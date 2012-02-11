Истории любви: Маяковский существовал в странном тройственном союзе с супругами Брик

6:21 Your browser does not support the audio element. Общество Семья Истории любви

Имя Лили Брик неизменно упоминают рядом с именем советского поэта Владимира Маяковского. Хотя эта женщина никогда не была его женой. Да и любила ли она его на самом деле — это и по сей день остается загадкой. Их отношения были странными, запутанными и в каком-то смысле безнадежными… Но именно Лиле Брик поэт был обязан своими лучшими стихами.

Фото: klimbim2014.wordpress.com by Неизвестный автор, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Портрет В.В. Маяковского в рабочей кепке

Лиля Юрьевна Брик, урожденная Каган, родилась в 1891 году в Москве. Ее отец Урия Александрович Каган был по профессии юристом, мать, Елена Юльевна Берман — пианисткой. Обеих дочерей называли на европейский манер -Лили и Эльза.

Лиля Брик не была по-настоящему красива, но в ней присутствовало нечто весьма притягательное для мужчин. У нее рано начались романы, и один из них кончился абортом, после которого она больше не могла иметь детей. Однако это не помешало ей выйти замуж за Осипа Брика, выпускника юридического факультета Московского университета. Свадьба состоялась 26 марта 1912 года. В июле 1914 года молодые супруги переехали в Петроград.

В июле 1915 года произошло знакомство Бриков с Маяковским. Его привела к ним в дом младшая сестра Лили, в будущем французская писательница Эльза Триоле. Поэт прочел хозяевам дома свою поэму "Облако в штанах" и, с трепетом глядя на Лилю, спросил: "Можно, я посвящу это вам?"

В тот же день Маяковский с восторгом сообщил своему другу Корнею Чуковскому, что, наконец, встретил ту самую, неповторимую, единственную, женщину своей мечты — Лилю Брик…

Маяковский стал часто бывать у Бриков. Осип Максимович за собственный счет помог ему издать "Облако", причем перед поэмой стояло посвящение: "Тебе, Лиля". А в следующей поэме, "Флейта-позвоночник", поэт уже не скрывал своей страсти к этой женщине:

И небо,

в дымах забывшее, что голубо,

и тучи, ободранные беженцы точно,

вызарю в мою последнюю любовь,

яркую, как румянец у чахоточного.

С тех пор почти все свои произведения Маяковский посвящал только Лиле Брик.

Летом 1918 года Владимир Маяковский подарил своей возлюбленной кольцо, на котором по кругу были выгравированы ее инициалы — Л.Ю.Б. Получалось непрерывное "люблю". На внутренней же стороне кольца была надпись: "Володя".

Что касается самой Лили, то поначалу ей просто льстило внимание талантливого поэта, и только. И все же, разумеется, Лиля не могла остаться совершенно равнодушна к страсти "гения". Она влюбилась в него — и настолько, что вскоре по ее инициативе Маяковский поселился в одном доме с Бриками. А в марте 1919 года вместе с ними переехал в Москву.

Этот тройственный союз имел, конечно же, свои особенности. Скорее всего, до "секса втроем" дело так и не дошло. Но интимные отношения у Лили были с обоими мужчинами. Кстати, Маяковский всерьез считал Лилю своей женой и неоднократно публично заявлял об этом.

Уже в старости Лиля Юрьевна рассказывала Андрею Вознесенскому: "Я любила заниматься любовью с Осей. Мы тогда запирали Володю на кухне. Он рвался, хотел к нам, царапался в дверь и плакал…"

Между тем, в конце 1922 года ветреная Лиля стала охладевать к Маяковскому, даже высказывалась о нем иронически: "Володя такой скучный, он даже устраивает сцены ревности". То, что Маяковский страдал от любви к ней, с ее точки зрения, шло ему на пользу: способствовало написанию талантливых стихов.

Она стала крутить романы с другими мужчинами. У Маяковского тоже были другие женщины. В июне 1924 года он написал: "Я теперь свободен от любви и от плакатов". Однако это было ложью. Он продолжал любить Лилю, это стало наваждением всей его жизни… Превратившись к тому времени в преуспевающего советского литератора, Маяковский практически содержал семью Бриков. Он финансировал их заграничные поездки, оплачивал туалеты Лили и даже подарил ей автомобиль… Он был не в состоянии в чем-то отказать любимой женщине, к тому же, считал Бриков своей семьей…

В последний раз Маяковский виделся с Лилей 18 февраля 1930 года, перед отъездом супругов Брик за границу. 15 апреля они получили телеграмму о самоубийстве Маяковского.

Лиля Брик тяжело перенесла смерть бывшего возлюбленного. Несмотря на то, что он так и не стал единственной любовью ее жизни, он был для нее близким человеком.

После кончины Маяковского Лиля Брик посвятила себя его памяти. Она занималась изданием его произведений, организовала музей Маяковского в Гендриковом переулке, писала о нем статьи и воспоминания…

В 70-е годы Лиля пишет в своем дневнике: "Приснился сон — я сержусь на Володю за то, что он застрелился, а он так ласково вкладывает мне в руку крошечный пистолет и говорит: "Все равно ты то же самое сделаешь".

Сон оказался пророческим. 12 мая 1978 года Лиля Юрьевна упала у себя дома и сломала шейку бедра. Это до конца жизни приковывало ее к кровати. 4 августа на даче в Переделкино она приняла большую дозу снотворного…

Согласно завещанию, тело кремировали, а пепел развеяли в подмосковном поле: муза Маяковского опасалась, что после ее смерти найдутся желающие осквернить могилу. Она ошиблась: поклонники Брик поставили на опушке близлежащего леса огромный "надгробный" валун с выбитыми на нем инициалами — Л.Ю.Б.

Уточнения

Влади́мир Влади́мирович Маяко́вский ( 7 [19] июля 1893, Багдади, Кутаисская губерния, Российская империя — 14 апреля 1930, Москва, СССР) — русский и советский поэт, драматург, киносценарист, кинорежиссёр, киноактёр, художник.



Ли́ля Ю́рьевна Брик (имя при рождении — Лиля (Лили) Уриевна Каган; 30 октября [11 ноября] 1891, Москва, Российская империя — 4 августа 1978, Москва, СССР) — советский прозаик и переводчик, «муза русского авангарда», хозяйка одного из самых известных в XX веке литературно-художественных салонов. Автор мемуаров, адресат произведений Владимира Маяковского, сыгравшая большую роль в жизни поэта.

