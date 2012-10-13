История любви советской женщины и британского инженера

История любви: ради жены перелетел границу

11:15 Your browser does not support the audio element. Общество Семья Истории любви

Многим известен пилот Матиас Руст из ФРГ, приземлившийся на Красной площади в 1987 году. Но не все знают, что у Руста был предшественник — англичанин Брайан Гровер. Снежной зимой 1938 года он ради любимой женщины Елены перелетел границу СССР. Отчаянного влюбленного схватили сотрудники НКВД и препроводили в тюрьму. Брайану грозило 10 лет лагерей.

Фото: commons.wikimedia.org by Robert Couse-Baker, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Солнце за тучами

Даже те, кто родился 28 мая 1987 года в СССР, на вопрос, кто в этот день приземлился на Красной площади в Москве, непременно ответят — этим пилотом был 18-летний немец из ФРГ Матиас Руст. Однако у нас довольно редко вспоминают о том, что у него был воздушный предшественник. Снежной зимой 1938 года за любимой женщиной Еленой в Советский Союз прилетел улыбчивый англичанин Брайан Гровер (Brian Grover). Молодой и влюбленный инженер-нефтяник рисковал вдвойне. Отправившись за две с половиной тысячи километров от дома на спортивном самолете, едва-едва освоив азы летного мастерства. За незаконный перелет через границу чужого государства ему как минимум грозило десять лет лагерей строгого режима.

Наиболее подробна история любви советской девушки и гражданина Соединенного Королевства изложена в вышедшей в 2009 году книге Out of Russia, которая не переведена на русский язык. Ее автор Джим Рикардс (Jim Rickards) встречался с Брайном Гровером и Еленой Петровной Голиус. С их слов он и написал необычную love story, случившуюся в сталинской России.

Выпускник Кембриджа Брайан Гровер не стал делать военную карьеру, как того хотел его отец, а предпочел работу инженера в нефтяной промышленности. После "черной пятницы" 1929 года, когда разразился мировой экономический кризис, англичанин решил попытать счастья в богатой нефтью Советской России. Офис британской компании находился в Москве и там, после собеседования, инженер должен был заключить контракт. Шли дни. В ожидании, куда и когда следует отправить иностранного спеца, его шеф Стивен Тэлбот (Stephen Talbot) дал Гроверу билет на балет в Большой театр. Оркестр уже начал играть, когда в ложу, где сидел Брайан, вошла женщина в красном платье. Когда она проходила мимо него к свободному месту, от нее пахнуло розовой водой. Дама пришла в театр одна. Без спутника и подруги.

Напуганная ломаной русской речью обратившегося к ней незнакомого иностранца, женщина стремительно выбежала из ложи, оставив в ней свое пальто. Инженер поспешил за русской, догнал ее и положил на ее обнаженные плечи свою куртку. Он извинился за свою бестактность и уговорил вернуться за пальто. Пара театралов по заснеженным столичным улицам добралась до дома Елены. Работавшая медсестрой женщина настолько разнервничалась из-за того, что ей пришлось общаться с иностранцем, что забыла вернуть ему его куртку, в карманах которой находились все его документы. На следующий день Елена все же пришла к Брайану в его гостиничный номер в "Метрополе". Они поужинали в ресторане, мило пообщались, потанцевали и договорились увидится вновь на следующий день.

"Я никогда не был настолько счастлив", — через много лет признавался Гровер. Елена Петровна напротив никак не хотела связываться с иностранцем, который со дня на день должен уехать по работе, а потом и вовсе покинуть страну Советов, чего она не планировала делать. Уже на другой день Гровер должен был улететь в город Грозный, чтобы помочь там установить нефтяные вышки. Елена была настолько ошеломлена, что прекратила всякие контакты с иноземным специалистом. Влюбленный англичанин писал ей письмо за письмом: "Приезжай ко мне, здесь большая нужда в медицинских сестрах и ты быстро найдешь работу!". Голиус получала письма, читала их, но не отвечала.

Дальше произошло как в русской пословице — не было счастья, да несчастье помогло. В Грозном взорвалась одна из нефтяных платформ. Английский инженер сумел справиться с ЧП да так, что о его подвиге восторженно писали советские газеты. Иностранный спец сделался настолько знаменит на одной шестой части суши, что уступал в популярности только Героям Советского Союза, правда, это высокое звание и появится только спустя год. Когда шум вокруг имени Гровера поутих, Елена Петровна приехала у Брайану в Чечню и сказала, что хочет быть с ним. "Я чувствовал себя так, — позже вспоминал англичанин, — как будто мы всегда были вместе".

В СССР всегда косо поглядывали на девушек, крутящих романы с иностранцами, считая их чуть ли не проститутками. 37-летняя русская и 32-летний англичанин решили сочетаться браком. Поскольку Елене не разрешают переезд куда-либо и даже могут не отдать ей ее документы, нужно было что-топридумать.В1933годуБрайанрасторгсвойконтракт, купилгрузовойавтомобильитамсредимешков спряталсвою невесту, которую тайно привез в Москву. Они поженились. Но тут снова незадача. В семье Брайана произошла какая-то трагедия и инженер вынужден был спешно вылететь в Лондон. Когда Гровер собирался вернуться за женой, международная обстановка в очередной раз изменилась — в Советский Союз британца больше не пускали.

