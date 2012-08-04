Истории любви: легенда о князе Игоре и княжне Ольге

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История любви князя Игоря и Ольги необычна тем, что за давностью лет она превратилась в народную сказку. Поскольку речь в ней велась о правителях династии Рюриковичей, эта легенда имела большой политический смысл для последующих государей. По преданию, Ольга была простой девушкой, которую полюбил князь Игорь. Она покорила князя умом и смелостью.

Фото: http://www.art-catalog.ru/picture.php?id_picture=12271 by Василий Сазонов (1789–1870), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Первая встреча князя Игоря с Ольгой. Холст, масло, Государственная Третьяковская галерея, Москва

Однажды князь Игорь, тогда еще юноша, охотился в Псковской земле, как вдруг на противоположном берегу реки увидел, по словам летописца, "лов желанный", то есть богатые охотничьи угодья. Однако попасть на тот берег было не так-то просто, потому что речка была стремительной, а у князя не имелось "ладьицы" — лодки.

"И увидел он некоего плывущего по реке в лодейце, и призвал плывущего к берегу, и повелел перевезти себя через реку. И когда плыли они, взглянул Игорь на гребца того и понял, что это девица. То была блаженная Ольга, совсем еще юная, пригожая и мужественная" (так на современный русский язык переводят старинные прилагательные "вельми юна сущи, доброзрачна же и мужествена").

"И уязвися видением… и разгореся желанием на ню (к ней. — Ред.), и некия глаголы глумлением претворяше (бесстыдно начал говорить. — Ред.) к ней", — сообщается о первой встрече Ольги с ее будущим мужем, князем Игорем, в Степенной книге царского родословия. Этот исторический памятник официальной московской идеологии был составлен в середине 16-го столетия сподвижником митрополита Макария, протопопом московского кремлевского Благовещенского собора Андреем, ставшим впоследствии, под именем Афанасий, московским митрополитом.

Правда, автором непосредственно Жития княгини Ольги в составе Степенной книги историки считают другого знаменитого писателя и церковного деятеля — благовещенского священника Сильвестра, который являлся духовным наставником царя Ивана Грозного. О знакомстве на реке Великой рассказали нам не современники князя и княгини, а книжники, жившие спустя шесть столетий.

Но послушаем, что же произошло дальше. Ольга отвечала князю не как юная дева, но как умудренная жизненным опытом женщина — "не юношески, но старческим смыслом поношая ему": "Что всуе смущаешь себя, о княже, склоняя меня к сраму? Зачем, неподобное на уме держа, бесстыдные словеса произносишь? Не обольщайся, видя меня юную и в одиночестве пребывающую. И не надейся, будто сможешь одолеть меня: хоть и неучена я, и совсем юна, и проста нравом, как ты видишь, но разумею все же, что ты хочешь обидеть меня… Лучше о себе помысли и оставь помысел свой. Пока юн ты, блюди себя, чтобы не победило тебя неразумие и чтобы не пострадать тебе от некоего зла. Оставь всякое беззаконие и неправду: если сам ты уязвлен будешь всякими постыдными деяниями, то как сможешь другим воспретить неправду и праведно управлять державой своей? Знай же, что если не перестанешь соблазняться моей беззащитностью (дословно: "о моем сиротстве"), то лучше для меня будет, чтобы поглотила меня глубина реки сей: да не буду тебе в соблазн и сама поругания и поношения избегну…" Мы процитировали этот отрывок в переводе историка и писателя Алексея Карпова.

Остальной участок пути молодые люди проделали в полном молчании. Князь Игорь вернулся в Киев. Спустя некоторое время ему настало время жениться: "и повелению его бывшу изобрести ему невесту на брак". Князю повсюду стали искать невесту. Игорь вспомнил "дивную в девицех" Ольгу, ее "хитростные глаголы" и "целомудренный нрав" и послал за ней "сродника" своего Олега, который "с подобающею честию" привел юную деву в Киев, "и тако сочьтана бысть ему законом брака".

Небольшое отступление. В "Повести временных лет" князь Олег назван правителем Киевского государства в конце IX — начале X столетия. Было ли он на самом деле подлинным правителем Киевской Руси и жил ли он в одно время с Игорем — отдельная и непростая тема для историков, но не имеющая отношения к истории любви Игоря и Ольги.

Вот такое предание об Ольге, которая была одним из любимых персонажей русского фольклора на протяжении столетий, передавали спустя шесть веков после ее жизни и смерти. В народном сознании Ольга оказалась мудрее и киевского князя, и — в других рассказах — византийского императора. А отводимая ей роль перевозчицы, как подчеркивают исследователи народных сказаний, тоже далеко не случайна. Переправа через реку — это не просто перемещение в пространстве. В русских обрядовых песнях переправа через реку символизирует перемену в судьбе девушки: ее соединение с суженым, превращение в замужнюю женщину. Переправу обычно осуществляет мужчина, но есть и обратные примеры. Более того, первая встреча Ольги с Игорем предопределила ее будущее замещение Игоря в качестве правителя его державы.

Имя Ольга — русская женская форма мужского имени Олег, скорее всего, также, как скандинавское имя Хельга (Helga), представляет собой женскую форму мужского имени Хельги (Helgi). Значение "святой" оно приобретает только с распространением христианства (не ранее XI века), а в языческую пору означало "удачливый", "обладающий всеми необходимыми для конунга качествами". Этим "княжеским" именем нарекали эпических, легендарных героев.

И хотя Ольга не была единственной женой князя Игоря, имен других княжеских жен в летописях не сохранилось. Точно также, как и имен других его сыновей, кроме сына Игоря от Ольги - знаменитого князя Святослава. В политической жизни Киевского государства другие сыновья, кроме Святослава Игоревича, участия не принимали. А сам брак Игоря и Ольги, точная дата которого также нам неизвестна, некоторыми историками рассматривается как соединение двух изначально не связанных друг с другом династий правителей древней Руси — "киевской" и "новгородской".

Женщины в древней Руси не были бесправными существами. Законная (по-русски, "водимая") супруга правящего князя и мать его сыновей располагала собственным двором, свитой и даже дружиной, отличной от дружины мужа. Именно руками своих дружинников княгиня Ольга осуществила месть древлянам, убивших князя Игоря. Этот рассказ многим хорошо памятен из школьных учебников истории.

Уточнения

Любо́вь — чувство, свойственное человеку, глубокая привязанность и устремлённость к другому человеку или объекту, чувство глубокой симпатии.

