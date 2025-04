Интеллектуал и секс-символ: брак Мэрилин Монро и Артура Миллера не принес им счастья

11:56 Your browser does not support the audio element. Общество Семья Истории любви

Самый длительный брак Мэрилин Монро продлился всего четыре с половиной года. 29 июня 1956 года самая желанная блондинка Штатов вышла замуж за культового драматурга-интеллектуала Артура Миллера. Брак распался за полтора года до смерти актрисы. Большая любовь сопровождалась громкими изменами, выкидышами, приемом транквилизаторов и съемками в фильмах.

Фото: xedizioni.it by Неизвестный фотограф, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мэрилин Монро на обложке журнала Italien Epoca в 1954 году

Артур Миллер был вторым отпрыском состоятельной еврейской семьи из Нью-Йорка. Он был сыном владельца завода (правда, не дворцов и не пароходов), на котором трудилось 800 человек. Финансовое благополучие семьи, жившей в центре "Большого яблока", — окна их апартаментов выходили на Центральный парк — рухнуло с началом мирового экономического кризиса.

К моменту знакомства с Монро Артур был женат на католичке Мэри, с которой познакомился еще в бытность студентом университета в 1936 году. Она разделяла его левые убеждения. У них было двое детей. В конце 1940-х Миллер написал три пьесы, благодаря чему приобрел славу первого драматурга Америки и обзавелся некоторым снобизмом. Заподозренный в симпатиях к коммунизму, он был взят на контроль Комиссией по расследованию антиамериканской деятельности.

Внешность будущего супруга первой красавицы своего времени была прямо скажем, далека от классических канонов. Напоминал он то ли шарж геббельсовской пропаганды на трутня-иудея, то ли карикатуру на интеллектуала, косящего под Авраама Линкольна: прилизанные черные курчавые волосы на затылке лысеющего черепа, оттопыренные уши и вечная сигарета или трубка в углу рта.

В начале 1951 года 36-летний Миллер в Лос-Анджелесе работал над сценарием фильма "Моложе себя и не почувствуешь" (As Young As You Feel). Его тогдашний (тогда еще) друг режиссер Элиа Казан (Elia Kazan), блестяще поставивший в театре "Смерть коммивояжера" и с успехом экранизировавший "Трамвай 'Желание'", был убежден, что Миллер изнемогает от желания изменить опостылевшей супруге. Казан тоже был женат, но отнюдь не брезговал ходить налево и старался приобщить к этому своего приятеля, таская Миллера на тусовки в Беверли-Хиллз и заглядывая в гримерки старлеток.

Где-то в этом мире Миллер повстречал крашеную 24-летнюю блондинку, актрису второго плана, которую открыто домогались многие мужчины и которая спала с Казаном в надежде получить роль, чего так никогда и не случится. Мэрилин, которая понимала, что в Голливуде ее принимают за дурочку или шлюху, а порой за то и другое одновременно, мечтала общаться с интеллигенцией, хотела учиться, стать образованной. Хотела наконец, чтобы ее просто уважали как человека, а не видели в ней красивую куклу.

С французской раскованностью пишет о знакомстве двух любовников биограф Мэрилин Монро писательница Анна Плантажене: "Сексуальная блондинка очарована мужчиной в черном, его блестящим умом, респектабельностью, возрастом. Она заикается и умоляет взглядом. Драматург видит ее вибрирующее тело и одновременно ее покрасневшие, опухшие глаза с синяками от бессонницы. Он слышит призыв о помощи. Резко ощущает это несоответствие: душа потерявшегося ребенка в теле богини. Он уже испытывает желание и чувство вины. Смотрит, ка Казан кладет свои толстые руки на белую кожу воздушной нимфы. И яростно бичует себя, чтобы наказать за нечистые мысли".

На одном из приемов, устроенных в его честь, Артур Миллер, по словам очевидцев, с пылающими щеками ласкал ступню Мэрилин. В автобиографии, правда, Миллер утверждал, что даже не разговаривал с Монро в тот вечер. Влюбленный драматург какое-то время откладывал свое возвращение на ферму в Коннектикуте, где его ждали жена и дети, но вынужден был вернуться на Восточное побережье.

Когда в 1955 году судьба снова свела их вместе, в жизни каждого из них произошли большие перемены. Миллер вкушал очередные плоды славы (уже два года как с триумфом шла его пьеса "Салемские ведьмы"), а Монро из рядовой "девушки с обложки" журналов для мужчин превратилась в секс-символ Америки. В 1955 году все стены домов в Нью-Йорке были увешаны афишами с Мэрилин с задравшейся юбкой — знаменитым кадром из фильма "Зуд седьмого года" (The Seven Year Itch).

21 июня 1956 года оказался неудачным днем для обоих. Стоило Мэрилин без косметики и парика, в простых черных очках выскочить на заре из дома, как тут же ее окружили репортеры и папарацци. Плачущая затравленная женщина призналась в своей связи с Артуром Миллером. Драматург на тот момент уже не жил с женой, но официальный развод еще не последовал. Снимки Монро без макияжа облетели весь мир.

В этот же день Артур Миллер был вызван в Комитет по антиамериканской деятельности в связи с получением загранпаспорта. Драматург собирался лететь вместе с Мэрилин в Лондон, где должны были начаться съемки "Принца и танцовщицы" (The Prince and the Showgirl) с великим Лоуренсом Оливье. Впоследствии Миллер рассказывал, что председатель комитета якобы предложил ему тайком "договориться по-хорошему": дать свою фотографию с Мэрилин Монро — и все уладится. Своей красавице Миллер не сказал ничего.

