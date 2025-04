Гимн вечной любви: любовь Уитни Хьюстон привела ее к смерти

"I will always love you", — когда в 1992 году Уитни Хьюстон спела этот гимн вечной любви, она еще не знала, что песня окажется пророческой. Всю ее жизнь за последующие 20 лет можно описать этими пятью словами — "я всегда буду любить тебя". Несмотря на побои мужа, его бесконечные измены, наркотические оргии и даже последовавший в конце концов развод. Это ничего не меняло. Каждый мечтает встретить свою вечную любовь, но никто не знает, какую цену ему придется за это заплатить. Уитни заплатила жизнью.

Фото: flickr.com by Астерио Тексон, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Американская певица Уитни Хьюстон выступает на шоу Good Morning America (Центральный парк, Нью-Йорк) 1 сентября 2009 года.

"Я действительно верю в вечную любовь. Я проверила это на собственной шкуре, это оказалось правдой. Если ты любишь, ты можешь даже злиться и ненавидеть этого человека, но не можешь его бросить", — так ответила Уитни Хьюстон на вопрос журналиста НТВ, когда приезжала на гастроли в Россию со своим последним, как оказалось, турне. Она выглядела вроде бы и неплохо, но дерганая пластика движений, то ли нервозность, то ли возбужденность, а главное — внешность, предательски выдающая возраст, говорили сами за себя. Новая попытка — нет, не возвращения, а возрождения — давалась ей с трудом. Наверное, она верила, что у нее получится начать карьеру заново. Но вот получится ли жить без него — на этот вопрос у нее, похоже, не было ответа.

1992 год оказался для Уитни Хьюстон по-настоящему золотым. Вышел фильм "Телохранитель" с ней в главной роли, который при бюджете в 25 миллионов долларов собрал в прокате почти 411 миллионов. А бессмертный хит из фильма навсегда вписал имя певицы в анналы мирового шоу-бизнеса. Впрочем, для Уитни вовсе не это было главным. В этом же году состоялась ее свадьба с Бобби Брауном. Чтобы ускорить это событие, она готова была даже отложить съемки в фильме, а может, и вовсе отказаться от них. Но предусмотрительный жених уговорил невесту этого не делать. Так что удовольствию видеть Хьюстон в "Телохранителе" мы в какой-то степени обязаны Бобби Брауну.

Этот странный брак все называли мезальянсом. Действительно, она — не просто успешная, но уже мировая знаменитость. Достаточно сказать, что семь синглов с ее альбома Whitney (1987) занимали верхние строчки в американском и английском хит-парадах, побив тем самым рекорд "Битлз". Из хорошей семьи, имеющей вес в шоу-бизнесе: мама — известная певица, выступавшая с самим Элвисом Пресли, папа — продюсер. В личной жизни тоже все чинно-благородно, без намека на скандал. Встречалась с Эдди Мерфи и еще парочкой таких же богатых и успешных, как она.

В общем, типичная "хорошая девочка". А чего не хватает таким девочкам для полного счастья? Правильно — какого-нибудь типичного мерзавца. И он не замедлил появиться.

В одном из интервью Бобби Браун рассказывал, что в детстве его много баловали. Родители никогда особенно не ругали его за то, что он прогуливал школу, напивался и шел снимать девочек. "Я хотел быть популярным. Я искал внимания везде, где можно. Неважно, где и как, но я искал его". Женившись на Уитни Хьюстон, он решил эту задачу раз и навсегда. К статусу мужа звезды такого уровня слава прилагается автоматически, так что можно особо и не напрягаться.

Что было между ними общего? Разве что их работа в шоу-бизнесе. Как исполнитель песен в стиле r-n-b Бобби Браун был известен разве что в узком кругу своих поклонников. Гораздо больше о нем говорили в связи с его постоянными скандалами — драки, наркотики, частые тюремные заключения. До брака с Уитни у него уже было, как минимум, трое детей от разных женщин и множество одноразовых подружек.

Но для нее все это не имело никакого значения. "Когда я встретила его в первый раз, он не обратил на меня внимания. Но когда я задела его, он обернулся. Наши взгляды встретились, и я пропала", — так она вспоминала их знакомство. Никто не давал их браку больше года. Но первые пару лет все было на удивление тихо. Проблемы начались с середины 90-х. Муж начал избивать жену, изменять ей направо и налево — в общем, вести привычный образ жизни.

Она никогда не жаловалась, а на все вопросы отвечала так: "Я нашла для себя хорошего мужчину, за которым как за каменной стеной". Но давалось ей это нелегко. Иначе чем объяснить весь этот наркотический угар, ставший неотъемлемой частью ее жизни. Никогда счастливая женщина не будет искать забвения в галлюциногенах. Причина может быть одна — отключиться хоть ненадолго от постоянной душевной боли.

