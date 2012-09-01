Дагмар и умирающий царевич: первый жених будущей императрицы Марии Федоровны не дожил до свадьбы

13:33 Your browser does not support the audio element. Общество Семья Истории любви

Жизнь датской принцессы Дагмар, вошедшей в российский императорский дом Романовых под именем Марии Федоровны, отмечена многими потерями. Она пережила убийства своих сыновей, царя Николая II и младшего сына Михаила. Еще двое сыновей умерли ранее. Убит был и ее родной брат, принц Вильгельм, греческий король Георг I. Были и большая любовь, и счастье.

Фото: godsandfoolishgrandeur.blogspot.com by Неизвестный автор, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Принцесса Дагмар, Мария Фёдоровна, супруга Александра III

Свою среднюю дочь — принцессу Дагмар (полное имя Мария-София-Фредерика-Дагмар) — датский король Кристиан IX называл "Умной" и, как оказалось, был полностью прав. Во всяком случае, на российском престоле, где на протяжении XVIII века царствовали почти одни женщины, мало было таких умниц. Ее детство и юность прошли на севере Зеландии в премилом дворце Бернсторф, куда вхожи были не только школьные учителя, но и знаменитый детский писатель-сказочник Ганс Кристиан Андерсен. Во многом благодаря тому, что принцесса Дагмар станет российской императрицей Марией Федоровной, русские дети тоже искренне полюбят замечательные сказки ее земляка. Безусловно, это далеко не все, что сделала для своей новой родины Мария Федоровна — но наша история не про датско-русские отношения, не про царствование и политику. Скажем только, что русские подданные, как простые люди, так и самые известные, искренне восхищались и любили свою императрицу. Наша история про иную любовь.

Принцесса Дагмар соединит свою судьбу с наследником российского престола, великим князем Александром Александровичем, сыном Александра II и императрицы Марии Александровны, урожденной принцессы Гессен-Дармштадской. Эта пара образует образцовую семью, на что обратили внимание наблюдательные современники. И эта была не игра на людях. Два искренних человека просто не могли бы изображать несуществующие чувства. В какие времена и в каком обществе обходилось без сплетников, завистников да и просто ненормальных? Какой-то ничтожный придворный накануне свадьбы будущего царя Александра III, тогда еще цесаревича, и Марии Федоровны выразил "господствующий в придворных кругах отзыв" в следующих словах: "В публике стали еще более жалеть невесту, лишившуюся изящного и даровитого жениха и вынужденную "без любви" перейти к другому — человеку грубому, неотесанному, плохо говорившему по-французски и в корне враждебному всем преданиям Готского календаря".

Что касается Готского альманаха, в котором с 1832 года помещались исключительно портреты царственных особ, ничего утверждать не беремся, но вот насчет весьма спорного утверждения "без любви" проныре-придворному стоит сделать выволочку даже спустя столетие. Правда заключалась лишь в одном — упоминании о даровитом женихе. Руки двух влюбленных соединил покойник. Взаимные душевные чувства к умершему навсегда объединили их сердца.

Великого князя Николая Александровича, старшего сына императора Александра II, в семье называли Никса. Будущий наследник помимо приятной наружности, в лице которого отмечали много сходства с отцом и дедом Николаем I, имел довольно развитый ум и приветливый нрав. Цесаревича готовили занять трон. Этому уделялось столько внимания, что на остальных братьев — Александра, Владимира, Алексея, Сергея и Павла — времени и сил уже не хватало. Ни у родителей, ни у воспитателей. Однако братья были дружны. Для Александра старший брат был не просто братом, но другом и наставником.

Молодой человек со многими талантами и способностями наверняка может стать в будущем прекрасным государем. 20-летний юноша хотя и думает об этом (но слава богу, пока живы папенька и маменька, надеть шапку Мономаха придется еще не скоро), все же сначала должен позаботиться о своей личной жизни. Летом 1864 года наследник российского престола приехал в Данию, чтобы познакомиться с датской принцессой Дагмар, которая весьма понравилась его отцу Александру Второму, побывавшему здесь с визитом. НавеликогокнязяНиколаяАлександровичапринцесса, ещенедостигшая17лет, произвеланеизгладимоевпечатление. Минни, чтозначит"маленькая", была очаровательным созданием, в которое нельзя было не влюбиться.

