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Игорь Буккер

Истории любви: Мари Дюплесси послужила прообразом Травиаты и Дамы с камелиями

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Общество » Семья » Истории любви

Любитель оперы прекрасно знает Виолетту Валери, и тотчас скажет — это сопрано из "Травиаты", книгочей обязан вспомнить, что Маргарита Готье — главная героиня романа Александра Дюма-сына "Дама с камелиями", по мотивам которого и написано либретто, положенное на музыку Джузеппе Верди. И уже мало кто знает про французскую куртизанку Мари Дюплесси, послужившую прообразом этих героинь.

Портрет Мари Дюплесси
Фото: gallica.bnf.fr by Эдуард Вьено (1804–1884), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Портрет Мари Дюплесси

Куртизанки не раз становились героинями популярных произведений беллетристики. Прежде всего французские литераторы отдали им дань, как например, великий натуралист Эмиль Золя, написавший "Нана". Кстати, тоже имевшую вполне реальный прототип. И гораздо раньше описавший мытарства влюбленного в Манон Леско кавалера де Грие, аббат Прево. Они становились не только бессмертными героинями, но бывали, как мадам Сабатье для Бодлера, музами поэтов. Французской литературе далеко не чужд этот обаятельный, круто замешанный на грехе, образ доступной, но соблазнительной девушки или молодой женщины.

Но кто такая куртизанка? Это не проститутка, но еще и не любовница. Не любовница, поскольку все-таки продает свою любовь, но не шлюха, потому что сама выбирает себе любовника, а не он ее. Французское слово courtisane имеет корень "двор", но двор, естественно, королевский. Синоним куртизанки maîtresse - метресса, что значит "мастерица". Но не мастерица-рукодельница, а та, что "для батюшки-царя" иногда рожала, иногда нет "богатыря" или дочку.

Куртизанки всегда были в истории человечества, только назывались они по-разному. В Элладе, например, их звали гетерами. Но самых настоящих высот представительницы этой древнейшей профессии достигли во Франции. Это место. Но было еще и время, а именно XIX век.

В то время, когда в Англии господствовали чисто мужские клубы, во Франции царили женщины. И царили они в салонах. Закрытые по половому признаку общественные институты, как монастыри, армейские школы, пансионы или клубы — рассадники гомосексуализма. Салоны, напротив, разбавляли мужской сексизм женским шармом и обогащали однобокую природу непревзойденной женской красотой.

Альфонсина Плесси родилась 15 января 1824 года в Нормандии. Девушка была дочерью бродячего жестянщика, сына проститутки и сельского священника. От одной бабушки Альфонсина, видимо, унаследовала любвеобильность, а от другой — прекрасные манеры. Брак ее родителей распался, а мать умерла, когда девочке было восемь лет. Девчушку воспитывала кузина матери мадам Буазар, у которой было трое собственных детишек. И хоть росла она не Золушкой, но бедность познала.

Парень с соседней фермы соблазнил 12-летнюю девочку-подростка, и госпожа Буазар отослала воспитанницу к отцу. Тот пристроил Альфонсину в прачечную, но вскоре отвез родную дочь к старику-эротоману Плантье. Девушка вскоре сбежала от 70-летнего богатого развратника и вернулась в прачечную, но хозяйка прогнала ее прочь. Волей-неволей пришлось снова согревать старые мощи Плантье собственным телом. Когда ей исполнилось 14 лет, Альфонсина навсегда покинула своего покровителя и пристроилась служанкой в трактир. Спустя год отец ее снова отыскал и "продал" некоему фабриканту зонтов.

Через два месяца отец и дочь уехали в Париж, где Альфонсина жила у дальних родственников и работала сначала в прачечной, а потом в мастерской модистки. Зимой 1839 или 1840 года девушка сошлась с владельцем ресторана на улице Монпасье. Потом ее все чаще и чаще видели в компании с молодым аристократом, будущим герцогом де Граммон. Ходили слухи, что за три месяца герцог де Граммон, тогда называвшийся принцем де Бидаш, потратил на Альфонсину 10 тысяч франков. Влюбленная женщина называла своего избранника "прекрасный Аженор".

Когда Аженор исчез из ее жизни, Альфонсина превратилась в Мари Дюплесси. Имя Мария она взяла в честь Богоматери, а прибавила дворянскую частицу "дю". Дамой с Камелиями ее задолго до появления книги назвала одна старая билетерша из Парижской оперы.

В 1841 году Мари Дюплесси стала любовницей молодого виконта, служившего при Министерстве внутренних дел и, уехав из Парижа в Версаль, родила там сына. Впоследствии виконт станет префектом Бургундии, наймет кормилицу, а матери скажет, что плод их страсти умер. Спустя 27 лет к старшей сестре Мари придет молодой человек, который представится коммерсантом и попросит показать портрет покойной Дюплесси. Он был очень похож на портрет знаменитой героини книги и оперы.

Когда вышел в свет роман "Дама с камелиями", имевший громадный успех, многие читатели посчитали, что прообразом Армана Дюваля был герцог де Граммон. По мнению же других знатоков, на эту роль более подходил граф Эдуард де Перрего. Именно любовная связь с ним вдохновила Дюма и Верди. Оставим эти предположения на совести любящих почесать языки кумушек. Известно, что 21 февраля 1846 года в Кенсингтоне Мари Дюплесси стала графиней де Перрего. Супруги прожили вместе недолго. У графа были денежные затруднения, а Мари страдала от тяжелой болезни.

Мари Дюплесси умерла 3 февраля 1847 года, через две недели после своего дня рождения. Ей исполнилось 23 года. Популярный французский писатель Эжен Сю приобрел молитвенник Мари. Бывший в то время в Париже Чарльз Диккенс не рискнул появиться на похоронах, но всегда считал нужным "извлечь урок из этой жизни и из этой смерти".

Литературоведы до сих пор спорят, так кто же был настоящей любовью Мари Дюплесси. Дама с Камелиями отвечала так: "Я всегда сама выбирала любовников. И я любила. Любила по-настоящему, вот только никто никогда не отвечал мне на чувство. В этом главная драма моей жизни".

Уточнения

Мари́ Дюплесси́ (фр. Marie Duplessis; 15 января 1824, Нонан-лё-Пен, департамент Орн — 5 февраля 1847, Париж) — известная французская модистка и куртизанка, любовница Александра Дюма (сына), прообраз главной героини его романа «Дама с камелиями».

Любо́вь — чувство, свойственное человеку, глубокая привязанность и устремлённость к другому человеку или объекту, чувство глубокой симпатии.

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Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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