бонапарт. Спустя месяц после 18 брюмера Люсьен бисерным почерком написал своей чаровнице 13-страничное письмо, озаглавленное "Прощание". Впоследствии отставной "Ромео" окажет немало услуг мадам Рекамье. Он будет счастлив во втором браке и родит девятерых детей…

Шатобриан скончался в 1848 году, Жюльетта, присутствовавшая при его кончине, вскоре присоединится к нему. Незадолго до окончательного ухода Рене она приходила к больному возлюбленному почти слепая. Мадам Рекамье перенесла операцию и осторожно ступала по ступенькам с повязкой на глазах. Катаракту удалил влюбленный в Жюли доктор Балланш. Прошло чуть больше месяца и кудесник умрет от воспаления легких. Принявший последнее причастие священник, выходя из комнаты умирающего, воскликнул: "Этот человек — ангел!". Балланш всю свою жизнь любил только Жюли и умер девственником. Доктор Балланш был похоронен в склепе Рекамье и Бернаров на кладбище Монмартр. Незрячие глаза Жюльетты исторгали лишь слезы. Повторные операции на ее глазах успеха не имели.

Госпожа Рекамье покинула этот мир 11 мая 1849 года, собрав на церемонию своих похорон весь столичный бомонд. Ахилл Девериа (Achille Devéria) нарисовал портрет 71-летней старушки на смертном одре: красота ее осталась нетронутой.

Уточнения

Франсуа́ Рене́ де Шатобриа́н (фр. François-René, vicomte de Chateaubriand; 4 сентября 1768[…], Сен-Мало, Королевство Франция — 4 июля 1848[…], Париж, Франция) — французский писатель, политик и дипломат, ультрароялист, виконт, пэр Франции, консерватор, один из первых представителей романтизма.



Жюлье́т или Жюли́, Рекамье́ (фр. Juliette (Julie) Récamier), полное имя — Жанна Франсуаза Жюльетт Аделаида Рекамье, в девичестве Бернар (фр. Jeanne Françoise Juliette Adélaïde Bernard), известная как мадам Рекамье (3 декабря 1777, Лион, Франция — 11 мая 1849, Париж) — французская писательница, хозяйка знаменитого салона, который был интеллектуальным центром Парижа, объединявшим, начиная с периода правления Директории и до июльской монархии, многих знаменитостей политического, литературного и артистического мира.