В конце 90-х стало невозможно скрывать, что эти отношения разрушают ее. Уитни страшно похудела и постарела, от былой красоты "солнечной" девочки не осталось и следа. Она падала в обморок на концертах, которые все чаще отменялись. А на одном интервью сидела с закрытыми глазами и играла на воображаемом фортепиано. Казалось, все шло к вполне закономерному концу. Поэтому новость, появившаяся в прессе в 2001 году о смерти певицы, никого особенно не удивила. Но тогда ей дали еще один шанс и 10 лет жизни.

Почему она все это терпела? Почему не ушла? Ведь речь шла уже о спасении ее собственной жизни. А почему столько умных, добрых и достойных самого лучшего женщин живут всю жизнь с алкоголиками и моральными уродами? Терпят, прощают и каждый раз надеются на лучшее. Если отбросить какие-либо материальные моменты, причина может быть только одна — любовь. Как могут судить посторонние, даже вроде бы близкие люди об отношениях между мужчиной и женщиной? И кто знает, может быть, моментов истинного счастья в такого рода "тяжелых" браках гораздо больше, чем в спокойных, "правильных" союзах.

Однажды Бобби Браун признался, что никого, кроме Хьюстон, для него не существует. "Она является лучшей моей половинкой. Пусть говорят, что противоположности притягиваются. Мы не противоположности. Мы — один человек. Мы любим жизнь и будем относиться друг к другу настолько хорошо, насколько это возможно". И еще: "Я обожаю эту женщину. Она помогает мне видеть Бога. Я смотрю в ее глаза и вижу Его".

Даже самый пропащий человек в минуты просветления надеется, что все еще удастся исправить. А у ж как любят в это верить преданные женщины… После того, как они оба прошли курс лечения от наркотической зависимости и попытались в очередной раз начать все сначала, журналистка спросила Уитни, правда ли, что именно Бобби ее поддерживает. "Люди не понимают, о чем говорят, обсуждая, что Бобби не работает, — ответила певица. — Он работал, потому что он был поддержкой своей жены. Это было мое время! Есть одна вещь, которую людям полезно знать. Тот, кто пробивается первым, часто делает это при помощи близкого человека. Мой муж буквально создал меня, для этого он оставил свою работу".

Все к ногам любимого человека — славу, карьеру, имя. "Мой муж буквально создал меня". Да, такое могла сказать только безмерно любящая женщина.

14 лет она пыталась перетянуть его на свою светлую сторону. Но его сторона оказалась сильнее. В 2006 году она все-таки подала на развод. Некоторое время казалось, что прежняя Уитни еще может вернуться. Она записала несколько удачных песен, которые взлетели на вершину чартов. Но тур в поддержку альбома оказался провальным. Певица отчаянно не попадала в ноты, забывала слова. Многие выступления попросту отменялись. И вот тогда стало окончательно ясно — чуда не будет.

Черта под ее жизнью была подведена гораздо раньше 12 февраля 2012 года. Личная и семейная жизнь потерпела крах, с дочерью были серьезные проблемы — писали, что она бросалась на мать с ножом. Миллионное состояние почти растрачено. А что дальше — неизбежный спуск на дно?

Что это было — внезапная смерть от смеси антидепрессантов и алкоголя, самоубийство или даже убийство, как утверждают некоторые? Теперь уже неважно. Главное — она ушла красиво: в номере шикарного отеля, при полном параде (да-да, именно такой ее обнаружили в ванне), накануне церемонии Грэмми, где она столько раз блистала.

This is it. Так пророчески назывался последний альбом и прощальный тур еще одного безвременно ушедшего поп-идола — Майкла Джексона. Их судьбы оказались в чем-то похожи: внезапный взлет к вершинам музыкального мирового Олимпа и столь же стремительное падение.

This is it. Вот и все. Лучше не скажешь.

Уи́тни Эли́забет Хью́стон (англ. Whitney Elizabeth Houston; 9 августа 1963, Ньюарк, Нью-Джерси, США — 11 февраля 2012, Беверли-Хиллз, Калифорния, США) — американская актриса кино и телевидения, поп-, соул- и ритм-энд-блюзовая певица, продюсер и фотомодель.



Ро́берт Ба́рисфорд Бра́ун (англ. Robert Barisford Brown, более известный как Бо́бби Бра́ун; 5 февраля 1969, Роксбери, Бостон) — американский R&B-исполнитель, автор песен, рэпер, танцор и актёр.



