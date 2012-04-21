Роман императрицы в летах: 21-летний Платон Зубов стал последним фаворитом 60-летней Екатерины II

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Осенью 1779 года в театре давали представление по Мольеру. Когда героиня произнесла: "Что женщина в 30 лет может быть влюбленною, пусть! Но в 50?! Это нетерпимо!" — государыня Екатерина II вскочила со словами: "Эта вещь глупа, скучна!" — и покинула залу. Императрице стукнуло 60, когда в ее жизни появился юный конногвардейский офицер Платон Зубов.

Фото: dhm.de by Иоганн Баптист фон Лампи Старший (1751–1830), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Екатерина II

Великая императрица огромной империи, повинуясь своей всегдашней склонности "ни на час быть охотно без любви", многократно меняла своих фаворитов. Последние, как правило, были ставленниками Григория Потемкина, в свое время тоже побывавшего в постели Екатерины — даже покинув царственный альков, он оставался ее советником.

Неожиданно на смену его очередной креатуре — Александру Матвеевичу Дмитриеву-Мамонову — явил своего протеже воспитатель великих князей Александра и Константина, сухонький и набожный старичок Николай Иванович Салтыков, ставший в отсутствие Потемкина вице-президентом Военной коллегии. Выбор искушенного придворного пал на 21-летнего офицера Платона Александровича Зубова.

Летом 1789 года Зубов выхлопотал у начальства разрешение командовать конвоем, сопровождавшим государыню во время ее поездки. Красавчик так лихо гарцевал возле кареты императрицы, что Екатерина пригласила Зубова к обеду. Несколько дней спустя один из придворных записал в своем дневнике, что камердинер Екатерины "подозревает караульного секунд-ротмистра Платона Александровича Зубова… Он начал ходить через верх". Сие означало: через личные покои государыни.

После положительного отчета, сделанного фрейлиной Протасовой, которую в соответствии с ее обязанностями, называли "испытательницей", и лейб-медика Рожерсона, Платона Зубова пожаловали флигель-адъютантом, сделав подарок в 100 тысяч рублей на "заготовку сорочек". Он также занял покои бывшего фаворита Мамонова.

Охарактеризовать молодого человека полным ничтожеством — значит сознательно навесить на него ярлык. Судите сами, один из современников отозвался о Платоше так: "Изо всех сил мучит себя над бумагами, не имея ни беглого ума, ни пространных способностей, бремя выше его настоящих сил". Стареющей Екатерине хватило бы одних накачанных мышц и беглой французской речи своего молодого избранника.

Возможно, более точный портрет екатерининского фаворита нарисовал француз на русской службе Шарль Франсуа Филибер Массон (Charles François Philibert Masson, 1762-1807): "По мере утраты государынею ее силы, деятельности, гения, он приобретает могущество, богатство. Каждое утро многочисленные толпы льстецов осаждают его двери, наполняют прихожую и приемную. Старые генералы, вельможи не стыдились ласкать ничтожных его лакеев. Видели часто, как эти лакеи в толчки разгоняли генералов и офицеров, кои долго теснились у двери и мешали их запереть.

Развалясь в креслах, в самом непристойном неглиже, засунув мизинец в нос, с глазами, бесцельно устремленными в потолок, этот молодой человек, с лицом холодным и надутым, едва удостаивал обращать внимание на окружающих. Он забавлялся дурачествами своей обезьяны, которая скакала по головам подлых льстецов, или разговаривал со своим шутом. А в это время старцы, под началом которых он начал служить сержантом — Долгорукие, Голицыны, Салтыковы и все остальные ожидали, чтобы он низвел свои взоры, чтобы униженно приникнуть к его стопам. Из всех баловней счастья ни один, кроме Зубова, не был так тщедушен и наружно, и внутренне".

Свидетельство Ш. Массона, автора "Секретных записок о России времени царствования Екатерины II и Павла I", ценны тем, что этот капитан драгунского полка вел иностранную корреспонденцию и был гувернером при сыновьях Н. И. Салтыкова. Пользуясь его покровительством, Массон был определен учителем математики к великим князьям и впоследствии назначен секретарем великого князя Александра Павловича. Через полтора месяца после смерти Екатерины Великой его выдворили за пределыРоссии,носемья—женаидочь—оставалисьжитьвПетербурге.

Красавица Ольга Массон входила в круг знакомых Александра Пушкина, к ней обращены его стихи "Ольга, крестница Киприды". Пусть пером Шарля Массона водили обида и уязвленное самолюбие, когда он писал свои "Записки" о российских временщиках. Пусть он сочинил пасквиль на Зубова, только вот в чем штука: ведь и другие источники не горят желанием представить Платона Александровича в более выгодном свете.

