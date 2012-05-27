Диктатор и блондинка: Гитлер и Ева Браун были вместе 13 лет, из них лишь 40 часов — мужем и женой

Мы иногда допускаем ошибку, называя жену и многолетнюю любовницу фюрера Евой Браун. Из жизни она ушла как Ева Гитлер. Так сложилась ее судьба, что стала она Евой Гитлер всего за несколько часов до их — с мужем — самоубийства. Большинство историков относились к Еве как к красивой игрушке, но новейшие исследования опровергают такую точку зрения.

Фото: commons.wikimedia.org by Национальный архив в Колледж-Парке — фотографии, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ева Браун и Адольф Гитлер

Из всех женщин Гитлера она, пожалуй, самая известная, хотя и не самая любимая. Будущий муж изменял Еве. Чего он, скорее всего, не делал, когда имел связь со своей прекрасной родственницей из Линца по имени Ангела Раубаль, или, ласково, Гели. Именно дочь его родной сестры стала для Гитлера самой первой и большой любовью. Хотя и трагически закончившейся самоубийством 23-летней племянницы будущего диктатора.

Произошло это еще до прихода нацистов к власти, но место Гели Раубаль в массовом сознании прочно заняла другая девушка, с которой фюрера познакомил его личный фотограф Генрих Гофман (Heinrich Hoffmann). Их первая встреча состоялась в 1929 году, когда Ева Анна Паула Браун работала в мюнхенском ателье Гофмана.

"17-летняя неопытная белокурая ученица монастырской школы и дочь педагога из Мюнхена сразу очень понравилась Гитлеру, хотя он любит Гели, которая только один год живет у него в Мюнхене, — писал немецкий историк Вернер Мазер. — Когда бы он ни пришел к Гофману, а это случается нередко, он ищет встречи с Евой Браун, мечтающей о Гитлере".

Гитлер с истинно венским шармом завлекал девочку-подростка в любовные сети: "Разрешите пригласить вас в оперу, фрейлейн Ева? Видите, я всегда окружен мужчинами, так что умею ценить счастье быть вместе с женщиной". Девушка, грезившая о мире кино и любившая журналы мод, поддалась чарам мужчины намного старше ее, который еще не стал военным преступником. Тем временем, служба безопасности нацистской партии уже вовсю проверяла родословную Браун на наличие в ее генеалогическом дереве еврейских предков.

Десятилетия спустя обслуживающий персонал признавался, что слуги искали следы любовных утех на простынях и кроватях после того, как Гитлер выходил из спальни Браун. Бывший эсэсовец Герберт Деринг (Herbert Döhring) однажды сказал телевизионщикам, что, ничего не обнаружив, он заключил, что отношения диктатора с женщиной, которая моложе его на 23 года, могут быть лишь платоническими.

В отличие от большинства граждан Третьего рейха, Деринг принадлежал к узкому кругу посвященных, знавших о тайной любовнице Адольфа Гитлера. И только после окончания Второй Мировой войны широкая общественность узнала о существовании привлекательной блондинки, которая за 40 часов до своей смерти стала женой фюрера.

Напускная таинственность основывалась на политическом расчете. "Многие женщины привязаны ко мне, потому что я не женат, — рассуждал Гитлер, — это так же как у киноактера: если он женат, то определенно что-то теряет в глазах обожающих его женщин, он больше уже не их идол".

Возникший было интерес к личности женщины, которая на протяжении полутора десятилетий была рядом с фюрером, моментально притушили историки, и один из первых — британский исследователь и офицер разведки Хью Тревор-Ропер (Hugh Trevor-Roper), после войны опросивший окружение Гитлера — вынес вердикт, что Ева Браун "неинтересна". Позже это подтвердит каждый из маститых авторов, писавших о Гитлере.

Недавно историк из Берлина Хайке Гертемакер (Heike Görtemaker) издала в пользующемся хорошей репутацией немецком издательстве первую научную биографию Евы Браун. Строго академический подход позволил избежать многих анекдотов, которыми были заполнены страницы популярных биографий, посвященных пассии Гитлера.