Напрасно некогда прославленный в советской прессе зарубежный специалист умоляет советские власти пустить его в Россию. Тщетно. Елена Петровна пытается выехать в Англию — ей отказывают в визе. Брайан находит работу в Персии, надеясь, что сможет пробраться оттуда тайком через границу. За пять лет работы там он так и не смог найти проводника в СССР. Неожиданно пришла весточка от "Лены". Женщина жаловалась на разлуку, было бы лучше, если бы мы забыли друг друга: "Я люблю тебя. Но не быть рядом с тобой, для меня это медленная смерть".

До Брайана доходит, что пришел черед приступать к самым решительным мерам. В начале октября 1938 на летном поле западнее Лондона появился мужчина. Он хочет получить свидетельство на право пилотирования самолетов. Ему объясняют, что учеба может затянуться на долгие месяцы и даже годы, но Гровера это не смущает. Ежедневно он летает, изучает навигацию и летное право. Уже в конце октября у него имеется летное свидетельство. Из оставшихся у Брайана 250 фунтов, за 170 фунтов он покупает старый самолет, а на остатки денег он платит пилоту, который помогает ему перелететь в Стокгольм.

Ранним утром 13 ноября 1938 года Брайан Гровер взлетел с аэродрома Брокоборн по маршруту Амстердам — Бремен — Гамбург — Стокгольм. Каждый город означал место посадки для дозаправки самолета. На последнем этапе перелета надо было пересечь Балтийское море и Финский залив. Навигация осуществлялась по карте из старого школьного учебника. "Было ужасно холодно, мои руки и лицо застыли и одеревенели", — рассказывал Брайан. Ему приходилось лить из термоса горячий кофе на прибор, показывающий уровень топлива, чтобы тот не замерз. Горючее, как и полет, закончилось через шесть часов. Самолет англичанина, на приборной панели которого на серебряной цепочке качался миниатюрный портрет любимой, приземлился на пашне где-то в Калининской области.

На ломаном русском языке он обратился к колхозникам, но был вскоре препровожден в тюрьму НКВД. На Лубянке англичанин показал чекистам свою переписку с советским посольством в Лондоне, из которой следовало, что Гровер желает побыстрее увидеться со своей супругой. В СССР его интересует только одна-единственная женщина, а не государственные секреты великой державы. На третий день к нему в камеру пришли английские дипломаты. С собой они принесли ворох зарубежных газет — от популярной Daily Mail до гитлеровского официоза Völkischer Beobachter, — которые писали о безумном поступке Брайана. Информацию газетчикам передал пилот, летевший с Гровером до Стокгольма.

31 декабря 1938 года Московский городской суд в течение трех часов рассматривал дело Брайана Гровера. Присутствовали представители дипкорпуса и западные журналисты. Перед зданием правосудия стояли "роллс-ройсы" и "бьюики". Подсудимый в своем последнем слове сказал: "Я хочу говорить по-русски, хотя имею переводчик, — сказал Гровер, — хочу потому, что полюбил ваш народ, ваша страна, полюбил моя Елена… Я несколько лет прожил в Россия, работал вместе с русскими и вместе с ними отдыхал. В океан вашего огромного труда есть и моя капля".

Гровера признали виновным. В соответствии со статьей 59 (часть 3, пункт "д") Уголовного кодекса РСФСР ему могло грозить до 10 лет лагерей строгого режима. "Однако суд,- заявил в своей речи председательствующий, — не может пройти мимо мотивов, по которым подсудимый совершил преступление. Суд считает установленным, что подсудимый искренне и горячо полюбил советскую женщину, ответившую ему взаимностью. Их чувство выдержало испытание временем и разлукой и потому заслуживает уважения. Это чувство и явилось причиной, по которой подсудимый прилетел в СССР. Поэтому, руководствуясь статьей 51 УК РСФСР, суд приговаривает Брайана Монтегю Гровера к одному месяцу тюремного заключения с заменой его штрафом в размере полутора тысяч рублей".

Присутствовавшие встретили приговор аплодисментами. За 58 лет совместной жизни у Брайана и Елены родились двое сыновей. Супружеская чета в поисках спокойствия уехала в Южную Африку, где Брайан Гровер занимался фермерским хозяйством. О полете Руста супруги успели узнать. Елена Петровна скончалась в 1991 году. Ей было 94 года. Брайан Гровер умер год спустя.

Уточнения

Любо́вь — чувство, свойственное человеку, глубокая привязанность и устремлённость к другому человеку или объекту, чувство глубокой симпатии.



Брак (производное от глагола брать), или бра́чный сою́з, супру́жество — один из старейших общественных институтов, который упорядочивает межличностные и сексуальные отношения, признаваемый обществом союз между супругами с целью создания семьи, который порождает взаимные права и обязанности брачной пары.