"Я делаю и государству немалую пользу, воспитывая молодых людей", — заметила между делом сама Екатерина, пытавшаяся воспитать из своего нового возлюбленного государственного деятеля. Императрица писала Потемкину, что "это очень милое дитя, неглуп, имеет доброе сердце и, надеюсь, не избалуется. Он сегодня одним росчерком пера сочинил вам милое письмо, в котором обрисовался, каким его создала природа". При жизни Светлейшего — князя Григория Александровича Потемкина — Платон Зубов не решался на открытое противодействие морганатическому супругу своей царственной покровительницы.

Григорий Потемкин, справедливо опасаясь интриг против него, тем не менее, успокаивал Екатерину: "Матушка моя родная, могу ли я не любить смиренного человека, который тебе угождает? Вы можете быть уверены, что я к нему нелестную буду иметь дружбу за его к Вам привязанность". Может быть, берег сердце своей немолодой госпожи, а может, и смирился, наткнувшись на противодействие. Обычно послушная его воле Екатерина в случае с Зубовым выказала нрав и отказалась отставить своего "маленького новичка".

5 августа 1789 года Екатерина написала Потемкину, что у Платона есть младший брат, 18-летний Валериан, который "здесь на карауле теперь, на место его; сущий ребенок, мальчик писанной, он в Конной гвардии поручиком, помоги нам со временем его вывести в люди… Я здорова и весела, и, как муха, ожила…". Об изменении настроений государыни свидетельствовала перемена ее литературных трудов. Вместо либретто для опер, которые она сочиняла в часы грусти, Екатерина вернулась к написанию комедий.

После неожиданной смерти Потемкина осенью 1791 года Екатерину-политика словно бы подменили. Место умудренного годами фаворита при ней занял "резвуша", который решал дела государственной важности по принципу: "Делайте, как было прежде". Когда Екатерина сказала сыну: "Я вижу, что вы согласны с мнением князя Зубова", Великий князь Павел в ответ спросил: "Ваше величество, разве я сказал какую-нибудь глупость?". Будущий Александр I, часто бывавший в обществе своей бабушки, не скрывал своей ненависти и презрения к ее любовнику.

Ожившая телом самодержица сильно ослабела умом. Хотя его поведение порой "доставало" и ее. Из записок статс-секретаря императрицы Александра Храповицкого известно, что Платон Зубов часто раздражал государыню своей неспособностью публично выполнять свои обязанности.

После смерти Екатерины II фаворит на время затаился. Наследник престола не выслал его из столицы, но тот отплатил ему черной неблагодарностью. Трое братьев Зубовых приняли участие в заговоре против Павла I. При этом Николай Зубов первым нанес смертельный удар императору. Выгод это не принесло никому — Александр I чурался общаться с убийцами отца.

Зубов поселился в Литве в замке Янишки и прославился на всю округу необыкновенной жадностью. Один из богатейших людей России, словно гоголевский Плюшкин, ходил в затрапезном виде, а его крестьяне были самые бедные в округе. Другой литературный персонаж, Скупой рыцарь, также списан Пушкиным с Платона Зубова.

На старости лет Зубов влюбился в 19-летнюю дочь местного шляхтича. Он купил Феклу Валентинович за миллион рублей золотом. Умер он в своем другом курляндском замке 7 (19) апреля 1822 года. Последнего фаворита Екатерины похоронили в Троице-Сергиевой пустыни в Стрельне. В годы революции его прах выбросили из оскверненной церкви.

Уточнения

Екатери́на II Алексе́евна, Екатери́на Вели́кая, урождённая Софи́я Авгу́ста Фредери́ка А́нгальт-Це́рбстская (нем. Sophie Auguste Friederike von Anhalt-Zerbst-Dornburg; 21 апреля [2 мая] 1729, Штеттин, Пруссия — 6 [17] ноября 1796, Зимний дворец, Санкт-Петербург, Российская империя) — Императрица и Самодержица Всероссийская (1762—1796). Племянница шведского короля Адольфа Фридриха, двоюродная племянница прусского короля Фридриха Великого.



Граф (с 1793) светлейший князь (с 1796) Плато́н Алекса́ндрович Зу́бов ( 15 [26] ноября 1767 — 7 [19] апреля 1822, замок Руэнталь, Курляндия) — государственный деятель Российской империи, последний фаворит Екатерины II, генерал-фельдцейхмейстер (1793), начальник Черноморского флота (1796).

