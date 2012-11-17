Маэстро и изменчивые музы: на протяжении всей недолгой жизни Паганини сопутствовали любовные скандалы

11:35 Your browser does not support the audio element. Общество Семья Истории любви

Самый легендарный скрипач в истории европейской музыки — Никколо Паганини. Музыкальных записей этого композитора и исполнителя не существует, но тем острее слушатель осознает, что второго такого Паганини не будет никогда. На протяжении всей недолгой жизни маэстро ему сопутствовали любовные скандалы. Была ли в жизни Паганини любовь к женщине, которая превосходила бы его любовь к музыке?

Фото: Бонэмс by Джон Уиттл (работал в Престоне, начало XIX века), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Портрет Никколо Паганини (1782-1840)

Никколо Паганини (Niccolò Paganini) родился 27 октября 1782 года в Генуе. Впрочем, сам Никколо предпочитал убавлять себе два года, утверждая, что он появился на свет в 1784 году. И подписывался он по-разному: Niccolò, или Nicolò, а иногда — Nicolа. Со своим первым концертом Паганини выступил тринадцатилетним подростком.

Постепенно красивый мальчик, который покорил генуэзскую публику 31 июля 1795 года, превращался в нескладного юношу с нервными жестами. Получился "гадкий утенок" наоборот. С годами его лицо приобрело мертвенную бледность, ввалившиеся щеки пересекли преждевременные глубокие морщины. Лихорадочно блестевшие глаза глубоко запали, а тонкая кожа болезненно отзывалась на любое изменение погоды: летом Никколо обливался потом, а зимой покрывался испариной. Его костлявая фигура с длинными руками и ногами болталась в одежде, словно у деревянной марионетки.

"Постоянные упражнения на инструменте не могли не вызвать некоторых искривлений торса: грудь, довольно узкая и круглая, по свидетельству доктора Беннати, в верхней части впала, и левая сторона, оттого что музыкант все время держал здесь скрипку, стала шире правой; перкуссия прослушивалась лучше с правой стороны - результат перенесенного в Парме плеврального воспаления легких, - пишет биограф Паганини итальянка Мария Тибальди-Кьеза (Maria Tibaldi-Chiesa). - Левое плечо поднималось намного выше правого, и, когда скрипач опускал руки, одна оказывалась намного длиннее другой".

При такой внешности о пылком итальянце еще при его жизни ходили самые невероятные слухи. Выдумали историю, будто бы за убийство жены или любовницы музыканта заключили в тюрьму. Ходили слухи, что на его скрипке якобы оставалась только одна, четвертая, струна, и он научился играть на ней одной. А в качестве струны он использует жилы убитой женщины! Поскольку Паганини прихрамывал на левую ногу, судачили, будто бы он долго сидел на цепи. На самом деле еще не опытный юноша-музыкант был типичным генуэзцем, который азартно отдавался своей страсти: будь-то игра в карты или флирт с хорошенькими девушками. К счастью, от карточной игры он вовремя сумел излечиться. Чего не скажешь о любовных похождениях Паганини.

О первой пассии Паганини известно очень мало. Ее имя и место их встреч Никколо не назвал даже своему другу. В расцвете своей молодости Паганини уединился в тосканском имении некой знатной дамы, которая играла на гитаре и передала Никколо свою любовь к этому инструменту. За три года Паганини написал 12 сонат для гитары и скрипки, которые составляют второй и третий его опусы. Словно очнувшись от чар своей Цирцеи, Никколо в конце 1804 года бежит в Геную, чтобы снова взять в руки скрипку.

Любовь к таинственной тосканской подруге, а через нее и к гитаре помогла музыканту. Иное расположение струн, чем на скрипке, сделало пальцы Паганини удивительно гибкими. Став виртуозом, музыкант перестал интересоваться гитарой и лишь изредка писал для нее музыку. А вот такой привязанности как к этой знатной даме, которая, вероятно, была старше него, Паганини никогда не испытывал ни к одной женщине. Впереди его ждала полная приключений жизнь бродячего музыканта и одиночество…

Женщины в ней тоже появлялись. Много лет спустя Паганини расскажет своему сыну Акилле, что у него был роман со старшей сестрой Наполеона, великой герцогиней Тосканской Элизой Бонапарт, которая была на тот момент государыней Лукки и Пьомбино. Элиза наградила скрипача титулом "придворного виртуоза" и назначила капитаном личной гвардии. Надев пышный мундир, Паганини получил, в соответствии с дворцовым этикетом, право появляться на торжественных приемах. Связь с некрасивой, но умной женщиной, к тому же сестрой самого французского императора, тешила тщеславие Никколы. Скрипач возбуждал ревность Элизы, которая на пять лет была старше Паганини, гоняясь за юбками.

Однажды Паганини заключил пари. Он взялся продирижировать целой оперой с помощью скрипки, на которой будут всего две струны — третья и четвертая. Он выиграл пари, публика неистовствовала, а Элиза предложила музыканту, "сделавшему невозможное на двух струнах", сыграть на одной струне. 15 августа, в день рождения императора Франции, он исполнил сонату для четвертой струны под названием Наполеон. И снова оглушительный успех. Но успех у "своих" дам уже прискучил Паганини.