Никса пишет матери: "Но как же мне не быть счастливым, когда сердце говорит мне, что я люблю ее, люблю горячо… Как мне описать ее? Она так симпатична, проста, умна, весела и вместе с тем застенчива. Она гораздо лучше портретов, которые мы видели до сих пор. Глаза ее говорят за нее: такие добрые, умные, бойкие глаза". Родители дали цесаревичу согласие на этот династический брак. Этот союз был желателен не только семейству Романовых, но и выгоден России, заинтересованной в выходе в Балтийское море, а также в том, чтобы проливы Эресунд и Большой и Малый Бельт находились под контролем Дании.

На одном из оконных стекол дворца Фреденсборг, где они впервые поцеловались, жених и невеста начертали вензеля: Дагмар и Никса. После сватовства счастливая Дагмар написала брату Вильгельму: "Ах, если бы ты только видел и знал его, то мог бы понять какое блаженство переполняет меня при мысли, что я могу назвать себя его невестой". Цесаревич в честь помолвки подарил своей нареченной жемчужное ожерелье. На праздничном обеде произошел курьезный случай, описанный в мемуарах графа Шереметева, перекочевавший затем в исторические романы. Командир яхты "Штандарт" Д. З. Головачев, подняв бокал шампанского, обратился к королю Дании: Sire, le vin est aigre! - "Сир, вино горько!". Окружающие поняли сказанный по-французски тост, что вино кислое. "Король Кристиан IX уже собирался обидеться, когда ему шепнули, что это коренной русский обычай", — сообщает мемуарист. Молодые публично поцеловались. Свадьбу решено было сыграть в день рождения цесаревича — 8 сентября 1865 года.

Но человек предполагает, а Господь располагает. В том числе и судьбами сильных мира сего — хотя родители принцессы Дагмар жили весьма демократично. Одна датская газета упрекала своего монарха в жадности: "Вчера король на своем велосипеде нечаянно налетел на лоток продавщицы пряников, извинился и заплатил десять крон. Неужели наш король так беден, что не смог заплатить больше?". Русского читателя тогда — да и сейчас — скорее удивит не заплаченная сумма, а рассекающая на велике коронованная особа, платящая за рассыпанные пряники. А мы-то думали, что такие короли бывают только в сказках Андерсена!

В предчувствии семейного счастья цесаревич направился к матери в Ниццу. В Италии Никса снова ощутил сильную боль в спине и, поддерживаемый под руки, с трудом добрался до гостиницы. На следующий день, когда боль отходит, он едет в картинную галерею, но не выдерживает дороги, а затем шесть недель лежит, прикованный к постели. Когда великому князю Николаю Александровичу было 17 лет, упав с лошади, он сильно повредил позвоночник. По другой версии, он ушибся об острый угол мраморной мебели во время игры с кузенами. Ни родители, ни врачи не обратили тогда на это никакого внимания. Даже тогда, когда у больного в области позвоночника появилась большая опухоль, медики поставили диагноз: "Нарыв в спинных мышцах". Никса уверен, что у него сильный люмбаго.

В начале 1865 года боли в спине все усиливаются. Великий князь теперь вынужден путешествовать в коляске, часто согнувшись. Однако присланные французским императором Наполеоном III врачи уверяют мать и сына, что у него ревматизм, и прописывают ему паровые бани с лечением на водах в Баньер-де-Люшон (Bagnères-de-Luchon). И только попечитель великого князя старый граф С. Г. Строганов не верит французским врачам, с которыми солидарны их российские коллеги. Итальянский профессор Бурчи считал причиной заболевания воспаление спинного мозга, но ему не доверяют. Медики настолько дезориентируют родителей цесаревича, что его невеста и ее мать, королеваЛуиза, дажене подозревали о смертельнойболезнивеликого князя. Обакоролевских дома живут в предвкушении скорой свадьбы, а никак не похорон.

