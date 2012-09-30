Режиссер и его маленькая фея: история любви Федерико Феллини и Джульетты Мазина

10:25 Your browser does not support the audio element. Общество Семья Истории любви

Великий режиссер Федерико Феллини и великая актриса Джульетта Мазина прожили в браке пятьдесят лет. Их союз был счастливым, и это несмотря на все испытания: потерю детей, постоянные измены и творческий нрав Феллини. Из этого мира они ушли практически вместе: Джульетта пережила мужа, который умер в 50-летие их свадьбы, всего на пять месяцев.

Фото: Итальянский фильм Ai Margini della Metropoli by Карло Лиццани / Джанни Ди Венанцо, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Джульетта Мазина, кадр из фильма На окраине большого города

"Замужество для Джульетты оказалось не тем, чего она ждала, — признался однажды кинорежиссер Федерико Феллини. — Оно не принесло ей исполнения заветных желаний. Она ждала от брака детей. Собственного дома. И верного мужа. Я ее разочаровал. Она меня — нет". На самом деле, и Феллини это прекрасно осознавал, Джульетта Мазина не была разочарована их браком. Ну, а в остальном им сказана чистейшая правда.

Профессор музыки Гаэтано Мазина (Gaetano Masina) был одаренным скрипачом, но ради руки прекрасной Анджелы Флавии Паскуалин (Angela Flavia Pasqualin), чтобы ее богатая семья дала согласие на их брак, согласился сменить свою профессию на "более серьезное ремесло". Так всю свою жизнь отец проработал на фабрике по выпуску минеральных удобрений, не забыв рассказать своим четырем отпрыскам, чем он пожертвовал ради любви и семейного счастья. Любовь родителей, которые никогда не ссорились, стала образцом для их детей. Особенно для одной из них. Джулия Анна Мазина (Giulia Anna Masina) родилась 22 февраля 1920 (иногда указывают — 1921) года в небольшом городке провинции Болонья.

Когда девчушке исполнилось четыре года, ее забрала к себе овдовевшая тетушка Джулия, жившая в Риме. Тетя Джулия рассмотрела в племяннице актерский талант и задалась целью воспитать из нее великую актрису. Девочку не отдали сразу в школу, чтобы ненароком не травмировать ее чувствительную артистическую натуру, поэтому школьную программу Джульетта изучала летом под руководством матери-учительницы. Лишь позднее она стала учиться в школе монахинь-урсулинок. У Джулии Анны почти не было друзей среди сверстников. В круг ее общения входили приятели тетушки — поэты, литераторы, актеры и художники.

Во время учебы в Риме, где Джулия Анна изучала искусствоведение, археологию и философию, она играла в студенческом театре. Вместе с дипломом девушка получила приглашение сразу в пять столичных театров. Для совершенствования своей дикции Мазина начала работать на римском радио. Федерико Феллини в то время рисовал карикатуры и писал юмористические рассказы. Однажды он работал над сценарием и в поисках актеров на роли рассматривал фотокарточки, среди которых ему запомнилась детская улыбка Мазины. Он пригласил девушку в шикарный ресторан, предварительно заняв денег на роскошный обед, но Джулия Анна заказывала только недорогие блюда, полагая, что у ее спутника вряд ли водятся деньги.

Федерико всегда полагал, что эта встреча была предопределена судьбой. При этом Мазина рассказывала, что при первой встрече Федерико не произвел на нее особого впечатления, хотя через несколько недель они стали жить вместе в доме тети Джулии, которая из-за этого поссорилась с родителями Джулии Анны. По просьбе Федерико она изменила свое имя на Джульетту. 30 октября 1943 года пара обвенчалась. Обряд происходил на лестничной площадке дома, где они жили. Федерико уклонялся от призыва в армию и опасался появляться в церкви. На извещении о бракосочетании Федерико нарисовал их будущего малыша, спускающегося с небес.

Через несколько недель после свадьбы низкорослая Джульетта, неудачно упав со стремянки, потеряла своего первого ребенка. Вторая беременность в 1945 году, несмотря на мучительные роды, закончилась удачно, но болезненный мальчик прожил всего две недели. Больше судьба не предоставила Мазине счастья стать матерью. "Не плачь, Джульетта, ведь у тебя есть я", — успокаивал безмерно горевавшую жену Феллини. Общая трагедия еще более сплотила их.

В том же году Джульетта подружилась с любимцем всей Италии кинорежиссером Роберто Росселлини (Roberto Rossellini) и добилась своей цели — продвигать талантливого, но лишенного деловой хватки мужа в мир большого кино. Росселини пригласил Феллини сначала на должность ассистента, потом сделал его вторым режиссером, а через три года сам снял фильм по его сценарию. Позже Феллини публично заявлял, что "Росселлини был всего лишь регулировщиком, который помог мне перейти улицу". Но к регулировщику его подвела Мазина.