В день их бракосочетания произошла трагедия. Анна Плантанжене пишет: "В разгар дня корреспондентка "Пари матч", устроившая слежку за актрисой и писателем, разбилась на машине. Ее кровь забрызгала желтый пуловер Мэрилин, которой несколько минут спустя, приняв лошадиную дозу успокоительных, пришлось выйти к прессе". Кто-то шепнул — дурное предзнаменование.

1 июля 1956 года Мэрилин в бело-фиолетовом платье приняла иудаизм. После двухчасового сеанса с раввином-реформистом, она заперлась на втором этаже дома, снятого по случаю религиозной свадебной церемонии. Мэрилин больше не хотела замуж за Артура. Через восемь лет Миллер напишет пьесу "После грехопадения", где расскажет о своем романе с Монро, в том числе и о их свадьбе и колебаниях невесты. Тем не менее новобрачные обменялись кольцами с выгравированной надписью "Сегодня и навсегда" и через две недели уже направлялись в Англию. Там в роскошном замке Парлсайд-хаус, в поместье на пяти гектаров по соседству с владениями королевы, их ожидал роскошный прием, устроенный сэром Лоуренсом Оливье и Вивьен Ли.

Пока Мэрилин проводила дни на съемочной площадке, где не все шло гладко, Миллера обуревали сомнения, которые он поверял своей записной книжке. Неужели сэр Лоуренс прав и женщина, которую он, сам Артур Миллер, принял за ангела, на самом деле шлюха, доставляющая одни проблемы? Есть свидетельства современников, что во время съемок фильма "Принц и танцовщица" Монро встречалась по вечерам с неким мужчиной. В пьесе "После грехопадения" есть сцена: "Единственная женщина, которую я любил в своей жизни, — это моя дочь". Мэрилин прочитала записную книжку мужа. В октябре они возвратились в США.

К своей великой радости Монро узнала, что беременна. 1 августа 1957 года Миллер услышал дикий крик и нашел ее в саду почти без сознания. Мэрилин теряла ребенка. Только в этом браке Мэрилин сумела забеременеть, но из-за эндометриоза у нее случилось три выкидыша. После ее выхода из больницы Миллер купил (правда, на деньги жены) старую ферму в Роксбери, где окружил Мэрилин заботой. За время пребывания в Лондоне Миллер написал небольшой рассказ "Неприкаянные" (The Misfits), легший затем в основу сценария одноименного фильма, в котором снялась его жена. Миллер специально переделал новеллу, развив роль Розлин и предложив ее Мэрилин. Но Монро не понравился ни сюжет, ни героиня — сломленная жизнью, маниакально-депрессивная, списанная мужем с натуры, то есть с нее самой. Жизнь образцовой домохозяйки в забытом богом углу вскоре осточертела ей, и Монро вернулась в Нью-Йорк, где принялась наносить бесконечные визиты врачам, меняла психоаналитиков, занималась в Актерской студии. Она все чаще стала названивать своему бывшему супругу, баскетболисту Джо Ди Маджио.

Искрящаяся счастьем на людях, Мэрилин болезненно переносила тягостные будни со скучным Артуром Миллером. Она горстями принимала таблетки, запивая их алкоголем и протыкая капсулы, чтобы быстрее подействовало. Однажды Мэрилин отравилась настолько сильно, что Артур едва-едва спас ее в последний момент.

Брак блондинки и интеллектуала отжил свое. Мэрилин, уже не стесняясь посторонних, унижала и оскорбляла Артура, обвиняя его в реальных и вымышленных грехах. В конце 1959 года Монро регулярно улетала на Западное побережье под предлогом репетиций. Некоторые биографы утверждают, что у актрисы в то время были любовники, в том числе и сенатор Джон Ф. Кеннеди. Затем будет отнюдь не платоническое увлечение актером и певцом Ивом Монтаном, с которым она близко сошлась во время совместных съемок. А что же муж? Миллер собрал вещи и улетел в Ирландию дописывать сценарий "Неприкаянных".

"Он ненормальный, — будто бы сказал Ив Монтан одной своей подруге. — Уехал и оставил мне Мэрилин". После окончания съемок Монтан, получив "Оскар", укатил во Францию к законной жене Симоне Синьоре. Монро потеряла и любовника, и престижную награду, на которую ее даже не номинировали.

Все биографы рассказывают, что Мэрилин настолько была зла на Артура, что однажды отказалась взять его к себе в машину, захлопнув дверцу прямо перед носом. Миллер один остался в пустыне Невада и мог бы погибнуть от обезвоживания. Вся съемочная группа "Неприкаянных" уже отчалила, но, по счастью, в зеркале заднего вида кто-то заметил среди песков жалкую фигурку именитого американского писателя.

21 января 1961 года (день выбран по предложению пресс-атташе Монро, поскольку вся Америка будет следить за церемонией инаугурации Джона Кеннеди) в городе Хуарес в Мексике Монро, не читая, подписала свое третье (а может и четвертое) свидетельство о разводе. Супруги разошлись мирно, без взаимных претензий. До смерти Мэрилин Монро оставалось полтора года. Артур Миллер на похороны своей бывшей супруги не приедет.

Уточнения

Мэ́рилин Монро́ (англ. Marilyn Monroe американское произношение: [ˈmærəlɪn mənˈroʊ]; при рождении — Но́рма Джин Мо́ртенсон (англ. Norma Jeane Mortenson), при крещении — Но́рма Джин Бе́йкер (англ. Norma Jeane Baker); 1 июня 1926, Лос-Анджелес, Калифорния, США — 4 августа 1962, Брентвуд, Калифорния, США) — американская киноактриса, певица, модель и секс-символ 1950-х годов.



А́ртур А́шер Ми́ллер (англ. Arthur Asher Miller; 17 октября 1915, Нью-Йорк — 10 февраля 2005, Роксбери, Коннектикут) — американский драматург и прозаик.