Принцесса Дагмар усиленно штудирует русский язык под руководством известного богослова и писателя отца Иоанна (Иоанн Леонтьевич Янышев) — священника Русской Православной Церкви при русской миссии в Берлине. В российских архивах сохранились первые ученические тетради коронованной ученицы, в которых Дагмар по-русски писала: "Где много счастья, часто много несчастья", "Жизнь человека подобна облакам, также переменчива, также проходима", "Благороднейшие люди не всегда счастливейшие", "Богатство приятно, но здоровье приятнее всего", "Любовь народа есть истинная слава государя".

В марте 1865 года состояние здоровья Никсы резко ухудшилось. Усилились боли в голове и спине. Видевшие его были поражены его худобой, слабостью и бледностью. Забеспокоился и отец, прежде доверявший мнению французских врачей. Александр II прочитал отчет итальянского профессора Бурчи и выслушал петербургского врача великого князя доктора Здекауэра, который был согласен с точкой зрения своего итальянского коллеги. Несмотря на то, что в своих письмах к отцу цесаревич уверял, что чувствует себя гораздо лучше, обеспокоенный царь засобирался в дорогу.

8 апреля венский профессор Рехберг впервые огласил действительный диагноз: Meningitis cerebro-spinalis. Позже вскрытие подтвердит его, добавив одно уточнение tuberculosis. Итак, ревматизм с легким приступом малярии обернулся остеитом позвонков с образованием нарыва. Костный некроз достиг мозговой оболочки и привел к смерти вследствие туберкулезного менингита. Священник Прилежаев, пораженный мужественным поведением умирающего, все время повторял: "Этот молодой человек — святой". "Бедная Ма, что с тобой будет без твоего Никсы?", — проявлял сыновнюю заботу Николай Александрович, увидев печальное лицо подходящей к его ложу матери. Он прекрасно все понимал.

"В какой-то момент, когда оба близких и дорогих ему людей — брат Александр и невеста Дагмар — оказались рядом с ним, цесаревич долго и задумчиво держал в одной руке руку невесты, а в другой — брата, — вспоминал очевидец. — Казалось, он о чем-то спокойно мечтал, улыбаясь. Он нежно обнял Александра Александровича, посмотрел с кроткой улыбкой на других и сказал: 'Прощайте'". Более полувека прошло с момента прощания с умирающим женихом, Мария Федоровна, пережившая много горя, навсегда покидала Россию, но 12 апреля 1919 года в своем дневнике сделала запись: "Смерть Никсы 54 года назад… Незабвенный Никса до последнего вздоха держал мою руку в своей руке…".

Гроб с телом наследника плыл к месту последнего приюта на фрегате "Александр Невский". Путь к родным берегам проходил в целом спокойно, но отчалив от английского берега, судно попало в такой густой туман, что опасались столкновения с другими кораблями. Через сутки туман рассеялся и оказалось — фрегат приблизился к датскому проливу Скагеракк, снова туда, где Никса впервые встретил свою любовь, будто бы он хотел сойти на берег к принцессе Дагмар.

Осенью 1866 года принцесса Дагмар приехала в Россию, чтобы выйти замуж за великого князя Александра Александровича. Русское общественное мнение с большой симпатией относилось к жениху и невесте и предстоящей свадьбе. В первый же день по прибытии наследник вместе с Дагмар пришли к памятнику Никсе, установленному в Царскосельском парке. У обоих в глазах стояли слезы. Всю свою жизнь император Александр III и его супруга императрица Мария Федоровна с большой теплотой и любовью вспоминали Николая, а в памятный день его кончины молились у его могилы.

Уточнения

Мари́я Фёдоровна (Фео́доровна) (при рождении Мария София Фредерика Дагмар (Да́гмара, Да́гмарь), дат. Marie Sophie Frederikke Dagmar; 14 (26) ноября 1847, Копенгаген, Дания — 13 октября 1928, вилла Видёре под Клампенборгом, Дания) — российская императрица, супруга Александра III (с 28 октября 1866), мать императора Николая II.