Как-то проходя мимо одного дома, он приметил в окне смазливое личико. Некий цирюльник вызвался помочь маэстро устроить любовное свидание. После концерта нетерпеливый любовник на крыльях любви помчался в назначенное место. У распахнутого окна, глядя на луну, стояла девушка. Увидев Паганини, она принялась кричать. Тогда музыкант вскочил на низкий подоконник и спрыгнул вниз. Позднее Никколо разузнал, что та девушка потеряла рассудок из-за неразделенной любви, и по ночам все время смотрела на луну, надеясь, что оттуда прилетит ее неверный возлюбленный. Сводня рассчитывала обмануть душевнобольную, но она не приняла гения музыки за своего парня.

После трех лет пребывания при дворе Элизы, Паганини испросил у нее разрешение удалиться в отпуск. Начались его странствования по городам Италии.

В 1808 году в Турине Никколо познакомился с любимой сестрой императора, очаровательной 28-летней Полиной Бонапарт. Как и ее сестра, она тоже была старше него, но только на два года. От туринцев Полина получила ласковое прозвище Красная Роза, в отличие от Белой Розы — Элизы. В букете Паганини появился еще один роскошный цветок.

С ранней юности красавица была довольно ветреной и Наполеон поспешил ее выдать замуж. После смерти супруга, генерала Леклерка, Полина вышла замуж за князя Камилло Боргезе — мужчину привлекательного, но не соответствовавшего требованиям темпераментной корсиканки и к тому же глупого. Муж настолько раздражал Полину, что вызвал приступы неврастении. Любители чувственных утех, Полина и Никколо, приятно проводили время в Турине и в замке Ступиниджи. Их страстные натуры быстро воспламенились и так же быстро охладели. Когда у музыканта случилось сильное расстройство желудка, Полина подыскала ему замену.

Слухи о "долгих годах тюрьмы", в которой якобы просидел Паганини — чистый вымысел, но основанный на реальных событиях. В сентябре 1814 года скрипач выступал с концертами в Генуе, где в его объятия бросилась 20-летняя Анджелина Каванна. Это была не любовь, а похотливая связь и о ней стоит в двух словах сказать, чтобы развенчать один из мифов, связанных с именем Никколо Паганини. Несмотря на имя Анджелина, что на итальянском означает "ангелочек", госпожа Каванна оказалась потаскухой, которую родной отец за разврат выгнал из дому.

Сделавшись любовницей скрипача, Анджелина вскоре забеременела. Биограф маэстро Тибальди-Кьеза указывает, что это еще не доказывает отцовство Паганини, так как девушка "продолжала встречаться и с другими мужчинами". Никколо взял ее с собой в Парму, а весной отец Анджелины вернулся с ней в Геную, и 6 мая 1815 года по обвинению в похищении и насилии над его дочерью Паганини арестовали. В заключении музыкант пробыл до 15 мая.

Спустя пять дней Паганини в свою очередь подал в суд на портного Каванна, чтобы заставить его выплатить компенсацию. Младенец умер в июне 1815 года. Процесс закончился 14 ноября 1816 года решением не в пользу скрипача, которого обязали уплатить три тысячи лир Анджелине Каванна. За несколько месяцев до судебного постановления Анджелина вышла замуж за человека по фамилии… Паганини. Вот правда, он не был музыкантом и родственником скрипача. Однофамильца звали Джованни Батиста.

"Свобода, — сказал Паганини, — наивысшее благо для мужчины". В Венеции он увидел необычайно красивую девушку. Скромную статистку из театра "Сан-Самюэль" звали Антония Бьянки (Antonia Bianchi). Никколо посоветовал ей научиться петь, чтобы она могла выступать на его концертах. И начал платить за ее обучение. В это время в Венеции у Паганини была любовная связь с синьорой Лауреттой, о которой биографам ничего не известно.

В качестве любовницы скрипача Бьянки пробудет дольше чем кто-либо до или после нее. Связь Антонии Бьянки и Никколо Паганини, началась в 1816 году, но она не одна владела его сердцем. Общепризнанной любовницей Бьянка была с 1824 по 1828 год. С Антонией он не расстался раньше, потому что она вынашивала их ребенка. 23 июля 1825 года у Паганини родился сын, которого назвали в честь древнегреческого героя Ахилла, по-итальянски его имя звучит Акилле (Achille). Кроме этого, мальчику дали еще два других тоже звучных имени — Чиро и Алессандро.

На некоторое время отношения Паганини и Бьянки стали нежнее. В письмах скрипача сохранились упоминания о "неистовстве" Антонии, в которое она периодически впадала. Один раз она грохнула об землю футляр и только по счастливой случайности уцелела скрипка, которую спас, "а вернее — выхватил у нее из рук" слуга. В другой раз она прилюдно, будучи в гостях, дала Никколо сильнейшую пощечину и подняла дикий крик.

А Паганини до конца жизни оставался со своим мальчиком и музыкой. Музы — существа изменчивые и преходящие.

Уточнения

Никко́ло́ Пагани́ни (итал. Niccolò Paganini; 27 октября 1782, Генуя — 27 мая 1840, Ницца) — итальянский скрипач-виртуоз, композитор.



Любо́вь — чувство, свойственное человеку, глубокая привязанность и устремлённость к другому человеку или объекту, чувство глубокой симпатии.