Например, что в бункере фюрера Ева Браун якобы постоянно спорила с Адольфом по поводу еды. Слывший вегетарианцем Гитлер требовал от бедняжки есть опостылевший ей овсяный кисель или грибной соус ("Я не могу есть эту фигню!"). Или эпизод, о котором рассказала одна из секретарш Гитлера: якобы Ева так сильно ревновала любимую немецкую овчарку фюрера по кличке Блонди, что тайком делала ей всякие гадости.

По мнению историка, от таких версий, идущих от ближайшего окружения Гитлера, так же мало толку, как и от анализа постельного белья. В своем исследовании фрау Гертемакер исходит из нормальных, интимных отношений, как позже об этом рассказывали подруги и родственники Браун. Как, должно быть, хихикала Ева, рассматривая фотографию, на которой изображен британский премьер Невилл Чемберлен в 1938 году, сидящий в Мюнхенской квартире Гитлера на его софе: "Если бы он знал, какая история у этой софы!".

Автор утверждает, что Ева Браун была для Гитлера больше, нежели "привлекательная молодая особа", в которой диктатор, "несмотря или, вероятно, как раз из-за ее неприметного и глуповатого вида находил спокойствие и успокоение, которое он искал", как утверждал позже личный фотограф фюрера Генрих Хофман.

Уже в своем завещании, которое Гитлер написал в 1938 году, он называет имя Браун сразу же после упоминания о НСДАП. Партия должна была выплачивать ей в течение всей жизни высокую пенсию из его наследства. Министр пропаганды и близкий друг Гитлера Йозеф Геббельс неоднократно отмечал, насколько диктатор ценил свою подругу — "умную девочку, которая значит для руководителя очень много". Гитлер планировал вывезти Еву на самолете из окруженного Берлина, но она отвергла его предложение.

В 1945 году Гитлер распорядился уничтожить свой личный архив. Вероятно, тогда же исчезла и его переписка с Евой Браун. Приходится восстанавливать подлинную историю по крупицам, обращаясь к частной переписке Евы Браун с подругами и родственниками, фрагментам из ее дневника (подлинность которого оспаривается некоторыми специалистами) 1935 года, воспоминаниям слуг, водителей и телохранителей Гитлера, которым исследовательница и не без оснований не питает доверия.

Отчасти по этой причине автор не дает четких и недвусмысленных ответов на многие вопросы, в том числе, что же заставило Еву Браун умереть вместе со своим избранником, а не попытаться спастись.

В 1932 году Ева предприняла неудачную попытку застрелиться. После того, как в сентябре 1931 года выстрелом из пистолета покончила с собой Гели Раубаль, Гитлер, который настойчиво стремился стать рейхсканцлером, просто не мог позволить, чтобы еще одна бывшая с ним молодая девушка совершила суицид. Так девушка одновременно оказалась и в свите, и под присмотром. Что, однако, не помешало ей в 1935 году совершить вторую попытку самоубийства. На этот воспользовавшись снотворными таблетками.

Адольф Гитлер высоко оценивал лояльность и преданность своей Евы. "Только лишь барышня Браун и моя овчарка верны мне и принадлежат мне", — посетовал как-то диктатор в конце войны, когда многие страны лежали в руинах и большая часть европейских евреев была уничтожена.

22 апреля 1945 года Ева Браун написала своей самой близкой подруге: "Мы боремся здесь до последнего. Я умираю так же, как жила. Тяжелее на мою долю не выпадет".

Уточнения

Ева Анна Паула Бра́ун (нем. Eva Anna Paula Braun), в замужестве — Ева Гитлер (нем. Eva Hitler; 6 февраля 1912[…], Мюнхен — 30 апреля 1945[…], фюрербункер) — немецкая модель, фотолаборантка и фотограф, сожительница Адольфа Гитлера, с 29 апреля 1945 года — его законная супруга.



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