Не будучи верным супругом, Федерико искренно любил свою Джульетту, ради которой выдерживал настоящие схватки с продюсерами, не горевшими желанием снимать некрасивую, хоть и обаятельную женщину. Дебют Мазины в кино состоялся в 1947 году. В ленте "Без жалости" (Senza pietà) она сыграла роль проститутки Марчеллы — простодушной, с доброй, доверчивой душой. За эту роль она была удостоена "Серебряной ленты". Однако настоящий успех пришел к Мазине спустя семь лет, когда на Венецианском кинофестивале показали фильм Феллини La Strada — "Дорога". Это был их общий успех. За лучшую режиссуру Феллини удостоился на фестивале "Серебряного льва", потом получил "Оскара" в Америке за лучший фильм на иностранном языке. Это произошло впервые в истории вручения этой кинонаграды. За Мазиной, которую критики сравнивали с Гретой Гарбо, закрепилось прозвище "Чаплин в юбке". Сам Чарли Чаплин признался: "Этой актрисой я восхищаюсь больше, чем кем бы то ни было". Именем ее героини Джельсомины (Gelsomina) называли рестораны, конфеты, кукол, модели шляп и пароход.

Следующая лента "Ночи Кабирии" (Le notti di Cabiria) вознесла Джульетту Мазину на недосягаемую высоту. Отныне ее имя навсегда будет вписано золотыми буквами в историю кинематографа. И снова этот шедевр сделал Феллини. Мазине предложили заключать контракт с Голливудом сроком на пять лет, но расстаться с мужем на столь долгий срок было выше ее сил. После провала немецкого фильма Das kunstseidene Mädchen (буквально: "Вискозная девушка", в итальянском прокате — La gran vita — "Большая жизнь") Мазина долгое время не снималась. Теперь ее главной ролью была роль заботливой и любящей жены. И это уже не игра.

Подобно своему отцу она принесла в жертву свой творческий дар, чтобы полностью посвятить себя семье. Ее Федерико обожал городскую суету и она, любившая природу и мечтавшая жить в деревне, продолжала хозяйничать в их доме, в центре Рима. Летние каникулы Феллини предпочитал проводить в родном Римини и она ехала вместе с ним, хотя тамошний климат был ей противопоказан. Джульетта хлопотала не только по дому, она активно участвовала в обсуждении сценариев, выбирала натуру для съемок, занималась подбором актеров и вела трудные переговоры с продюсерами. Когда гениальный режиссер не желал общаться с нужными людьми, то по его просьбе этим занималась супруга.

Когда вдруг жены не оказывалось рядом, говорят, что Феллини мог даже прекратить работу на съемочной площадке. Без поддержки Мазины зрители могли бы не увидеть многих замечательных фильмов выдающегося мастера. Ему вручали заслуженные награды, а Джульетта сидела в зале и плакала от счастья. "Не плачь, Джульетта!" — кричал ей Феллини, помахивая очередным призом. Феллини называл ее "моей маленькой доброй феей" и утверждал, что она занимает в его жизни место, которое у других занимает религия.

Ходят легенды, что даже папарацци (слово вошло в обиход после выхода на экран в 1960 году черно-белого кинофильма Феллини "Сладкая жизнь" (La dolce vita), где был персонаж — фотограф Paparazzo) настолько уважали Мазину, что не размещали в бульварной прессе снимков, на которых Феллини был запечатлен с другими барышнями.

Мазина сыграла в 27 картинах, но ее главным достижением по праву считаются четыре роли в фильмах Феллини. В последний раз она снялась у него в ленте "Джинджер и Фред" (Ginger e Fred). Она старалась оберегать мужа от проблем реальной жизни, и когда у нее обнаружили рак, она ни словом не обмолвилась об этом с Федерико. Пока Феллини лежал в больнице своего родного Римини, Мазина легла в римскую клинику, но кто-то проболтался Федерико, что навещал ее там. Он немедленно отправился в столицу. Они находились в соседних палатах и выписались в один день накануне золотого юбилея со дня их свадьбы.

Вечером 30 октября 1993 года супруги пришли из ресторана, где прошло их первое свидание, и у Феллини случился инсульт. Режиссер скончался в день пятидесятилетия со дня их свадьбы, так и не узнав, что его Джульетта смертельно больна. Мазина умерла через пять месяцев.

Супруги по-прежнему неразлучны. Они покоятся в общем склепе на кладбище в Римини. Надгробный памятник, выполненный в форме двух соприкасающихся парусов, установлен по проекту известного миланского скульптора Арнальдо Помодоро (Arnaldo Pomodoro).

Уточнения

Федери́ко Фелли́ни (итал. Federico Fellini; 20 января 1920[…], Римини, Эмилия-Романья — 31 октября 1993[…], Рим) — итальянский кинорежиссёр и сценарист. Обладатель пяти премий «Оскар» и «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля.



Джульетта Мази́на (итал. Giulietta Masina; 22 февраля 1921, Сан-Джорджо-ди-Пьяно, Италия — 23 марта 1994, Рим), урождённая Джулия Анна Мазина (итал. Giulia Anna Masina) — итальянская кино- и театральная актриса, супруга кинорежиссёра Федерико Феллини, получившая прозвище «Чаплин в юбке».

